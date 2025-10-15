Capturan peligroso traficante de drogas y armas al sur de Bogotá: alias Álex dormía con una escopeta bajo el colchón

Agentes del Goes y la Policía Metropolitana de Soacha ingresaron a la vivienda en Cazucá, donde capturaron a alias Alex y hallaron armas, drogas y dinero en efectivo - crédito Policía de Soacha

La captura de alias Alex, considerado uno de los principales dinamizadores del tráfico local de estupefacientes en Soacha, dejó al descubierto el nivel de violencia y riesgo que rodeaba su entorno.

El operativo, realizado por la Policía Nacional con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), culminó con la incautación de varias armas de fuego, drogas y dinero en efectivo, además del hallazgo de un menor de edad en la vivienda donde se ocultaba el delincuente.

Según información confirmada por la Policía Metropolitana de Soacha, los agentes irrumpieron en el inmueble ubicado en el barrio Cazucá, en la comuna 4, tras varios meses de seguimiento e inteligencia.

Alias Alex, un ciudadano colombiano de 37 años, era conocido por su papel como distribuidor de estupefacientes en parques y entornos escolares, y se había convertido en uno de los principales generadores de inseguridad en la zona.

Operativo sorpresa en Cazucá

La operación se planeó con precaución debido a los reportes que advertían la presencia de armas de fuego de alto poder dentro de la vivienda.

Alias Alex, de 37 años, fue señalado como uno de los principales expendedores de droga y traficantes de armas en la comuna 4 de Soacha - crédito Policía de Soacha

En el procedimiento participaron más de cinco uniformados armados, entre ellos tres agentes del Goes, que ingresaron de manera sorpresiva al lugar donde se escondía el delincuente.

Durante el registro, los policías encontraron una escopeta debajo de un colchón, dos pistolas traumáticas —una de ellas modificada—, munición de diferentes calibres, varios paquetes de estupefacientes, dinero en efectivo y hasta un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares. Todo el material fue incautado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Un investigador del caso explicó que las armas estaban distribuidas estratégicamente en distintos puntos de la casa: una bajo la cama, otra en una mesa de noche y una más oculta en un mueble de la cocina.

Esto evidenciaría, según la Policía, el nivel de alerta con el que vivía alias Alex y las medidas de seguridad que adoptaba para proteger su actividad criminal.

Un entorno de riesgo para un menor

Uno de los hallazgos más preocupantes del operativo fue la presencia del presunto hijastro del capturado, un menor de edad que se encontraba en el inmueble entre los estupefacientes y las armas.

Las autoridades señalaron que el niño estaba expuesto a un alto nivel de riesgo por convivir en un ambiente rodeado de elementos ilícitos.

El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para adelantar las acciones de protección correspondientes.

Rentas ilícitas y antecedentes

De acuerdo con el reporte oficial, alias Alex obtenía rentas semanales de alrededor de cuatro millones de pesos, producto de la venta de drogas y el comercio ilegal de armas.

Además, contaba con antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La teniente coronel Nelly Yolima Parada Pineda, comandante de la Policía de Soacha, afirmó que “el capturado presenta anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto calificado y agravado”.

A disposición de la justicia

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades locales continúan verificando cámaras de seguridad del sector para determinar si alias Alex contaba con cómplices o redes de apoyo en otros barrios del municipio.

La Policía Metropolitana de Soacha continúa adelantando operativos en la comuna 4 para desmantelar las redes de narcotráfico y tráfico de armas que afectan la seguridad del municipio - crédito redes sociales/X

“La Policía Metropolitana de Soacha mantiene su compromiso con la seguridad ciudadana y seguirá ejecutando operativos focalizados para desarticular las estructuras dedicadas al narcotráfico y la distribución de armas ilegales”, aseguró la teniente coronel Parada Pineda.

Las autoridades recalcaron que estos operativos continuarán de manera permanente para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir que menores de edad sigan expuestos a entornos dominados por el narcotráfico y las armas.