Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La modelo de Tumaco hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar oficialmente en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’, celebrado el miércoles 15 de octubre en Nueva York

La colombiana Valentina Castro participó
La colombiana Valentina Castro participó en el desfile de la línea Pink - crédito @vspink/Instagram

La noche del miércoles 15 de octubre se convirtió en un momento inolvidable para la moda colombiana y, especialmente, para la representación afrodescendiente en las pasarelas internacionales.

Valentina Castro Rojas, una joven nacida en Tumaco (Nariño) hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana —y afrocolombiana— en desfilar oficialmente en el Victoria’s Secret Fashion Show.

El desfile, que en 2025 se celebra en el emblemático Brooklyn Navy Yard de Nueva York, presentó una narrativa centrada en la diversidad, el empoderamiento y la inclusión femenina. Bajo esta temática, la participación de Valentina Castro, en la línea Pink, representa mucho más que una aparición individual: es un símbolo de progreso en una industria que por años fue criticada por su falta de representación.

Valentina Castro participó en la
Valentina Castro participó en la línea Pink, conocida por su enfoque juvenil y urbano - crédito Victoria's Secret/YouTube

La modelo colombiana desfiló en la línea Pink, reconocida por su enfoque juvenil y estilo urbano. Su atuendo estuvo compuesto por un jogger en tono rosa palo, un hoodie monocromático y una gorra, completando un look fresco y desenfadado. Llamó especialmente la atención por llevar sus trenzas, que ya se han convertido en un sello distintivo dentro de la marca.

A sus 23 años, Valentina se posiciona como una de las nuevas voces de la moda global. Con su cabello afro natural y una presencia imponente en la pasarela, la modelo desfiló con uno de los looks más comentados de la noche, perteneciente a una de las líneas que celebra el poder femenino y la belleza en todas sus formas.

Noticia en desarrollo..

Valentina CastroVictoria's Secret Fashion ShowVictoria´s SecretColombiana en Victoria's SecretValentina Castro en Victoria's SecretKarol GColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

