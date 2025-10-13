Colombia

Gustavo Petro acusó a Donald Trump de vetarlo en la firma del acuerdo de paz en Gaza: “No comprende el mundo”

Las afirmación del mandatario colombiano se dio por los abucheos que recibió el enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Medio, Steve Witkoff

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Donald Trump; presidente de Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia/Alex Brandon/AP

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro acusó a su homólogo Donald Trump de haberlo vetado en la firma de paz para Gaza.

El encuentro se realizará en la ciudad de Sharm el Sheij, en Egipto, con la asistencia de autoridades internacionales como Marco Rubio, Donald Trump, Emmanuel Macron y Abdelfatah al Sisi.

La afirmación del jefe de Estado se dio por los abucheos que recibió el enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Medio, Steve Witkoff.

“Trump veta que vaya a la firma de paz sobre Gaza, pero manda a su enviado a Israel y es al enviado de Trump al que chiflan. Aún Trump no comprende el mundo”, afirmó Gustavo Petro.

Gustavo Petro acusó a Donald Trump de vetarlo de la firma de paz sobre Gaza - crédito @petrogustavo/X

En otro mensaje, el mandatario colombiano aseguró que quiere demandar a la delegación de Estados Unidos ante la ONU por abandonar el recinto de la Asamblea General cundo estaba dando su discurso. Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2025.

“Quiero ponerme bajo un juez de los EEUU, y demandar los actos que quebraron la inmunidad en la asamblea de las Naciones Unidas por vetarme, y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude. No tengo mucho dinero pero si ganamos el abogado pasará a la historia. Un abogado como John Quincy Adams”, afirmó Gustavo Petro.

Asimismo, reaccionó a la liberación de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que duró secuestrado 738 días secuestrado por Hamas.

“‘Presidente buenos días, ya Elkana Bohbot está con la Cruz Roja camino a Israel’: Odette, embajadora de Colombia en Qatar. Que florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo”, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro reaccionó a la liberación de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que duró secuestrado 738 días secuestrado por Hamas - crédito @petrogustavo/X

