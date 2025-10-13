Brutal riña en Soledad, Atlántico: hombre murió apuñalado después de una fiesta

El asesinato de Ronald Goethe quedó registrado en cámaras de seguridad del sector - crédito Montaje Infobae

Un nuevo episodio de violencia sacudió las calles de Soledad, Atlántico, durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, cuando una riña terminó con la muerte de un hombre.

La víctima fue identificada como Ronald Enrique Goethe Medina, de 39 años.

Las imágenes obtenidas por El Heraldo a través de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que Goethe y un acompañante transitaban por el barrio Costa Hermosa, alrededor de la 1:40 a. m.

Repentinamente, un hombre con camiseta roja corrió hacia ellos portando un arma blanca. El compañero de Goethe intentó detener al agresor, pero este se abalanzó directamente contra la víctima, propinándole dos puñaladas.

En medio del ataque, el hombre recibió dos puñaladas que acabaron con su vida - crédito Shutterstock

En la grabación se observa cómo el acompañante sostiene al victimario e intenta calmar la situación. Goethe verificó sus heridas tras ser atacado, y es su amigo quien lo auxilió y, minutos más tarde, lo trasladó al Hospital Universidad del Norte en busca de atención médica.

A pesar de los esfuerzos médicos, Ronald Enrique Goethe Medina falleció a las 11:20 a. m., producto de las lesiones recibidas.

El agresor, después de los hechos, permaneció en el lugar algunos minutos hasta que una mujer y un niño, presumiblemente su pareja e hijo, llegaron a la escena. Según detalló el medio citado, la mujer le solicitó al hombre que recogiera una bicicleta, pero este respondió con actitudes violentas y agresivas.

La investigación inicial reveló que, horas antes de la riña fatal, víctima y victimario participaban juntos en una reunión social al aire libre. Videos previos muestran a Goethe abrazando y compartiendo alegremente con quien horas después se convertiría en su agresor.

Según las versiones policiales, la celebración incluyó música, baile y consumo de bebidas embriagantes entre un grupo de vecinos.

Víctima y victimario horas antes del homicidio en medio de una fiesta - crédito Captura de pantalla

Hasta el momento no se han esclarecido los motivos concretos que desencadenaron la disputa mortal. Tras el ataque, el agresor emprendió la huida y su paradero aún es desconocido.

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que avanza en la identificación y localización del responsable y que investiga las circunstancias que rodearon el hecho.

Tres hombres fueron ultimados en una Barbería de Barranquilla

Un ataque armado perpetrado en una barbería del sector Pinar del Río, al sur de Barranquilla, dejó como saldo tres hombres asesinados y puso de relieve el clima de violencia persistente en la ciudad.

El hecho se registró el viernes 3 de octubre de 2025, alrededor de las 4:20 p. m., y generó alarma en la comunidad de esta zona del Atlántico.

De acuerdo con versiones oficiales, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta negra llegaron hasta el establecimiento, que funciona en un segundo piso. Uno descendió, ingresó a la barbería y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se hallaban en el interior, dejando el lugar envuelto en el caos.

Las víctimas, identificadas por las autoridades como José Robles Rocha, de 24 años, Jefferson Villegas Ramírez, de 31, y Alejandro Osorio Piñeres, de 24, fallecieron a consecuencia de las heridas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla se refirió a lo sucedido - crédito Policía

Dos murieron en el sitio y la tercera persona fue llevada de urgencia al centro asistencial Paso El Pueblito, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Según el reporte, “las víctimas se encontraban dentro del establecimiento cuando sujetos no identificados ingresaron al lugar a bordo de motocicletas de alto cilindraje y abrieron fuego”.

Las autoridades observaron el modus operandi empleado en el ataque y pusieron en marcha un plan candado para buscar a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, declaró en su momento a los medios: “La Policía Nacional se permite informar el lamentable hecho donde mueren al interior de una barbería del barrio Pinar del Río de la ciudad de Barranquilla dos personas. Una más, herida, fue trasladada al centro asistencial, pero en el trayecto llega sin signos vitales al centro hospitalario”.