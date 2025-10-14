Colombia

Manifestaciones en Bogotá amenazan la movilidad para miles de personas: tome vías alternas

Cientos de personas, incluyendo comunidades indígenas y sindicatos, ocuparon edificios estatales. Por esta razón, las autoridades están atentas a las afectaciones que se puedan presentar en materia de movilidad

Por Camila Castillo

Guardar
Manifestaciones en Bogotá afectan la
Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad para miles de personas: tome vías alternas - crédito Transmilenio

Las condiciones de movilidad en Bogotá pueden alterarse súbitamente por distintas causas, desde cierres por obras y lluvias que provocan inundaciones, hasta manifestaciones que generan bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad.

Desde el viernes pasado, más de 1.700 indígenas llegaron a la Universidad Nacional, donde instalaron cambuches para participar en las protestas de esta semana.

La toma de instalaciones por
La toma de instalaciones por parte de comunidades indígenas generó una movilización institucional, con recursos destinados a refugios temporales y atención en salud, mientras se mantiene la normalidad en clases e investigación - crédito captura de pantalla / X

Por otro lado, en la mañana de este martes 14 de octubre, un grupo de organizaciones vivendistas ocupó la sede del Ministerio de Vivienda en el centro de Bogotá, exigiendo el cumplimiento de acuerdos pendientes desde hace más de dos años. Según los manifestantes, provienen del sur del país y piden soluciones concretas en materia de vivienda.

Según los reportes de las autoridades, personas perteneciente a la Cumbre Nacional Popular mantiene bloqueada la sede de la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en Calle 43 # 57-41.

Movilizaciones se toman diferentes zonas de Bogotá - crédito redes sociales

Además, se han reportado bloqueos tanto en los accesos como en el interior del centro comercial San Martín, ubicado en la Carrera Séptima entre las calles 32 y 33.

Asimismo, la movilización, promovida por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),Fecode y otros sindicatos nacionales, se encuentra bajo vigilancia de las autoridades, que alertan sobre un impacto significativo en la movilidad de la ciudad, no solo hoy sino hasta el 18 de octubre.

Los sindicatos y organizaciones sociales fijaron como principal punto de concentración la Plaza de Bolívar, frente a la Corte Constitucional, desde las 10:00 a. m.

La Plaza de Bolívar en
La Plaza de Bolívar en Bogotá será el epicentro de la movilización nacional el 14 de octubre - crédito Fecode

La nueva jornada de movilizaciones busca ejercer presión sobre las instituciones responsables de definir el futuro de la reforma pensional, la reforma a la salud y el Sistema General de Participaciones.

¿Cómo está la movilidad en Bogotá?

Para este martes, Transmilenio informó a las 5:23 a. m. que las lluvias en el sector de los cerros, en el norte de la ciudad, las rutas 18-7 Soratama y 18- 11 Unicerros, no prestan el servicio temporalmente hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

Cuatro horas después, a las 9:42 a. m., la entidad indicó que las rutas 18-7 Soratama 18-11 Unicerros, operan con normalidad.

Por el momento, ninguna de las manifestaciones, anteriormente nombrada altera el funcionamiento del sistema masivo de transporte.

El desarrollo de las protestas coincidió con una serie de dificultades en la movilidad de Bogotá. Las lluvias y las obras en la ciudad, especialmente tras la reciente implosión de los puentes de la avenida Américas con calle 13, provocaron congestión en el carril mixto y complicaron el tránsito en avenidas como la Boyacá y la 68.

Manifestaciones programadas del 14 al 18 de octubre en Bogotá

Bogotá será escenario de diversas movilizaciones y expresiones ciudadanas organizadas por colectivos sociales y comunitarios. Para mitigar inconvenientes y garantizar una mejor movilidad, las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar la programación de actividades y planificar sus recorridos con antelación.

La Secretaría de Gobierno acompañará las jornadas previstas con sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de asegurar el derecho a la protesta pacífica, facilitar el diálogo y promover la convivencia en los espacios públicos de la capital.

