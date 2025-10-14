Gustavo Petro lanzó acusaciones directas contra congresistas que dejaron vacío el diálogo sobre la reforma a la salud: “Yo no he citado ninguna reunión”

"¡Mamola!", escribió Gustavo Petro, en un mensaje que elevó la tensión política ante la negativa de la oposición a asistir a Palacio - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Los representantes de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal y las bancadas cristianas Mira y Colombia Justa y Libres anunciaron que no asistirán a la reunión programada para este martes a las 3 p.m. en el Palacio de Nariño, donde se debatiría el futuro del proyecto de reforma a la salud.

La ausencia de estos congresistas, integrantes de la Comisión Séptima, marca un nuevo episodio de tensión en el trámite legislativo de una de las iniciativas más relevantes para el Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La convocatoria, impulsada para buscar consensos interpartidistas sobre los puntos más polémicos de la reforma, perdió fuerza ante la negativa unánime de estos sectores políticos.

Las colectividades opositoras justificaron su decisión argumentando desacuerdos de fondo con el enfoque propuesto por el Ejecutivo y señalaron la falta de garantías para una discusión efectiva.

Frente a la postura de estos partidos, el presidente Gustavo Petro respondió con un mensaje en su cuenta oficial en X.

“Yo no he citado ninguna reunión con los que sabemos que quisieron hundir la reforma pensional y ahora buscan que se sigan robando el dinero público los dueños de las EPS”, afirmó el mandatario.

La declaración fue divulgada ampliamente por los medios, al considerar que refleja el nivel de confrontación entre el Gobierno y la oposición en torno a la agenda de reformas.

El jefe de Estado concluyó su mensaje con la expresión “¡mamola!”, reforzando su tono crítico hacia los sectores que se marginaron del debate.

“Sobre estos congresistas ya quien tiene que decidir es el pueblo colombiano”, remató el presidente, en referencia a la responsabilidad electoral que enfrentan quienes han bloqueado proyectos clave del actual periodo legislativo.