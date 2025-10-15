Colombia

Capturados seis presuntos miembros de Los Flacos en Sevilla, Valle del Cauca: obtenían hasta $100 millones semanales

La estructura criminal, que ha operado durante varios años en el suroccidente del país, consolidó su poder mediante alianzas y violencia selectiva en varias regiones del territorio nacional

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Así cayeron seis miembros de Los Flacos, en el Valle del Cauca- crédito @GuilleLondono/X

Un operativo policial en Sevilla, Valle del Cauca, culminó con la captura de seis presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como Los Flacos, organización señalada por su implicación en el tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en la región.

Durante la intervención, las autoridades llevaron a cabo ocho allanamientos que permitieron incautar armas, dinero en efectivo y vehículos, en un golpe dirigido a debilitar la estructura de una de las agrupaciones delictivas más activas del Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca.

Entre los detenidos figuran Ingrid Pulido Caicedo (alias Camila), Elio García Restrepo (alias German), Luis Vera Herron (alias Crispin), Eduardo Álvarez Ortiz (alias Cesar), Darío Rueda Castillo (alias Oscar) e Yzavela Bravo Potosí.

En el transcurso de las diligencias, la policía decomisó una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetros, 17 cartuchos del mismo calibre, una camioneta todoterreno, 30 millones de pesos en efectivo y seis teléfonos celulares.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones, y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Los Flacos han expandido sus
Los Flacos han expandido sus operaciones por distintas partes del país en los últimos meses- crédito @GuilleLondono/X

La organización delictiva Los Flacos ha sido identificada por su participación en múltiples actividades delictivas. Además del tráfico de drogas, a los criminales se les atribuyen homicidios selectivos, extorsión a comerciantes y la práctica de préstamos conocidos como “gota a gota”.

Según explicaron las autoridades, el tráfico local de estupefacientes en Sevilla y sus alrededores genera una renta semanal cercana a los 100 millones de pesos, con picos que pueden superar los 400 millones. La estructura delictiva también produce cocaína y marihuana en el Cauca y obtiene insumos para la fabricación de Tusi, una droga sintética.

El origen de Los Flacos se remonta a hace aproximadamente una década, cuando surgieron como una oficina de cobro en Cartago. Con el tiempo, la agrupación expandió su influencia y estableció rutas de narcotráfico que atraviesan varias regiones del país; su crecimiento ha estado marcado por la diversificación de sus actividades ilícitas y la consolidación de su presencia en el Valle del Cauca y zonas aledañas.

A los criminales se les
A los criminales se les incautaron un arma de fuego, munición, una camioneta, dinero y celulares- crédito @GuilleLondono/X

Uno de los factores que ha fortalecido a esta banda es su alianza con el Frente 57 del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR). Esta colaboración les ha permitido abastecerse de estupefacientes en municipios como Sevilla y Caicedonia, así como en veredas cercanas, lo que ha ampliado su capacidad operativa y su control sobre el tráfico de drogas en la región.

“En una operación conjunta entre la Policía del Valle y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados 7 integrantes del GDO ‘Los Flacos’ en Sevilla, Valle del Cauca. Durante 6 allanamientos se incautaron un arma de fuego, munición, una camioneta, dinero y celulares. Los capturados integraban el componente de narcotráfico del grupo, con alianzas con el Frente 57 del GAO-r para el suministro y distribución de estupefacientes en Sevilla, Caicedonia y zonas rurales. Acción ofensiva clave que reafirma la lucha frontal contra el multicrimen en el Valle del Cauca”, explicó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Valle del Cauca.

A lo largo de su historia, varios miembros de Los Flacos han sido capturados en diferentes departamentos del país. En algunos casos, las autoridades han ejecutado órdenes de extradición contra integrantes de la organización, lo que evidencia el alcance y la gravedad de sus actividades delictivas.

El golpe fue dado a
El golpe fue dado a conocer por el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana en la Gobernación del Valle del Cauca- crédito @GuilleLondono/X

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para combatir el accionar de Los Flacos’ y otros grupos criminales en el departamento, invitando a la comunidad a aportar información relevante a través de la línea 123.