Martes 14 de octubre• 7:00 a. m. Plantón de estudiantes en la Universidad Externado de Colombia (convoca el sector universitario)• 10:00 a. m. Plantón en defensa de las reformas sociales frente a la Corte Constitucional (convoca CUT)

Miércoles 15 de octubre• 10:00 a. m. Velatón conmemorativa del “Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal” en la Plaza de Bolívar (convoca la Secretaría Distrital de Salud)

Jueves 16 de octubre• 2:00 p. m. Evento cultural con cierre de la Semana por la Paz #38 en la Plaza de Bolívar (convocan Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y el Consejo Distrital de Paz)• 2:30 p. m. Evento cultural en la Plaza de la Democracia (convocan Universidad Javeriana y REDEPAZ)• Por confirmar: Acto artístico para conmemorar los 22 años de la Operación Orión en la Plaza de Bolívar (convoca Bordanzas por las memorias)

Viernes 17 de octubre• 9:00 a. m. Conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en la Plaza de Bolívar (convoca Pacto Histórico MAIS)• 10:00 a. m. Encuentro de mujeres indígenas en el Parque de los Periodistas (convoca la Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida)• 3:00 p. m. Plantón de mujeres indígenas en el Parque El Renacimiento (convoca Polo Democrático Alternativo)

Temas Relacionados

Protestas sociales Bogotá Central Unitaria de Trabajadores Fecode Minga Indígena Plaza de Bolívar Ministerio de Vivienda Congreso de los PueblosManifestaciones en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Margarita Rosa de Francisco salió en defensa de Carolina Corcho tras ataques recibidos: “Matoneo bestial desde las mismas huestes del Pacto”

La actriz y escritora hizo una reflexión en su cuenta en X, rechazó los ataques que ha recibido la exministra de salud

Margarita Rosa de Francisco salió

Imputan al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar por presuntas irregularidades en la elección de directivos de la CAR de Bucaramanga

El exmandatario presuntamente desatendió varias recusaciones contra los participantes en la elección del Consejo Directivo de la Cdmb y siguió adelante con el proceso en contravía de los parámetros de ley

Imputan al exgobernador de Santander

Álvaro Uribe reaccionó al ataque al equipo de Abelardo de la Espriella: “Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia”

El expresidente colombiano pidió fortalecer la protección luego del atentado contra colaboradores de De la Espriella en Arauca, donde un vehículo de campaña fue incendiado por hombres armados

Álvaro Uribe reaccionó al ataque

En video quedó registrado cómo una funcionaria de Migración Colombia cobraba por omitir documentación esencial para entrar o salir del país

Leidy Marcela Quinche Cante fue sentenciada a más de cuatro años de prisión tras comprobarse que exigía pagos a viajeros con documentos irregulares, permitiendo la salida de menores sin requisitos legales

En video quedó registrado cómo

Este es el futbolista canadiense con raíces colombianas que podría enfrentar a la “Tricolor” en su segundo amistoso FIFA: “Mi abuelo quiere que empatemos”

La “Tricolor” dirigida por Néstor Lorenzo se enfrentará ante uno de los anfitriones de la cita más importante del mundo del fútbol, el 14 de octubre de 2025, a las 7:30 p. m.

Este es el futbolista canadiense
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

⁠La Valdiri expuso que Yina

⁠La Valdiri expuso que Yina Calderón quería prohibirle la entrada a La Jesuu a Stream Fighters: “Bájate de esa nube”

Rogelio Mastracci, amigo de Regio Clownn, confirmó que el DJ sí conocía a Marcela Reyes: “Habló maravillas de ella”

Hermano de Regio Clownn reveló verdades ocultas tras el crimen y pide justicia: “Lo están pintando como la oveja negra”

Amigo de Regio Clownn negó que B King tuviera una relación con Angie Miller: “Hay personas hambreadas de fama”

Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri por presencia de La Jesuu en el ‘Stream Fighters 4’: “No la quiero cerca”

Deportes

Este es el futbolista canadiense

Este es el futbolista canadiense con raíces colombianas que podría enfrentar a la “Tricolor” en su segundo amistoso FIFA: “Mi abuelo quiere que empatemos”

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó nuevo horario para el partido de la selección Colombia vs. Canadá

Así formaría la selección Colombia vs. Canadá: Néstor Lorenzo alista varios cambios respecto al partido contra México

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El recuerdo del Colombia vs. Canadá en una final: una moneda determinó la suerte de los norteamericanos