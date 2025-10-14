Los detalles desconocidos de la captura al padre de Greeicy Rendón por caso de supuesta tortura y secuestro: esto se sabe

La Fiscalía General de la Nación acusa al papá de la cantante de coordinar agresiones contra empleados de una finca familiar, en medio de la investigación por el robo de una caja fuerte millonaria - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

La detención de Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, ha generado un intenso debate público tras conocerse los pormenores de su captura y el proceso judicial que enfrenta por los supuestos delitos de secuestro y tortura.

El sábado 11 de octubre, agentes de la Policía Nacional interceptaron a Rendón en un retén en el barrio Lourdes, en Cali, cuando conducía un vehículo Nissan Kicks blanco.

Al verificar su identidad, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Rionegro, Antioquia, relacionada con hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023. El procedimiento fue reportado a las autoridades judiciales por la estación policial de Meléndez, según información de El Tiempo.

La medida de aseguramiento dictada por un juez de control de garantías determinó que Luis Alberto Rendón deberá permanecer bajo detención domiciliaria, decisión que tuvo en cuenta su edad y estado de salud, mientras avanza la investigación por los graves delitos que se le imputan.

La Fiscalía General de la Nación lo señala como determinador de las agresiones sufridas por dos trabajadores de una finca familiar en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, propiedad de Greeicy Rendón. El caso se originó tras el robo de una caja fuerte con al menos 600 millones de pesos de la residencia de la artista en mayo de 2023.

Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, dos días después del hurto, Luis Alberto Rendón habría citado a los cuidadores de la finca a una supuesta reunión. Al llegar, los empleados fueron interceptados por varios hombres armados, quienes los golpearon y amarraron con el objetivo de obtener información sobre el paradero del dinero robado. Una de las víctimas relató durante las audiencias de legalización: “Cogió un martillo y me golpeó en el brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento porque había perdido mucha sangre (...) Me metía el cañón de la pistola en la boca”.

El entonces comandante de la Policía de Antioquia, coronel Giovanni Puentes, confirmó a El Tiempo que los trabajadores agredidos no eran sospechosos del hurto y que las evidencias recolectadas demostraron que fueron víctimas de una golpiza brutal, planeada como una forma de “recuperar lo robado por cuenta propia”.

La Fiscalía estableció que Luis Alberto Rendón habría coordinado a quienes participaron directamente en las torturas, que incluyeron golpes, amenazas y el uso de armas para intimidar a los empleados, según El Colombiano. Un examen médico forense practicado a las víctimas reveló que una de ellas presentaba ocho heridas contundentes, algunas en el tórax, además de múltiples hematomas.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía acusó a Luis Alberto Rendón de tortura y secuestro simple, cargos que el procesado no aceptó. El proceso continúa bajo reserva judicial mientras el ente acusador avanza en la identificación de todos los implicados en el ataque. Por estos hechos, otras cinco personas ya habían sido judicializadas, aunque hasta el momento no hay detenidos por el robo inicial de la caja fuerte.

El operativo policial que permitió la captura de Luis Alberto Rendón se produjo en un contexto de alta tensión, ya que la noticia de su detención se difundió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, convirtiendo el caso en tendencia nacional. La decisión judicial fue emitida por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, que ordenó la detención domiciliaria del procesado mientras se define su situación jurídica.

Por el momento, ni Greeicy Rendón ni su padre han emitido declaraciones públicas sobre la judicialización. Los nombres de las víctimas y otros detalles del expediente permanecen bajo reserva. La Fiscalía continúa recolectando pruebas y revisando las cámaras de seguridad del conjunto residencial para identificar a los responsables del robo, mientras el proceso contra Luis Alberto Rendón sigue su curso en los estrados judiciales.