Pague así su recibo de luz de forma virtual y segura desde cualquier dispositivo

La fotografía muestra a un hombre utilizando su laptop para realizar compras online, con su tarjeta de crédito a mano. Representa la tendencia creciente de adquirir productos y servicios a través de internet, aprovechando las facilidades de pago como cuotas y débito. La imagen subraya la importancia de las promociones y eventos como el Black Friday en el ámbito del comercio electrónico, y cómo estos influyen en las decisiones de los consumidores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pagar el recibo de energía eléctrica por medios digitales se ha vuelto una práctica común entre los usuarios que buscan rapidez y seguridad.

Con la expansión de los canales en línea, es posible realizar la transacción sin desplazamientos, siempre que se cuente con conexión a internet y los datos del recibo a la mano.

economía personal, alza de costos, inflación, estanflación, devaluación del peso, moneda, sufrimiento, no llegar a fin de mes, sobre una mesa, escritorio, contadores, contador, contadora, administración y finanzas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar el procedimiento, es importante tener el número de contrato, el valor total a pagar y la fecha de vencimiento, datos que aparecen en la factura física o digital. Estas referencias son necesarias para validar la operación dentro de las plataformas de pago.

Entre las alternativas disponibles se encuentran los portales web y aplicaciones de los bancos, las billeteras digitales y las páginas oficiales de las empresas de energía. En general, el proceso consiste en acceder al portal, seleccionar la opción “pagos de servicios públicos”, elegir la empresa correspondiente, ingresar la referencia del recibo y confirmar el valor.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Quienes prefieren utilizar billeteras electrónicas pueden introducir el número de referencia o escanear el código QR de la factura. Luego, eligen el método de pago —ya sea con saldo, tarjeta o cuenta bancaria— y confirman la transacción. Es recomendable guardar el comprobante digital o una captura de pantalla como respaldo ante cualquier inconveniente.

Otra opción segura es ingresar directamente al sitio oficial de la empresa prestadora del servicio, donde se puede pagar con tarjeta débito o crédito mediante pasarelas autorizadas como PSE. Sin embargo, siempre debe verificarse que la página sea legítima antes de proporcionar datos financieros, para evitar fraudes o suplantaciones.

Los usuarios que tienen activado el débito automático deben revisar periódicamente que el servicio esté funcionando, que la cuenta tenga fondos suficientes y que el valor descontado coincida con el del recibo. Si el pago no se refleja de inmediato, conviene esperar hasta 48 horas y, si persiste la inconsistencia, contactar tanto al banco como a la empresa de energía.

En términos de seguridad, se aconseja efectuar los pagos desde redes privadas, no abrir enlaces desconocidos y habilitar la autenticación de dos factores en las aplicaciones financieras. Asimismo, se recomienda no compartir contraseñas ni códigos de verificación.

Para quienes prefieren los métodos presenciales, siguen disponibles puntos autorizados y corresponsales bancarios donde se puede registrar el pago de manera inmediata.

Recibo de la luz (Infobae)

Finalmente, mantener un control financiero ayuda a evitar recargos por mora. Activar recordatorios automáticos o revisar el historial de consumo permite anticiparse a los vencimientos y detectar aumentos inusuales en el gasto energético.