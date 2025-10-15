Confirmado, ni Colombia Humana ni Progresistas pueden formar parte del Pacto Histórico: el CNE confirmó la decisión

Colombia Humana y Progresistas permanecen excluidos tras la decisión del órgano electoral - crédito Colprensa

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió, por 7 votos contra 2, negar los recursos presentados por Colombia Humana y Progresistas, que pretendían revertir su exclusión de la fusión del Pacto Histórico.

La decisión, comunicada públicamente, confirma que solo Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista cumplen con los requisitos legales para unificarse.

Sin embargo, la fusión entre las organizaciones aún no entra en vigencia, ya que permanece supeditada a la resolución de investigaciones pendientes sobre cada colectividad, por lo que la integración definitiva sigue en espera de nuevas determinaciones institucionales.