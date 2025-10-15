Congreso vuelve a dilatar la aprobación del millonario presupuesto del Gobierno Petro de 2026: esto pasó

El Congreso se ha mostrado en desacuerdo con parte de lo que viene en el PGN de 2026 - crédito EuropaPress/Senado

El Congreso de la República empezó a avalar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo montó es de $546,9 billones, de los que una parte dependen de la nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron el informe de ponencia que se debatió el 15 de octubre, Por un lado, la Plenaria del Senado dio su respaldo con 50 votos por el “sí” y solo tres por el “no”. Mientras que la Plenatia de la Cámara lo hizo con 83 votos por el “sí” y 39 por el “no”.

Tras esto, lo que proseguía era que los senadores y representantes se dispusieran al estudio y votación del articulado, pero muchos de estos se salieron del Salón Elíptico del Congreso y el secretario general de la corporación, Diego González, informó de falta de cuórum, por lo que el 16 de octubre, a las 9:00 a. m., continuará el debate.

Noticia en desarrollo...