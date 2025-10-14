Colombia

Pague así su recibo de luz de forma virtual y segura desde cualquier dispositivo

El pago digital del servicio de energía puede realizarse desde plataformas bancarias, billeteras electrónicas o la web oficial de la empresa prestadora

Por Mauricio Villamil

Guardar
La fotografía muestra a un
La fotografía muestra a un hombre utilizando su laptop para realizar compras online, con su tarjeta de crédito a mano. Representa la tendencia creciente de adquirir productos y servicios a través de internet, aprovechando las facilidades de pago como cuotas y débito. La imagen subraya la importancia de las promociones y eventos como el Black Friday en el ámbito del comercio electrónico, y cómo estos influyen en las decisiones de los consumidores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pagar el recibo de energía eléctrica por medios digitales se ha vuelto una práctica común entre los usuarios que buscan rapidez y seguridad.

Con la expansión de los canales en línea, es posible realizar la transacción sin desplazamientos, siempre que se cuente con conexión a internet y los datos del recibo a la mano.

economía personal, alza de costos,
economía personal, alza de costos, inflación, estanflación, devaluación del peso, moneda, sufrimiento, no llegar a fin de mes, sobre una mesa, escritorio, contadores, contador, contadora, administración y finanzas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Antes de iniciar el procedimiento, es importante tener el número de contrato, el valor total a pagar y la fecha de vencimiento, datos que aparecen en la factura física o digital. Estas referencias son necesarias para validar la operación dentro de las plataformas de pago.

Entre las alternativas disponibles se encuentran los portales web y aplicaciones de los bancos, las billeteras digitales y las páginas oficiales de las empresas de energía. En general, el proceso consiste en acceder al portal, seleccionar la opción “pagos de servicios públicos”, elegir la empresa correspondiente, ingresar la referencia del recibo y confirmar el valor.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Quienes prefieren utilizar billeteras electrónicas pueden introducir el número de referencia o escanear el código QR de la factura. Luego, eligen el método de pago —ya sea con saldo, tarjeta o cuenta bancaria— y confirman la transacción. Es recomendable guardar el comprobante digital o una captura de pantalla como respaldo ante cualquier inconveniente.

Otra opción segura es ingresar directamente al sitio oficial de la empresa prestadora del servicio, donde se puede pagar con tarjeta débito o crédito mediante pasarelas autorizadas como PSE. Sin embargo, siempre debe verificarse que la página sea legítima antes de proporcionar datos financieros, para evitar fraudes o suplantaciones.

Los usuarios que tienen activado el débito automático deben revisar periódicamente que el servicio esté funcionando, que la cuenta tenga fondos suficientes y que el valor descontado coincida con el del recibo. Si el pago no se refleja de inmediato, conviene esperar hasta 48 horas y, si persiste la inconsistencia, contactar tanto al banco como a la empresa de energía.

En términos de seguridad, se aconseja efectuar los pagos desde redes privadas, no abrir enlaces desconocidos y habilitar la autenticación de dos factores en las aplicaciones financieras. Asimismo, se recomienda no compartir contraseñas ni códigos de verificación.

Para quienes prefieren los métodos presenciales, siguen disponibles puntos autorizados y corresponsales bancarios donde se puede registrar el pago de manera inmediata.

Recibo de la luz
Recibo de la luz (Infobae)

Finalmente, mantener un control financiero ayuda a evitar recargos por mora. Activar recordatorios automáticos o revisar el historial de consumo permite anticiparse a los vencimientos y detectar aumentos inusuales en el gasto energético.

Temas Relacionados

Pago virtualrecibo de luzFacturaPSEservicios públicosColombia-noticias

Más Noticias

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

La joven participará en el desfile del 15 de octubre en Nueva York, luego de haberse destacado en un exigente proceso de selección internacional realizado por la reconocida firma

Valentina Castro hace historia al

Feid se despide temporalmente de los escenarios: “No extrañen mucho al Ferxxo por ahora”

El cantante paisa aprovechó su mensaje para pedir a sus seguidores que sigan escuchando sus canciones durante su ausencia, mencionando temas como Princesa, Body y Sagrado

Feid se despide temporalmente de

Clima en Colombia: el pronóstico del tiempo para Cartagena de Indias este 14 de octubre

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: el pronóstico

Pronóstico del clima en Cali para antes de salir de casa este 14 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Cali

Pronóstico del estado del tiempo en Medellín para este 14 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del estado del tiempo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Valentina Castro hace historia al

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

Top 10 Apple Colombia: estas son las canciones que están de moda entre el público colombiano

Crece polémica en torno a Blessd: participante de ‘Yo me llamo’ lo demandó por presuntas amenazas y agresiones

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

Deportes

De estar en prisión por

De estar en prisión por traficar droga a consolidarse en el microfútbol profesional: la impresionante historia de superación de Cristian Quintero

DIM y una goleada histórica en Manizales: se impuso 1-5 al Once Caldas e ilusiona a sus hinchas con la séptima estrella

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay: Millonarios y América, con posibilidades matemáticas de clasificarse

Estas es la posible sanción a Alfredo Morelos de Atlético Nacional por supuestamente simular el penalti contra Boyacá Chicó en la Liga

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA de octubre