Manifestaciones en Bogotá amenazan la movilidad para miles de personas: tome vías alternas

Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad para miles de personas: tome vías alternas - crédito Transmilenio

Las condiciones de movilidad en Bogotá pueden alterarse súbitamente por distintas causas, desde cierres por obras y lluvias que provocan inundaciones, hasta manifestaciones que generan bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad.

Desde el viernes pasado, más de 1.700 indígenas llegaron a la Universidad Nacional, donde instalaron cambuches para participar en las protestas de esta semana.

La toma de instalaciones por parte de comunidades indígenas generó una movilización institucional, con recursos destinados a refugios temporales y atención en salud, mientras se mantiene la normalidad en clases e investigación - crédito captura de pantalla / X

Por otro lado, en la mañana de este martes 14 de octubre, un grupo de organizaciones vivendistas ocupó la sede del Ministerio de Vivienda en el centro de Bogotá, exigiendo el cumplimiento de acuerdos pendientes desde hace más de dos años. Según los manifestantes, provienen del sur del país y piden soluciones concretas en materia de vivienda.

Según los reportes de las autoridades, personas perteneciente a la Cumbre Nacional Popular mantiene bloqueada la sede de la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en Calle 43 # 57-41.

Movilizaciones se toman diferentes zonas de Bogotá - crédito redes sociales

Además, se han reportado bloqueos tanto en los accesos como en el interior del centro comercial San Martín, ubicado en la Carrera Séptima entre las calles 32 y 33.

Asimismo, la movilización, promovida por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),Fecode y otros sindicatos nacionales, se encuentra bajo vigilancia de las autoridades, que alertan sobre un impacto significativo en la movilidad de la ciudad, no solo hoy sino hasta el 18 de octubre.

Los sindicatos y organizaciones sociales fijaron como principal punto de concentración la Plaza de Bolívar, frente a la Corte Constitucional, desde las 10:00 a. m.

La Plaza de Bolívar en Bogotá será el epicentro de la movilización nacional el 14 de octubre - crédito Fecode

La nueva jornada de movilizaciones busca ejercer presión sobre las instituciones responsables de definir el futuro de la reforma pensional, la reforma a la salud y el Sistema General de Participaciones.

¿Cómo está la movilidad en Bogotá?

Para este martes, Transmilenio informó a las 5:23 a. m. que las lluvias en el sector de los cerros, en el norte de la ciudad, las rutas 18-7 Soratama y 18- 11 Unicerros, no prestan el servicio temporalmente hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

Cuatro horas después, a las 9:42 a. m., la entidad indicó que las rutas 18-7 Soratama 18-11 Unicerros, operan con normalidad.

Por el momento, ninguna de las manifestaciones, anteriormente nombrada altera el funcionamiento del sistema masivo de transporte.

El desarrollo de las protestas coincidió con una serie de dificultades en la movilidad de Bogotá. Las lluvias y las obras en la ciudad, especialmente tras la reciente implosión de los puentes de la avenida Américas con calle 13, provocaron congestión en el carril mixto y complicaron el tránsito en avenidas como la Boyacá y la 68.

Manifestaciones programadas del 14 al 18 de octubre en Bogotá

Bogotá será escenario de diversas movilizaciones y expresiones ciudadanas organizadas por colectivos sociales y comunitarios. Para mitigar inconvenientes y garantizar una mejor movilidad, las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar la programación de actividades y planificar sus recorridos con antelación.

La Secretaría de Gobierno acompañará las jornadas previstas con sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de asegurar el derecho a la protesta pacífica, facilitar el diálogo y promover la convivencia en los espacios públicos de la capital.

Martes 14 de octubre• 7:00 a. m. Plantón de estudiantes en la Universidad Externado de Colombia (convoca el sector universitario)• 10:00 a. m. Plantón en defensa de las reformas sociales frente a la Corte Constitucional (convoca CUT)

Miércoles 15 de octubre• 10:00 a. m. Velatón conmemorativa del “Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal” en la Plaza de Bolívar (convoca la Secretaría Distrital de Salud)

Jueves 16 de octubre• 2:00 p. m. Evento cultural con cierre de la Semana por la Paz #38 en la Plaza de Bolívar (convocan Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y el Consejo Distrital de Paz)• 2:30 p. m. Evento cultural en la Plaza de la Democracia (convocan Universidad Javeriana y REDEPAZ)• Por confirmar: Acto artístico para conmemorar los 22 años de la Operación Orión en la Plaza de Bolívar (convoca Bordanzas por las memorias)

Viernes 17 de octubre• 9:00 a. m. Conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en la Plaza de Bolívar (convoca Pacto Histórico MAIS)• 10:00 a. m. Encuentro de mujeres indígenas en el Parque de los Periodistas (convoca la Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida)• 3:00 p. m. Plantón de mujeres indígenas en el Parque El Renacimiento (convoca Polo Democrático Alternativo)