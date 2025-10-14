Colombia

Nuevos íconos del cacao surgen en Arauquita: consagran a Kely Carrillo Rey y distinguen el mejor grano del país

Entre desfiles y faenas, la identidad llanera se exalta al reconocer a los campeones del chocolate colombiano y abrir proyección internacional para sus cosechas

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
La premiación destacó la calidad
La premiación destacó la calidad y el aroma del cacao nacional. Productores de distintas regiones compitieron en una gala que puso a Colombia en el centro de la escena internacional

La ciudad de Arauquita en el departamento de Arauca vivió un ambiente festivo con el regreso del Reinado Nacional del Cacao, un certamen que reconoce el esfuerzo y la tradición de los productores colombianos del llamado “Grano de Oro”.

El evento contó con el respaldo y la presencia del gobernador Renson Martínez Prada, quien acompañó las celebraciones que culminaron con la coronación de Kely Carrillo Rey como la nueva Reina Nacional del Cacao 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con 24 años, Carrillo Rey resultó elegida entre once candidatas, representantes de departamentos cacaoteros en Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

La joven, que trabaja en la Notaría Séptima de Bucaramanga y cuenta con formación técnica en maquillaje artístico y prótesis para efectos especiales, recibió el título en una ceremonia que marcó la reactivación del certamen tras seis años de pausa, según informó El Tiempo.

Viviana Gómez Sanmiguel, Yennis Cristina
Viviana Gómez Sanmiguel, Yennis Cristina Alemán Díaz y Ciro Enrique Marín fueron reconocidos por la calidad de sus cultivos en la gala final del Concurso Nacional de Cacao, impulsando la proyección internacional del sector

El evento incluyó actividades como el tradicional desfile de balleneras por el río Arauca, una pasarela en el malecón ecoturístico y la popular faena de degüello. Además, artistas de la región y del ámbito nacional amenizaron las jornadas, contribuyendo al ambiente de celebración que caracterizó la cita.

En paralelo con el reinado, la XII versión del Salón del Cacao y Chocolate se desarrolló en el municipio, integrando espacios de encuentro para expertos, productores y entusiastas del cacao.

Uno de los momentos más esperados se vivió con el Concurso Nacional de Cacao – Grano de Oro 2025, un certamen que reconoce la excelencia y la dedicación de los cacaocultores colombianos.

Los ganadores del Grano de Oro 2025 se dieron a conocer durante la gala final. Viviana Gómez Sanmiguel, de la Finca Canaán en la Sierra Nevada de Magdalena, obtuvo el primer puesto. En el segundo lugar fue seleccionada Yennis Cristina Alemán Díaz, procedente de la Finca Villa Samdy en Tierralta, Córdoba.

La ciudad de Arauquita vivió
La ciudad de Arauquita vivió jornadas festivas con la reactivación del certamen que premia a productores y destaca la tradición cacaotera, coronando a Kely Carrillo Rey como Reina Nacional del Cacao 2025

El tercer puesto recayó en Ciro Enrique Marín, representante de la Finca La Chipola ubicada en Arauquita, Arauca. La organización calificó la calidad física, el sabor y el aroma del cacao presentado por los postulantes, reafirmando a Colombia como país de referencia en el sector, tal como lo reportó El Espectador.

El gobernador Renson Martínez Prada manifestó la importancia de estos certámenes para visibilizar a los agricultores y promover la identidad local. “Estos espacios reafirman la identidad llanera y el potencial del cacao como motor de desarrollo económico, social y ambiental para Arauca y para toda Colombia”, declaró el funcionario, según registró Semana.

La participación de las regiones en el Reinado Nacional del Cacao contribuyó a posicionar el producto nacional y fortalecer los lazos entre productores, instituciones y autoridades. El evento expuso no solo la calidad del cacao colombiano, sino también el talento y la cultura de los territorios productores.

Desde su retorno, el certamen ha buscado mejorar las oportunidades para los cacaocultores, promoviendo iniciativas de innovación y sostenibilidad como parte de la estrategia para consolidar la competitividad internacional del sector.

El reconocimiento obtenido por los productores ganadores del Grano de Oro 2025 se suma a los esfuerzos regionales para fortalecer la participación de Colombia en mercados internacionales especializados. Tanto autoridades como cultivadores han insistido en la necesidad de continuar la articulación entre instituciones locales y nacionales para favorecer el crecimiento del sector y aportar al desarrollo rural en el país.

Temas Relacionados

CacaoArauquitaAraucaReinadoColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 13 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

Contrabando de repuestos de motos genera pérdidas superiores a $1 billón y desacelera el mercado en Colombia

El ingreso irregular de autopartes afecta la seguridad vial y compromete la estabilidad de los comercios formales dedicados al sector de motocicletas en el país

Contrabando de repuestos de motos

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este martes 14 de octubre

Cuáles son los autos que no transitan este martes, chécalo y evita una multa

Pilas: Así rotará el Pico

“La vanidosa ambición del Nobel”: Álvaro Uribe culpa a Juan Manuel Santos por el poder de los violentos

Álvaro Uribe Vélez criticó nuevamente a Juan Manuel Santos por el deterioro de la seguridad en Colombia y pidió una “nueva etapa de autoridad” para recuperar la paz

“La vanidosa ambición del Nobel”:

Top 10 Apple Colombia: estas son las canciones que están de moda entre el público colombiano

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Top 10 Apple Colombia: estas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Apple Colombia: estas

Top 10 Apple Colombia: estas son las canciones que están de moda entre el público colombiano

Crece polémica en torno a Blessd: participante de ‘Yo me llamo’ lo demandó por presuntas amenazas y agresiones

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

Andrea Valdiri presume su increíble cambio físico antes de su combate con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4′

Deportes

De estar en prisión por

De estar en prisión por traficar droga a consolidarse en el microfútbol profesional: la impresionante historia de superación de Cristian Quintero

DIM y una goleada histórica en Manizales: se impuso 1-5 al Once Caldas e ilusiona a sus hinchas con la séptima estrella

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay: Millonarios y América, con posibilidades matemáticas de clasificarse

Estas es la posible sanción a Alfredo Morelos de Atlético Nacional por supuestamente simular el penalti contra Boyacá Chicó en la Liga

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA de octubre