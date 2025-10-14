Colombia

Reforma a la salud: Comisión Séptima levantó la sesión y aún no hay decisión en tercer debate de otra de las banderas del Gobierno

Tal parece que todavía no existe una ponencia mayoritaria en la célula legislativa, entre las tres alternativas: la de archivo de la proposición, la ponencia positiva y, del mismo modo, una alternativa, que también cuenta con adeptos

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Esta será la segunda vez
Esta será la segunda vez que la iniciativa del Ejecutivo será abordada en esta célula legislativa - crédito Prensa Senado

Sin decisiones de fondo, y en medio de un marcado ambiente de polarización, la Comisión Séptima del Senado de la República levantó su sesión del martes 14 de octubre, en la que debía votarse, en tercer debate, la reforma a la salud. La proposición de Gobierno no contaría con los votos necesarios, pero tampoco lo tendrían las ponencias de archivo, liderada por la oposición, y la alternativa.

La célula legislativa no logró avanzar en la discusión, que se llevó a cabo bajo medidas de seguridad, debido a las aparentes presiones sobre la determinación que debe tomarse en esta comisión. Y en medio de algunos mensajes de funcionarios del Gobierno frente a lo que debería ser el proceder de este órgano, compuesto por 14 congresistas y que debe darle trámite a esta iniciativa.

Luego de cuatro horas de reunión, y sin progresos significativos, finalizó la sesión de la comisión, en la que se discutía el tercer debate de la reforma, en la que las cargas están divididas: cinco senadores están a favor del archivo; cinco más en favor de la ponencia positiva, y tres más se han decantado por la alternativa, mientras que una senadora más aún no ha tomado una decisión de fondo.

Entre el grupo que apoya el archivo, y por ende, lo que sería el hundimiento, se encuentran los senadores Miguel Ángel Pinto, presidente de la comisión y que es del partido Liberal; Nadia Blel y Esperanza Andrade, del Conservador; y Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; que repiten postura frente a lo que ya había sucedido en marzo de 2024, cuando la hundieron por primera vez.

En la otra orilla, la de darle viabilidad al proyecto de Gobierno, se encuentran Martha Peralta, Ferney Silva y Wilson Arias, del Pacto Histórico; Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes, y Fabián Díaz, del partido Alianza Verde; en tanto que Norma Hurtado (del Partido de la U), Lorena Ríos (Justa y Libres) y Ana Paola Agudelo (Mira), han enfocado sus esfuerzos en una reforma que busca consensos.

En desarrollo...

