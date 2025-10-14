Colombia

Exorcismo en Transmilenio: pastor trató de “sacarle el diablo” a joven por su manera de vestir

El intercambio a los gritos causó risas e incomodidad entre los pasajeros del bus que no intervinieron en la particular escena

El momento se presentó dentro
El momento se presentó dentro de un bus articulado de Transmilenio - crédito @sayawhitecw / TikTok

Una curiosa prédica sorprendió a los pasajeros del Transmilenio de Bogotá, cuando un par de viajeros interrumpió la rutina del bus articulado con una escena que, según quienes compartieron el registro en redes, muchos han llamado un “exorcismo improvisado”.

El episodio, capturado en video revela a un hombre de traje con Biblia en mano lanzando fervientes declaraciones a un joven, ante la mirada atónita del resto de los ocupantes.

El registro audiovisual muestra cómo el pasajero, sin bajar el tono (ni el volumen) de su intervención, dirige frases como “Grábame y llévale estas palabras a tu sacerdote, a tu satanás... dígale a satanás que ya no tiene salvación, hijo del diablo” al joven, quien opta por hacerle la seña “mano cornuda”, gesto popular en el rock, pero un llamado al demonio según muchos religiosos.

El hombre del video le aseguraba "buena candela en el infiero" al joven que lo grabó- crédito @sayawhitecw / TikTok

La atmósfera dentro del bus alcanza un clímax cuando el joven agrega, entre otras expresiones, “Cristo vive, esa mierda hijueputa”, elevando la tensión y las cejas por partes iguales entre los testigos.

Según apuntan comentarios y reacciones en redes sociales, la situación habría iniciado por la apariencia y vestimenta del joven, provocando la reacción encendida de la pareja.

Como cierre de una escena digna de una comedia urbana, la mujer que acompañaba al hombre invitó al grupo a visitar un centro religioso del barrio 12 de Octubre, donde, según sus palabras, podrían “sanar sus almas”.

El video se lleno de comentarios en redes donde muchos usuarios destacaron situaciones similares en el sistema de transporte: “Una vez se subió uno de esos a el bus donde iba y tenía una blusa pegada. Y pues arriba soy un poquito voluptuosa me volteo a ver y me dijo: ‘cuidensen’ hermanos que está el diablo y el pecado entre nosotros”.

Sin embargo algunas personas criticaron esta actitud. “Creen que porque uno se viste de negro y tiene un estilo diferente significa que somos el diablo” alguien añadió: “”el único que puede juzgarme es mi padre” por qué unos señores que predican no se acuerda de sus propias palabras xdd?"

Este fue el tipo de
Este fue el tipo de vestuario que escandalizó a los predicadores en Transmilenio - crédito @sayacwhite / Instagram

En Colombia, la manera en que se entienden las reglas sobre el comportamiento en el transporte público ha abierto un debate, sobre todo cuando se trata de cosas como hablar de religión en buses o estaciones.

El artículo 146 del Código de Policía dice que se considera un mal comportamiento “perturbar en los medios de transporte públicos la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto molesto”.

Es decir, si alguien hace algo que a otros pasajeros les parece incómodo o los inquieta, eso podría verse como una falta. Pero esto no es tan claro, porque todo depende de cómo las personas a bordo tomen la situación, así que muchas veces queda al criterio de cada uno si realmente se está afectando la tranquilidad en el transporte público.

Al mismo tiempo, el país tiene reglas muy claras para evitar la discriminación tanto en lugares públicos como privados.

Transmilenio chocó a un hombre en plena vía
Transmilenio chocó a un hombre en plena vía - crédito Colprensa

La Ley 1482 de 2011 prohíbe que se trate mal a alguien por su raza, género, orientación sexual, origen étnico y también cubre situaciones con la ropa, siempre que tenga que ver con razones protegidas legalmente. Por ejemplo, si en una empresa o institución quieren forzar a una mujer a usar el uniforme de hombre solo por ser mujer, eso puede ser clasificado como discriminación y es posible denunciarlo.

Es así, que si se mira de manera muy técnica esta predica improvisada puede considerarse, cuando menos, una falta al código de policía. Afortunadamente, el protagonista de este clip lo toma con humor, al igual que muchos usuarios en redes.

