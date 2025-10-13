Colombia

Brutal riña en Soledad, Atlántico: hombre murió apuñalado después de una fiesta

Ronald Enrique Goethe Medina, de 39 años, compartió horas antes del ataque con quien después sería su verdugo

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El asesinato de Ronald Goethe
El asesinato de Ronald Goethe quedó registrado en cámaras de seguridad del sector - crédito Montaje Infobae

Un nuevo episodio de violencia sacudió las calles de Soledad, Atlántico, durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, cuando una riña terminó con la muerte de un hombre.

La víctima fue identificada como Ronald Enrique Goethe Medina, de 39 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes obtenidas por El Heraldo a través de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que Goethe y un acompañante transitaban por el barrio Costa Hermosa, alrededor de la 1:40 a. m.

Repentinamente, un hombre con camiseta roja corrió hacia ellos portando un arma blanca. El compañero de Goethe intentó detener al agresor, pero este se abalanzó directamente contra la víctima, propinándole dos puñaladas.

En medio del ataque, el
En medio del ataque, el hombre recibió dos puñaladas que acabaron con su vida - crédito Shutterstock

En la grabación se observa cómo el acompañante sostiene al victimario e intenta calmar la situación. Goethe verificó sus heridas tras ser atacado, y es su amigo quien lo auxilió y, minutos más tarde, lo trasladó al Hospital Universidad del Norte en busca de atención médica.

A pesar de los esfuerzos médicos, Ronald Enrique Goethe Medina falleció a las 11:20 a. m., producto de las lesiones recibidas.

El agresor, después de los hechos, permaneció en el lugar algunos minutos hasta que una mujer y un niño, presumiblemente su pareja e hijo, llegaron a la escena. Según detalló el medio citado, la mujer le solicitó al hombre que recogiera una bicicleta, pero este respondió con actitudes violentas y agresivas.

La investigación inicial reveló que, horas antes de la riña fatal, víctima y victimario participaban juntos en una reunión social al aire libre. Videos previos muestran a Goethe abrazando y compartiendo alegremente con quien horas después se convertiría en su agresor.

Según las versiones policiales, la celebración incluyó música, baile y consumo de bebidas embriagantes entre un grupo de vecinos.

Víctima y victimario horas antes
Víctima y victimario horas antes del homicidio en medio de una fiesta - crédito Captura de pantalla

Hasta el momento no se han esclarecido los motivos concretos que desencadenaron la disputa mortal. Tras el ataque, el agresor emprendió la huida y su paradero aún es desconocido.

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que avanza en la identificación y localización del responsable y que investiga las circunstancias que rodearon el hecho.

Tres hombres fueron ultimados en una Barbería de Barranquilla

Un ataque armado perpetrado en una barbería del sector Pinar del Río, al sur de Barranquilla, dejó como saldo tres hombres asesinados y puso de relieve el clima de violencia persistente en la ciudad.

El hecho se registró el viernes 3 de octubre de 2025, alrededor de las 4:20 p. m., y generó alarma en la comunidad de esta zona del Atlántico.

De acuerdo con versiones oficiales, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta negra llegaron hasta el establecimiento, que funciona en un segundo piso. Uno descendió, ingresó a la barbería y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se hallaban en el interior, dejando el lugar envuelto en el caos.

Las víctimas, identificadas por las autoridades como José Robles Rocha, de 24 años, Jefferson Villegas Ramírez, de 31, y Alejandro Osorio Piñeres, de 24, fallecieron a consecuencia de las heridas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla se refirió a lo sucedido - crédito Policía

Dos murieron en el sitio y la tercera persona fue llevada de urgencia al centro asistencial Paso El Pueblito, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Según el reporte, “las víctimas se encontraban dentro del establecimiento cuando sujetos no identificados ingresaron al lugar a bordo de motocicletas de alto cilindraje y abrieron fuego”.

Las autoridades observaron el modus operandi empleado en el ataque y pusieron en marcha un plan candado para buscar a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, declaró en su momento a los medios: “La Policía Nacional se permite informar el lamentable hecho donde mueren al interior de una barbería del barrio Pinar del Río de la ciudad de Barranquilla dos personas. Una más, herida, fue trasladada al centro asistencial, pero en el trayecto llega sin signos vitales al centro hospitalario”.

Temas Relacionados

Inseguridad en AtlánticoViolencia en AtlánticoHomicidio en AtlánticoAsesinato en AtlánticoCrimen en AtlánticoColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez respondió al senador Ariel Ávila por cuestionar la lealtad que tiene con la fuerza pública: “Torta burocrática”

El director del partido Movimiento Nacional acusó al senador de la Alianza Verde de ser un supuesto defensor de las extintas Farc

Enrique Gómez respondió al senador

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Bayron Sánchez y Jorge Luis Huertas fueron hallados muertos tras participar en una fiesta en la Ciudad de México, en un caso vinculado con drogas sintéticas y organizaciones criminales que ahora examinan autoridades de ambos países

La investigación sobre el asesinato

Indígenas se tomaron ilegalmente la sede de la Universidad Nacional en Bogotá: ni el Gobierno ni el Distrito sabían de su llegada

Manifestantes provenientes de varias regiones se asentaron en el campus para exigir protección estatal y denunciar violencia en sus territorios, mientras la universidad asegura que garantizará la continuidad de actividades académicas

Indígenas se tomaron ilegalmente la

Estas son las tradiciones que hacen a la navidad colombiana tan especial, según chilenas

Las mujeres residentes en el país están emocionadas por vivir por primera vez las particulares festividades

Estas son las tradiciones que

Así funcionará el reversible de la vía al Llano durante el lunes festivo: no habrá paso hacia Villavicencio

Según informó Coviandina, habrá paso en doble sentido hasta la 1:00 p. m. cuando se habilite el contraflujo en la vía que sigue funcionando con un tramo alterno en el municipio de Chipaque

Así funcionará el reversible de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La investigación sobre el asesinato

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

Deportes

Los cuatro ciclistas colombianos que

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas