Colombia

El papá de Greeicy Rendón está en el ojo del huracán por su posible vinculación a un caso de secuestro y tortura

Versiones preliminares indican que el familiar de la popular artista fue detenido y debe responder ante la Fiscalía

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Greeicy Rendón no se ha pronunciado ante la difícil situación que atraviesa su familia - crédito @greeicy/Instagram

Durante el 12 de octubre de 2025, diferentes medios colombianos confirmaron detención de Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante y actriz caleña Greeicy Rendón, lo que desató sorpresa en el ámbito judicial y mediático colombiano.

De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía General de la Nación lo señala por su presunta implicación en los delitos de secuestro y tortura agravada tras un millonario robo en la finca de la artista, ubicada en el sector de Llanogrande, en el oriente antioqueño.

El caso se remonta a mayo de 2023, cuando la residencia de Greeicy Rendón fue escenario de un robo en el que los señalados delincuentes se llevaron joyas, objetos de valor y una suma aproximada de $1.700 millones.

Según información citada por El Nuevo Día, tras el hurto, personal de seguridad del predio habría tomado represalias contra dos empleados, a los que acusaron de estar involucrados en el delito. Estos trabajadores denunciaron ante las autoridades haber sido víctimas de retención ilegal, agresiones físicas y amenazas, mientras se les exigía información sobre el paradero del dinero y las joyas robadas.

El padre de la artista se hace llamar El Cachorro en el mundo artístico - crédito @greeicy/Instagram

Las declaraciones de las víctimas resultaron determinantes para la apertura de un proceso judicial por secuestro y tortura agravada.

Uno de los hombres agredidos relató a los investigadores la violencia sufrida durante la retención: “Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, según recogió La Chiva de Urabá.

Estos testimonios permitieron a las autoridades avanzar en la identificación de los presuntos responsables. Durante 2023, cinco personas fueron capturadas e imputadas por estos hechos, por lo que fueron puestas bajo medida de aseguramiento domiciliaria mientras la investigación seguía su curso.

Ahora, la atención se centra en la presunta participación de Luis Alberto Rendón que, de acuerdo con los reportes preliminares, habría intervenido junto con otros en la retención y agresión de los trabajadores, en un intento por esclarecer el millonario hurto ocurrido en la finca de su hija.

Juan Alberto Rendón, padre de Greeicy, se presentó en La Voz Senior - crédito Emisión La Voz Senior / Canal Caracol

Asimismo, se confirmó que la Fiscalía General de la Nación será la encargada de presentar los elementos materiales probatorios que vinculan al padre de la artista con estos actos que habrían tenido lugar durante diligencias no oficiales para obtener información sobre el robo.

Las audiencias preliminares están programadas para la semana del 13 de octubre, momento en el que el ente acusador expondrá las pruebas que se han recolectado hasta el momento. De comprobarse su responsabilidad, Luis Alberto Rendón podría enfrentar cargos por secuestro simple y tortura agravada, delitos que contemplan penas de prisión superiores a 30 años.

Hasta el momento, Greeicy Rendón no ha emitido declaraciones públicas respecto a la situación de su padre y continúa subiendo contenido relacionado con su música. Por ahora, el proceso judicial sigue avanzando y se espera que en los próximos días se conozcan detalles adicionales sobre la audiencia de imputación de cargos y las medidas que adoptarán las autoridades judiciales.

Los seguidores de la cantante están a la espera de su pronunciamiento - crédito @greeicy/Instagram

Cabe mencionar, que en el momento en el que ocurrieron los hechos en 2023, tanto Greeicy Rendón como Mike Bahía estaban en Miami, cumpliendo con su asistencia a los Premios Billboard.

Tras volver al país, la popular artista se refirió a la compleja situación que se vivió en su propiedad sin entrar en mayores detalles: “Es que hoy no íbamos a estar aquí porque llegó una bomba atómica a nuestra vida. Esta semana nos ha hecho tener unos días muy difíciles”.

