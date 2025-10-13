Colombia

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' reapareció en redes sociales sorprendida por el conflicto y salió en defensa de La Jesuu, asegurando que siempre mantuvo hábitos impecables durante su convivencia

La creadora de contenido no dudó en defender a la vallecaucana - crédito @enlamovidacol/IG

El reciente enfrentamiento legal entre La Jesuu y Yina Calderón ha generado reacciones en el entorno de la farándula colombiana, y una de las voces que se sumó al debate fue la de Sofía Avendaño, que, tras un periodo de ausencia en redes sociales, expresó su sorpresa al conocer los detalles de la disputa.

La modelo paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró impactada al descubrir la magnitud de la controversia que involucra a dos de sus excompañeras del reality, afirmando que la vallecaucana nunca tuvo malos hábitos de higiene en su permanencia en la casa.

Sofía Avendaño y Yina Calderón
Sofía Avendaño y Yina Calderón coincidieron en 'La casa de los famosos Colombia 2025' donde no solucionaron sus diferencias - crédito cortesía Canal RCN

Luego de varios días alejada de la actividad digital, Sofía Avendaño reapareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una amplia base de seguidores.

En su regreso, solicitó a sus seguidores que la pusieran al tanto de las novedades del mundo del espectáculo nacional, ya que desconocía las polémicas recientes.

Fue entonces cuando sus fanáticos le informaron sobre el conflicto entre Yina Calderón y La Jesuu, el cual se originó por una serie de comentarios ofensivos emitidos por Calderón hacia La Jesuu, lo que provocó una ola de rechazo por parte de diversas figuras públicas y culminó en una demanda formal.

La Jesuu respondió las amenazas
La Jesuu respondió las amenazas de Yina y Juliana Calderón y detalló acciones legales - crédito @tuprimalajesu @yinacalderontv/ Instagram

Entre las expresiones que Yina Calderón se dirigió a La Jesuu se encuentran frases como: “No es que me caiga mal, es que me da asco”, “esa m*lparida olía feo, era fastidiosa” y “no le recibiría ni siquiera un plato de comida, porque me da asco”.

Estas declaraciones, que circularon ampliamente en redes sociales, constituyeron el material probatorio que motivó a La Jesuu a presentar una denuncia ante la Fiscalía, con el objetivo de frenar los ataques despectivos de Calderón.

Al conocer la situación, Sofía Avendaño manifestó su asombro por la gravedad de los hechos.

Además, la modelo trans aprovechó la ocasión para defender la higiene personal de La Jesuu durante su convivencia en el reality y fuera de él.

Sofía Avendaño defendió a La
Sofía Avendaño defendió a La Jesuu después de los ataques de Yina Calderón y el intento de la vallecaucana de demandarla - crédito cortesía - prensa del Canal RCN

La modelo compartió pruebas en sus redes sociales y relató su experiencia personal, afirmando que, durante su estancia en la casa de La Jesuu en Cali, pudo constatar que mantenía hábitos de aseo impecables.

En sus palabras: “OMG! En shock. Pues les puedo decir que véanla acá recién bañada y aquí pueden ver que estaba en toalla recién salida de la ducha alistándonos y cuando me quedé en su casa en Cali se bañó delante de mí y nunca le sentí mal humor”, concluyó.

Las reacciones a favor de Sofía no tardaron en aparecer, afirmando que: “Me encanta cómo Sofía sabe la clase de calaña que son esas hermanas y defiende a su amiga”; “nadie tiene derecho a hacerte a un lado por ser negro, gay o que promulgues una religión diferente”, entre otros.

La Jesuu anunció acciones legales

La creadora de contenido habló de los comentarios racistas y amenazas que le hizo Yina y Juliana Calderón - crédito @lajesuu/ Instagram

Más allá del tono humorístico, La Jesuu destacó que su verdadera intención al responder era compartir su experiencia con la comunidad afro y resaltar la dificultad de comprender cómo algunos minimizan el impacto de los comentarios despectivos, cuando en realidad afectan a toda una comunidad.

En sus palabras: “No hay excusas, contextos, ni razones que justifiquen el racismo, hay una línea muy delgada del que mientras a mí no me lo digan no me incomoda, creo que esto tiene que tocarnos a todos”, afirmó La Jesuu en el video.

La presión de sus seguidores para que tomara medidas legales ante los comentarios de Yina Calderón fue determinante. Ante la pregunta de un usuario sobre por qué no denunciaba el racismo, La Jesuu confirmó: “voy a entrar en proceso”, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el procedimiento.

