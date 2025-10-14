Rogelio Mastracci, amigo de Regio Clownn, confirmó que el DJ sí conocía a Marcela Reyes: “Habló maravillas de ella”

Amigo de Regio Clownn hizo petición sobre Marcela Reyes en sus publicaciones o transmisiones en vivo - crédito Redes Sociales/IG

La muerte de B King en Ciudad de México, junto con la de Regio Clownn, ha generado una ola de especulaciones y rumores en el entorno de la música urbana.

Rogelio Mastracci, amigo cercano y socio de Regio Clownn, ha ofrecido su versión de los hechos, desmintiendo versiones sobre supuestas relaciones sentimentales y arrojando luz sobre la relación profesional con Marcela Reyes.

Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clownn, desmintió que Angie Miller y B King sostuvieran un romance - crédito @rogeliomastracci7/IG

Mastracci, que reside en México desde hace cuatro años y se encuentra escondido por su seguridad, compartió que su vínculo con Regio Clownn se forjó hace varios años durante una pasarela en Ecuador.

Desde entonces, ambos se dedicaron a impulsar artistas, especialmente colombianos, en el ámbito de la moda y la música. “Más que vestir, empoderamos personas, impulsamos artistas. Éramos como esa fusión de sacar a la persona de donde estaba y subirla a la luz”, relató Mastracci en el pódcast Más allá del silencio con Rafael Poveda.

La trayectoria de Regio Clownn en la organización de eventos se extendía por más de diecisiete años, con un enfoque especial en el público colombiano, lo que explica su profundo conocimiento y aprecio por la escena artística de ese país.

Organización de eventos y contratación de artistas

En cuanto a la organización de eventos, Mastracci detalló en el programa que, junto a Regio Clownn, comenzaron a realizar fiestas en México dirigidas a la comunidad colombiana, combinando música electrónica con presentaciones de artistas invitados.

Marcela Reyes y el mánager de B King sí conocían a Regio Clownn, de acuerdo con las imágenes en redes - crédito @notitalencol/IG

Como parte de su trabajo, el diseñador reveló que un mes antes del evento en el que participó B King, intentaron contratar a Marcela Reyes. Según Mastracci, la admiración de Regio Clownn por Reyes era notable.

“Regio la conocía y Regio habló maravillas de Marcela Reyes. La admiraba como persona y como artista”, dejando en evidencia que la llamada “reina de la guaracha” sí se conocía con el DJ caleño.

Sin embargo, la negociación no prosperó debido a exigencias logísticas, en particular la solicitud de Reyes de viajar con su propio maquillador, lo que llevó a la cancelación de su participación.

La decisión de invitar a B King surgió poco después, motivada por el deseo de Regio Clownn de apoyar a talentos de su país.

Mastracci explicó que la contratación de B King, a pesar de no ser un artista “pegado” en ese momento, respondía a la intención de impulsar su carrera.

Juan Camilo Gallego teme por su vida tras asesinato de B King y DJ Regio Clown - crédito X

“Queríamos impulsar la carrera de B King porque tenía el talento y nosotros teníamos los materiales”, afirmó. El trato incluyó un pago de 1.500 dólares y alojamiento en un hotel de lujo, condiciones que, según Mastracci, reflejaban el respeto y la consideración que tenían hacia los artistas invitados.

Desaparición y percepciones tras la fiesta

Tras la fiesta, la situación cambió de manera abrupta. Mastracci relató que la noche posterior al evento, el mánager de B King, Camilo, junto a Angie Miller y otra persona, acudieron a su domicilio preocupados por la desaparición del artista.

Al día siguiente, se dirigieron al hotel donde se hospedaban y, tras recibir indicaciones de las autoridades de esperar veinticuatro horas para presentar una denuncia, el mejor amigo de Regio Clownn acompañó a Camilo a la fiscalía.

“Ahí empezó la película de terror”, recordó, describiendo el ambiente de incertidumbre y temor que se apoderó del grupo.

Regio Clown y B King antes de su desaparición. (X/@c4jimenez)

Respecto a las especulaciones sobre actividades ilícitas o “negocios raros” en los que podrían haber estado involucrados B King y Regio Clownn, Mastracci fue enfático al negar cualquier conocimiento concreto sobre el tema.

“Mi negocio con ellos era artístico, exclusivamente artístico”, aseguró. Aunque reconoció que en redes sociales se mencionaba la posibilidad de que ambos buscaban “más fama, más poder”, insistió en que no tenía información sobre negociaciones ajenas al ámbito artístico.

“De que estaban en algo raro, estaban en algo raro, porque nunca hubo un rescate, nunca hubo una llamada, nunca hubo algo que indicara para ellos poderlos salvar. Simplemente, desaparecieron los dos”, agregó.