El partido de Colombia y Canadá tendrá show de medio tiempo con sabor colombiano: estos son los artistas elegidos

El 'Sports Illustrated Stadium' es
El 'Sports Illustrated Stadium' es el escenario que recibirá a Colombia y Canadá en la noche del martes 14 de octubre - crédito New York Red Bulls

El Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey será el escenario del juego entre la selección Colombia y su similar de Canadá, que forma parte de la preparación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los de Néstor Lorenzo vienen de propinarle una goleada por 4-0 a México en Arlington, Texas, y se espera que siga probando variantes de cara a la que será la séptima participación de la Tricolor en el certamen.

Pero lejos de limitarse a lo que suceda en el campo de juego, el compromiso contará con un espectáculo de medio tiempo en el que la música colombiana será el eje central.

En una comunicación oficial emitida por los organizadores del partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA, el espetáculo contará con la presencia de tres artistas nacionales: DJ Pope, reconocido por su labor como mano derecha de J Balvin, el cantante y trovador Heider González, y La Gurú, artista pereirana ligada al pop y a la electrónica que recibió el apoyo de Karol G.

DJ Pope, Heider González y
DJ Pope, Heider González y La Gurú, son la cuota colombiana que liderará el espectáculo de medio tiempo del partido entre Colombia y Canadá - crédito cortesía DJ Pope

Los tres serán los encargados de liderar un espectáculo que, además de entretener a miles de asistentes, servirá como plataforma de lanzamiento oficial para las mascotas del Mundial.

Estas fueron anunciadas semanas atrás y llevan los nombres de Maple, un alce que representa a Canadá; Zayu, un jaguar que representa a México; y Clutch, un águila que representa a Estados Unidos.

De este modo La organización del evento ha apostado por una fusión de géneros que representa la diversidad y el dinamismo de la cultura latina, y de la colombiana en particular, entrecruzando la parranda, los ritmos tropicales y el urbano, como una de las múltiples manifestaciones que se esperan albergar cuando llegue el momento de que se dispute la edición 23 del certamen.

El partido entre Colombia y
El partido entre Colombia y Canadá servirá para hacer el lanzamiento oficial de las mascotas de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito FIFA

Amistoso de la selección Colombia ante Nigeria quedó en duda

Luego del compromiso de la Tricolor ante Canadá, Colombia tenía dos nuevos amistosos programados a realizarse en noviembre como parte de su preparación, esta vez con Nueva Zelanda y Nigeria. Sin embargo, el segundo de estos duelos quedó en entredicho por la particular situación que atraviesan las Águilas en las clasificatorias de África.

Y es que este martes 14 de septiembre Nigeria goléo 4-0 a Benín en la última fecha, resultado que le permitió ubicarse entre los cuatro mejores segundos. Pero a pesar de que sumaron 17 puntos en el grupo C, una resolución de la Confederación Africana de Fútbol en marzo de 2025, por el retiro de Eritrea en medio de la competencia, anunció que no se iban a sumar los resultados de los enfrentamientos de aquellos que terminaron escoltas frente a los últimos de cada grupo.

Tras la victoria de Nigeria
Tras la victoria de Nigeria sobre Benín en las clasificatorias por África, el partido amistoso ante Colombia de noviembre quedó en entredicho, debido a que tendrán que seguir compitiendo en la repesca - crédito Sodiq Adelakun/REUTERS

Eso terminó favoreciendo a los nigerianos, que vieron su lugar en el próximo Mundial pendiendo de un hilo hasta que se presentó este escenario, por el que ahora tendrán que disputar una serie de partidos de playoffs a partido único, con el fin de asegurar su lugar en el repechaje mundial que se disputará en México, en marzo de 2026.

El unico escenario en el que Colombia podría jugar su partido ante las Águilas Verdes, sería si estas perdieran su partido de semifinal ante un rival todavía por conocer entre Gabón, Camerún y República Democrática del Congo. Sin embargo, esta situación ya condiciona de por sí la realización del amistoso programado para el 18 de noviembre, tanto en términos de Fair Play como de agenda de preparación.

Cabe señalar que Nigería también tiene programado un amistoso ante Venezuela, el día 14 de noviembre, que también podría estar en riesgo dada la situación que atraviesa el combinado africano.

