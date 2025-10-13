Colombia

Extranjeros y nacionales no entienden el significado de popular grosería colombiana

A partir del video, varias personas trataron de dar su propio significado según el contexto y el país

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Cuentos de Mochila se muestra
Cuentos de Mochila se muestra muy impresionada de no saber que significa - crédito Cuentos de Mochila / TikTok

Uno de esos enredos lingüísticos que sacan risas y cejas levantadas por igual es el caso de “pirobo”, una palabra que, según la ‘influencer’ Cuentos de Mochila, no solo confunde a los extranjeros, sino que ni los propios colombianos se ponen de acuerdo en su significado.

En uno de sus videos, la joven relata con humor su desencuentro internacional con el término, lanzando al aire su petición casi desesperada: “Palabra colombiana que nunca entienden en otros países. Hay una palabra que ni siquiera yo puedo explicar en otros países porque ni siquiera yo entiendo exactamente qué significa y necesito que acá me escriban el significado definitivo de pirobo. O sea, es decir, yo lo puedo decir y entiendo dentro del contexto lo que significa, pero ¿alguien tiene un sinónimo exacto de pirobo? Porque cuando me preguntan en otros países, yo nunca sé exactamente qué responderles.”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para empezar, la Real Academia Española (RAE) solo se anima a decir que se trata de un adjetivo de uso en Colombia, calificado como “vulgar”, que sirve para llamar despreciable, malvado o detestable a alguien, según se recoge en el Diccionario de colombianismos del Instituto Caro y Cuervo. Nada más directo ni sutil.

Según la RAE Pirobo, es un adjetivo de uso dialectal, propio de Colombia, que el Diccionario de colombianismos del Instituto Caro y Cuervo marca como vulgar - crédito cuentos de mochila / TikTok

Pero la cosa toma ribetes dignos de telenovela barroca cuando uno revisa el Diccionario de Americanismos: ahí “pirobo” aparece primero como término para referirse, en la zona occidental colombiana, a un hombre homosexual; luego, en Argentina, salta al escenario con el particular sentido de “mantenimiento de relaciones sexuales” (otro giro, otro país, otro drama).

Pero volvamos a Colombia: entre los jóvenes de distintas regiones, “pirobo” puede decirse tanto para insultar a alguien tratándolo de despreciable, como para señalar a una persona que se dedica a la prostitución, aunque también se usa como adjetivo y sustantivo, según el contexto y, sobre todo, según el tono.

Como si esto fuera poco, resulta que el término tampoco siempre quiso insultar con tanto veneno. Si uno escarba en la historia, en esos polvorientos boletines del Instituto Caro y Cuervo de los años 50, aparece la referencia original: “pirovo”: aquel que “ha vivido con una mujer”, y “pirobo” es la acción misma de “pirobear”. En otras palabras: antes se usaba para describir ciertas aventuras amorosas.

Este es el significado puntual
Este es el significado puntual que le da el Instituto Caro y Cuervo - crédito TikTok

Pero no termina ahí el viaje; el guion se complica porque, en el universo del lunfardo porteño (la jerga orgullosamente argentina y tanguera), “pirobo” se empleaba con el sentido de “fornicar”, aportando así un matiz picante y algo atrevido, muy diferente al insulto modernísimo del habla colombiana.

Pero también seguidores comentaron los significados que ellos le dan a la palabra, por lo que se complica más; “Es una persona que no tiene palabra, un “faltón” “En Bucaramanga un pirobo es una persona engreída, creída y la utilizamos antes que en todo el país.” “Un sinónimo de pirobo puede ser percanta” y finalmente la compararon con otras “En México sería gandalla”.

Así que no resulta extraño que la Cuentos de Mochila termine enredada al intentar explicar de corrido lo que significa realmente “pirobo”. Al fin y al cabo, hay palabras que son como ese pariente lejano que siempre dice una cosa distinta en cada reunión. ¿Insulto? ¿adjetivo fuerte? ¿término con historia romántica, sexual o peyorativa? Depende del año, del barrio y hasta de la esquina.

El Instituto Caro y Cuervo
El Instituto Caro y Cuervo (ICC) es una institución colombiana de educación superior, investigación y divulgación científica, especializada en lingüística, filología y literatura, con sedes en Bogotá y Chía - crédito Instituto Caro y Cuervo

Por el momento, el reto persiste: mientras la palabra siga viajando de boca en boca, coleccionando acepciones y malentendidos por toda Latinoamérica, probablemente ni los colombianos ni los extranjeros logren ponerle un “significado definitivo”. Como bien reconoce la influencer, a veces lo único seguro es que, en cualquier conversación, si oyes “pirobo”, más vale estar atento al tono... y a la expresión de quien lo dice.

Temas Relacionados

Palabras colombianasPiroboComo hablan los colombianosColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día resultados 13 de octubre 2025: números ganadores del último sorteo

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios

Chontico Día resultados 13 de

Gustavo Petro celebró resolución de la ONU que vinculó las políticas de drogas con los derechos humanos: “Triunfo del progresismo”

El mandatario colombiano consideró este anuncio como uno de los avances diplomáticos más importantes alcanzados por Colombia

Gustavo Petro celebró resolución de

Militar colombiano se anima a cantar el “Waka, Waka” y sorprende por su voz similar a la de la barranquillera

El clip muestra lo que al parecer es una pequeña reunión administrativa que terminó con el militar como centro de atención

Militar colombiano se anima a

La JEP dio nuevos detalles del expediente contra el general (r) Henry Torres, investigado por más de 300 ejecuciones extrajudiciales en Casanare

El excomandante reconoció su papel en una red criminal dentro del Ejército, pero la JEP considera que su confesión es insuficiente y exige mayor claridad sobre su rol y el de otros altos mandos

La JEP dio nuevos detalles

El exministro Juan Camilo Restrepo dijo que el Gobierno Petro “se prepara como candidato al premio Nobel de Paz 2026”

Restrepo cuestionó la gestión de Gustavo Petro y sugirió que el mandatario colombiano prepara su postulación al Nobel de la Paz, señalando deficiencias en la implementación de la Paz Total

El exministro Juan Camilo Restrepo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Carolina Guerra se despachó en

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

Deportes

Miguel Borja se volvió viral

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas

Así quedaron las semifinales de la Copa Mundial Sub-20: este sería el rival de Colombia en caso de clasificar a la Final

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina