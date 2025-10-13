Colombia

Torrencial aguacero generó múltiples daños en viviendas de las localidades Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá

Según explicaron las autoridades, en algunos sectores de la capital colombiana se registraron vendavales y daños en redes de acueducto a raíz de las fuertes precipitaciones

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Las autoridades extendieron una serie de recomendaciones a la ciudadanía en medio de las lluvias- crédito @PasaenBogota/X

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde del lunes 13 de octubre en Bogotá dejaron varias afectaciones en las localidades de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, donde se reportaron vendavales, daños en redes de acueducto y encharcamientos en diferentes barrios.

Según el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo (Sire), al menos seis eventos fueron atendidos por organismos de emergencia.

En Tunjuelito, los barrios Tunjuelito y El Carmen reportaron daños en la red de acueducto y encharcamientos dentro de viviendas ubicadas en las carreras 12D No. 58A-41 Sur y 26 Bis No. 51B-11 Sur, respectivamente.

Los incidentes generaron afectaciones en cocinas y dormitorios, requiriendo la intervención del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos (Sdis) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para mitigar los daños.

Por su parte, en la localidad de Rafael Uribe Uribe se presentaron cuatro vendavales y un daño en la red de acueducto, con impactos en barrios como Las Colinas, Callejón de Santa Bárbara, Palermo Sur, El Socorro II y Marco Fidel Suárez.

En algunos sectores se reportó la caída total de cubiertas y afectaciones estructurales en viviendas. En total, se registraron cinco viviendas y cuatro familias afectadas, de acuerdo con el balance oficial.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y reiteran el llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier emergencia a la línea 123.

Noticia en desarrollo...

