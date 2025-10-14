Colombia

Menor permanece desaparecida en Cali y su madre clama por ayuda: así puede colaborar

La mujer aseguró que la última vez que fue vista su hija fue en la noche del sábado 11 de octubre, cuando permanecía en un sector del sur de la capital vallecaucana

Madre clama por ayuda tras la desaparición de su hija en Cali

La desaparición en Cali de Saray Sandoval, una menor desaparecida cuyo paradero se desconoce desde la noche del 11 de octubre de 2025, ha generado una intensa movilización en el sur de la ciudad.

La joven fue vista por última vez alrededor de las 10:00 p. m. en el sector de Calicanto, en el barrio Valle del Lili, y desde entonces su familia y la comunidad han intensificado los esfuerzos para localizarla.

La madre de la menor, Claudia Sandoval, recurrió a las redes sociales para solicitar la colaboración ciudadana; en un video difundido en sus cuentas personales, expresó su angustia: “Mi hija se llama Saray Sandoval. Se perdió el día de ayer a las 10:00 p. m. Si alguien sabe, por favor, ayúdeme a difundir este video. Me dijeron que la última vez que la vieron fue en Cali Canto, en Valle del Lili. Yo soy de Cali, pero vivo en Jamundí. Estoy desesperada, necesito que aparezca mi hija”.

Claudia Sandoval pidió a quienes tengan información que la compartan y se comuniquen a los números de contacto que acompañan la fotografía de su hija.

El caso generó una rápida reacción en la comunidad. El concejal de Cali Roberto Ortiz utilizó su cuenta de X para amplificar el llamado de la familia y subrayar la urgencia: “¡ALERTA URGENTE! Una madre clama desesperadamente por su hija, quien desapareció ayer en el sur de Cali. Cualquier información, por mínima que sea, es vital para encontrarla lo antes posible. Si sabes algo, contacta inmediatamente a las autoridades o a la familia al tel. 318 2222453”.

La madre aseguró que ella
La madre aseguró que ella vive en Jamundí, pero la menor desapareció en Cali

Vecinos del sector Valle del Lili han organizado brigadas de búsqueda y han intensificado la difusión de la información en redes sociales, mientras se espera que las autoridades activen los protocolos de búsqueda urgente.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cali no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Se prevé que en las próximas horas se coordinen acciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para reforzar la búsqueda. La movilización ciudadana y la presión en redes sociales buscan acelerar la respuesta institucional y mantener la esperanza de un desenlace favorable.

Roberto Ortiz pidió ayuda por
Roberto Ortiz pidió ayuda por la desaparición de la menor

Y es que durante 2024, se reportaron 570 desapariciones en Cali, de las cuales 371 corresponden a hombres y 199 a mujeres. El sur de la ciudad, en particular, ha registrado varios episodios similares en los últimos meses, lo que ha incrementado la inquietud por la seguridad de niños y adolescentes en la región.

La familia Sandoval y las autoridades insisten en el llamado a la ciudadanía para que permanezca atenta y reporte cualquier información que pueda contribuir a la localización de Saray.

Quienes dispongan de datos relevantes pueden comunicarse con la Policía Nacional o al número de contacto facilitado por la familia: 318 2222453.

Saray Sandoval permanece desaparecida desde
Saray Sandoval permanece desaparecida desde la noche del sábado 11 de octubre de 2025

Y es que, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que entre enero y junio de 2025 se registraron 837 desapariciones de menores de edad en Colombia. De esos casos, aproximadamente el 67% (unos 564) corresponden a niñas/adolescentes, y el 33% (cerca de 273) a niños.

Además, según un reporte reciente, de esos menores desaparecidos algunos han aparecido vivos, otros sin vida, pero hay muchos que todavía siguen siendo buscados.

Así mismo, entre 2020 y marzo de 2024 hubo más de 100 desapariciones de menores en el Valle del Cauca, muchas de ellas en Cali. También se sabe que el informe de la Personería Distrital registró 570 personas desaparecidas en Cali en 2024, aunque no todas eran menores de edad, sino casos generales.

