Resultados de las Pruebas Saber 11 ubican a Soledad por encima de la media nacional en 2025

Treinta alumnos de Soledad superaron los 400 puntos y varias instituciones oficiales incrementaron su promedio frente al año anterior

Soledad, municipio del Atlántico, alcanzó en 2025 resultados históricos al superar la media nacional en las Pruebas Saber 11, consolidando avances sin precedentes en su sistema educativo oficial. Con un promedio municipal estimado de 252 puntos, tres más que el año anterior.

El desempeño de los estudiantes de Soledad traspasó marcas previas, donde 30 alumnos superaron la barrera de los 400 puntos en las pruebas de Estado, mientras Valerie De Moya Castillo, del Colegio Metropolitano de Soledad 2.000, obtuvo 471 puntos, el resultado más alto del municipio. La cifra de estudiantes con calificaciones superiores a los 350 puntos creció de 98 en 2024 a 123 en 2025, al tiempo que los rangos más bajos disminuyeron.

Alcira Sandoval Ibáñez, alcaldesa de Soledad, atribuyó el avance al trabajo conjunto de docentes, estudiantes, familias y la administración municipal. “Este resultado refleja la constancia de nuestros estudiantes, el compromiso de nuestros docentes y el respaldo de la administración”, expresó. En línea con esta política, más de mil niñas y niños recibieron apoyo institucional especial previo al examen.

De las 32 instituciones oficiales, 18 lograron mejorar su promedio respecto a 2024. Algunas presentaron aumentos notables: la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen avanzó 33 puntos; la Institución Educativa Microempresarial creció 25 puntos, hechos considerados inéditos para el municipio.

La secretaria de Educación, Carolina Correa, explicó que este salto se debe al acompañamiento pedagógico sostenido y a la preparación intensiva que comienza desde el inicio del año escolar. Correa señaló que los logros obedecen “a una política educativa coherente, con seguimiento, motivación y evaluación constante. Cada punto ganado es fruto de la dedicación de toda una comunidad”.

En particular, el Colegio Metropolitano de Soledad 2.000 alcanzó cifras inéditas. Allí, 17 estudiantes obtuvieron puntajes entre 400 y 471 puntos. El rector Jorge Torres Díaz subrayó que estos resultados llegan a pesar de las dificultades económicas enfrentadas por el plantel y su población estudiantil proveniente de estratos 1 y 2.

Torres Díaz reconoció la disciplina de los alumnos y el compromiso del claustro docente, describiendo a los profesores como “maestros misionales” dedicados a potenciar el talento desde los primeros años de formación.

Según el rector, la mayoría de los estudiantes destacados iniciaron su proceso educativo en el plantel desde preescolar, permitiendo desarrollar competencias y hábitos de excelencia a lo largo de su recorrido académico.

“Desde el preescolar hacemos un compromiso con la familia para desarrollar todo el potencial de los alumnos e internalizar en ellos el amor por el estudio para ser competitivos, para desarrollar toda esa capacidad y todo ese potencial que mantienen y ver cómo ellos van creciendo progresivamente a través del tiempo. La mayoría de estos altísimos puntajes son de jovencitos o de niñas que comenzaron desde el preescolar o la primaria”, sostuvo Torres Díaz en diálogo con Zona Cero.

El colegio El Milagroso también reportó avances destacados: siete estudiantes superaron los 400 puntos en las Pruebas Saber 11; en la Dolores María Ucrós, el alumno Mathias González Parejo logró 412 puntos, el mayor promedio en el sector oficial. “Este logro demuestra que la constancia y el trabajo en equipo entre escuela y familia sí transforman realidades”, afirmó el rector Milton De Alba.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor del 31% de los colegios públicos crecieron una media de 10 puntos, consolidando una tendencia de mejora global dentro del municipio. La matrícula en el Colegio Metropolitano de Soledad 2.000 llegó a 2.800 estudiantes, mientras que en la Institución Educativa Técnica El Milagroso se reportaron 1.800 alumnos atendidos.

El reto para la administración será mantener el nivel alcanzado y expandir las oportunidades para que más estudiantes accedan a educación pública de calidad. Las autoridades proyectan que las estrategias de refuerzo docente, acompañamiento y motivación seguirán vigentes con miras a sostener o mejorar los resultados en los próximos años.

