Esposa de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamas, agradeció tras su liberación: “Comienza un nuevo capítulo”

El hombre recuperó la libertad y ya está junto a su esposa Rebecca González y su hijo, luego de días de angustia y agradecimiento por el apoyo recibido de autoridades colombianas

Rebecca González destaca el alivio
Rebecca González destaca el alivio y la gratitud tras la liberación de su esposo - crédito bringelkanahome2023/Instagram

La liberación de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, por parte de Hamás el lunes 13 de octubre, puso fin a semanas de incertidumbre y angustia para su familia.

Tras el reencuentro, Bohbot se reunió con su esposa, Rebecca González—israelí de origen colombiano—y con su pequeño hijo, iniciando una etapa marcada por el alivio y la esperanza.

La reacción ante la noticia fue inmediata y emotiva. En sus palabras, González “Solo hoy puedo realmente respirar. Comienza un nuevo capítulo”, según declaró la esposa de Elkana Bohbot en un comunicado. La familia, que había atravesado días de angustia, experimenta ahora un alivio palpable tras la liberación.

Además, la familiar del colombo-israelí destacó el papel del presidente Gustavo Petro, que otorgó la ciudadanía colombiana asegurando que “añadió protección a su vida”.

Elkana Bohbot fue liberado tras 738 días de cautiverio en Gaza, poniendo fin a una larga espera para su familia - crédito bringelkanahome2023/IG

Rebecca expresó su agradecimiento por la acogida recibida en la Casa de Nariño y el respaldo brindado por los funcionarios de la Cancillería.

El relato de Rebecca González sobre los días previos a la liberación refleja la tensión vivida por la familia. “Cada día estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y la esperanza de que este momento llegaría. Hoy, al estar aquí juntos en libertad, mi corazón está lleno de profunda gratitud”, manifestó.

Detalles del proceso de liberación

El sufrimiento de los familiares de secuestrados en Gaza se prolongó durante 738 días, tiempo en el que el ciclo de la vida cotidiana se suspendió a la espera de noticias. Con la anunciada liberación de los 20 rehenes vivos que aún permanecían bajo el control de Hamas, el entorno de Elkana Bohbot comenzó a reavivar la esperanza y a preparar su regreso.

Fue Rebecca González, su esposa, la que compartió en redes sociales los preparativos para recibirlo: decoró la habitación de Elkana con regalos y dibujos hechos por su hijo, documentando emocionalmente el momento y transmitiendo públicamente: “Este momento se ha hecho realidad gracias a todos ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por hacer realidad este día. Después de tanto tiempo, un mar infinito de alegría ha regresado finalmente a mi vida”.

La liberación de Bohbot y otros rehenes marca el fin de una de las historias más dolorosas tras el ataque de Hamás - crédito bringelkanahome2023/IG

La liberación de Bohbot, gestionada por el Comité Internacional de Cruz Roja antes de su traslado a Israel, supuso un desenlace para los secuestrados en el festival de música electrónica Nova del 7 de octubre de 2023.

Los 20 rehenes implicados compartían el trauma de una privación abrupta de libertad que, en el caso de Bohbot, cobró una dimensión internacional, pues tras el secuestro el presidente Gustavo Petro le otorgó la nacionalidad colombiana, sumando a su historia una connotación diplomática adicional.

Antes de la esperada reunión familiar, Bohbot logró realizar una llamada con sus allegados. La brevedad no impidió que Rebecca González le transmitiera el sentir de quienes esperaban en casa: “Mi amor, te amo”, pronunció en esa comunicación, evidenciando el impacto anímico de la próxima reunificación.

En los meses previos, la incertidumbre sobre el estado de Bohbot se agravó cuando Hamás difundió en mayo de 2024 un video en el que se le veía junto a Yosef Haim Ohana, otro de los secuestrados. Las imágenes, donde Bohbot aparecía visiblemente débil y tendido bajo una cobija, generaron alarma entre sus familiares y conocidos.

Hamás entregó a Bohbot al
Hamás entregó a Bohbot al Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo trasladó a Israel para su atención médica - crédito Hannah McKay/REUTERS

Al confirmarse su regreso al país, la cuenta oficial de Israel expresó la magnitud del acontecimiento: “Bienvenido a casa, Elkana Bohbot. Después de 738 días en cautiverio por Hamas, Elkana Bohbot, de 36 años, finalmente está en casa. Secuestrado del festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, regresa hoy con su esposa Rivka (Rebecca) y su hijo pequeño, Re’em David: una familia reencontrada después de un dolor inimaginable. ¡Estamos muy contentos de que estés de vuelta en casa, Elkana!”.

Posteriormente, Bohbot fue ingresado en el hospital Tel Hashomer, en Tel Aviv, para realizar una evaluación médica. El reencuentro con su familia y su rehabilitación ponen fin a una etapa marcada por la espera, la incertidumbre y el acompañamiento internacional.

