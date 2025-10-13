Colombia

Autoridades de Medellín alertan sobre riesgos de pólvora en diciembre: así será la campaña para Navidad y Fin de año

El distrito refuerza la regulación y presenta una agenda artística para incentivar celebraciones responsables, alejadas de prácticas que ponen en peligro a personas y animales

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La campaña “Medellín es antipólvora,
La campaña “Medellín es antipólvora, Medellín es como Vos” promueve celebraciones decembrinas seguras y libres de pirotecnia - crédito Infobae

La Administración Distrital de Medellín impulsa la campaña “Medellín es antipólvora, Medellín es como Vos” en la temporada decembrina de 2025, enfocándose en la promoción de celebraciones seguras, responsables y libres de pirotecnia.

La estrategia presentada por la administración busca proteger la salud y el bienestar de la comunidad durante las festividades de fin de año, un periodo tradicionalmente marcado por incidentes relacionados con el uso de material pirotécnico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según datos entregados por el distrito, cada diciembre la ciudad enfrenta emergencias médicas por el mal uso de artefactos pirotécnicos. Las consecuencias incluyen quemaduras, amputaciones y daños oculares, que traumatizan tanto a quienes manipulan la pólvora como a quienes se encuentran cerca de la fuente de peligro. El impacto no se limita solo a los usuarios: niñas, niños, personas mayores, espectadores ocasionales y animales domésticos y silvestres suelen figurar entre los afectados.

En diciembre de 2024, el
En diciembre de 2024, el 90% de los lesionados por pólvora en Medellín sufrieron quemaduras y el 58% laceraciones - crédito Colprensa

En diciembre de 2024, el 90% de quienes resultaron lesionados por pólvora padecieron quemaduras y el 58% laceraciones, principalmente en manos y ojos. La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, detalló que el 34% de los lesionados manipulaban pirotecnia, un 48% solo observaban y un 18% no participaban directamente, pero sufrieron lesiones mientras transitaban por la ciudad o permanecían en sus viviendas.

Las fechas de mayor riesgo identificadas por las autoridades corresponden al 7 de diciembre, la Navidad (25 de diciembre), fin de año (31 de diciembre) y el 1 de enero, jornadas en las que múltiples familias terminan enfrentando emergencias y lamentando pérdidas o afectaciones duraderas. Frente a esta realidad, la administración reitera el llamado a defender celebraciones “más seguras, cuidadoras y llenas de vida”.

Por su parte, el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, señaló que, para el cierre de 2025, están programadas actividades culturales y artísticas desde el 30 de noviembre, fecha elegida para abrir la temporada navideña con un concierto ciudadano. “Nos parece profundamente valioso y bello que la ciudadanía reciba la Navidad a través de un encuentro cultural, y que en los primeros días de diciembre tengamos una programación que invite a celebrar de otras maneras”, afirmó Silva Jaramillo.

Las fechas de mayor riesgo
Las fechas de mayor riesgo por uso de pólvora son el 7, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE

La campaña “Medellín es antipólvora, Medellín es como Vos” es un llamado a reconocer que existen alternativas seguras para festejar y que la empatía y el cuidado colectivo son valores necesarios para proteger a abuelos, animales y a todos los seres queridos. Esta iniciativa se integra a la estrategia “Medellín es Como Vos”, orientada a fortalecer la cultura ciudadana, la confianza y el respeto por la vida.

El marco legal también refuerza la prohibición y regulación del uso de pirotecnia. La Ley 2224 de 2022 establece normas estrictas sobre la fabricación, transporte, almacenamiento y comercialización de pólvora en Colombia, imponiendo multas de entre 100 y 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) a quienes vulneren la norma poniendo en riesgo la vida, la integridad o los bienes públicos y privados.

La Ley 2224 de 2022
La Ley 2224 de 2022 impone multas de hasta 300 salarios mínimos por uso indebido de pólvora en Colombia - crédito medellín.gov.co

Las autoridades distritales insisten en la importancia de denunciar cualquier evento de manipulación o venta de pólvora a la línea 123 y recuerdan que todos los artefactos pirotécnicos son peligrosos en manos inexpertas. Asimismo, recomiendan que, en caso de quemaduras o lesiones, las personas deben acudir de inmediato a los servicios de urgencias y evitar el uso de remedios caseros, los cuales pueden complicar el estado de salud de los afectados.

Durante las festividades de 2024, la administración redobló los esfuerzos preventivos desde la tradicional alborada y mantuvo campañas insistentes para alertar sobre los riesgos de la manipulación y observación de la quema de pólvora. Las estadísticas muestran que, hasta el lunes 30 de diciembre de 2024, se reportaron 42 lesionados por pólvora en Medellín, dos menos que los 44 contabilizados para la misma fecha en 2023. Todos los casos involucraron a personas adultas.

Temas Relacionados

Pólvora Medellín Administración Distrital de Medellín Secretaría de Salud Cultura ciudadana Ley 2224 Animales domésticosNavidad Colombia 2025Colombia-Noticias

Más Noticias

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' reapareció en redes sociales sorprendida por el conflicto y salió en defensa de La Jesuu, asegurando que siempre mantuvo hábitos impecables durante su convivencia

La inesperada reacción de Sofía

Hijo de un político liberal fue víctima de brutal agresión cuando viajaba con su novia: fue herido en el rostro y en una de sus piernas

El primogénito de un reconocido líder político fue víctima de un violento robo, sin recibir ayuda de transeúntes ni autoridades

Hijo de un político liberal

“A seguir vendiendo lechona por WhatsApp”: duras críticas a Petro al conocerse los ganadores del Nobel de Economía de 2025

El trabajo de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ayuda a comprender cómo la innovación tecnológica y la competencia explican el crecimiento económico de largo plazo en las sociedades modernas

“A seguir vendiendo lechona por

Mientras que Petro está pendiente de Palestina, ministro de Defensa envió apoyo a los militares: “Cuentan conmigo, siempre”

Pedro Arnulfo Sánchez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la labor de los uniformados en todo el territorio nacional y aseguró que el Estado colombiano está con ellos

Mientras que Petro está pendiente

Alarma en Cali por ataque a jóvenes con sustancia para robarlos en centro comercial: esto se sabe

Nueve menores entre 14 y 16 años fueron atacados en un establecimiento en el norte de la ciudad y fueron despojado de sus pertenencias

Alarma en Cali por ataque
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La inesperada reacción de Sofía

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

Andrea Valdiri presume su increíble cambio físico antes de su combate con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4′

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

Deportes

Los cuatro ciclistas colombianos que

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas