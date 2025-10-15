Colombia

Confirmado, ni Colombia Humana ni Progresistas pueden formar parte del Pacto Histórico: el CNE confirmó la decisión

El Consejo Nacional Electoral concluyó que únicamente tres fuerzas políticas cumplen por ahora los requisitos para integrarse en un mismo partido

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Colombia Humana y Progresistas permanecen
Colombia Humana y Progresistas permanecen excluidos tras la decisión del órgano electoral - crédito Colprensa

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió, por 7 votos contra 2, negar los recursos presentados por Colombia Humana y Progresistas, que pretendían revertir su exclusión de la fusión del Pacto Histórico.

La decisión, comunicada públicamente, confirma que solo Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista cumplen con los requisitos legales para unificarse.

Sin embargo, la fusión entre las organizaciones aún no entra en vigencia, ya que permanece supeditada a la resolución de investigaciones pendientes sobre cada colectividad, por lo que la integración definitiva sigue en espera de nuevas determinaciones institucionales.

