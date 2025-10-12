Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

La DJ aseguró que la actriz está buscando entrar a LCDLFC con estas apariciones en redes - crédito @natatelocuenta/Tiktok

La controversia entre figuras del entretenimiento colombiano escaló tras la respuesta de Yina Calderón a las declaraciones de Valentina Lizcano, que salió en defensa de La Jesuu después de que la creadora digital recibiera comentarios racistas y amenazas en el programa de Calderón.

Lizcano cuestionó la conducta de Calderón y pidió a las celebridades iniciar acciones legales frente a contenidos perjudiciales difundidos en el ambiente digital. “Voy a ir al punto para no enredarme en cositas. Jesuu, mi amor, si a usted la están amenazando, además públicamente, están amenazando su integridad física, mami, demande. ¡Demande!”, expresó la actriz, aludiendo a las declaraciones de Yina Calderón.

“Te he visto en varias novelas, no es mentira (...) es como la tercera vez que me tiras”, manifestó Yina Calderón en una transmisión, acusando a Valentina Lizcano de buscar notoriedad tras cuestionar la actitud de la empresaria de fajas y de su hermana Juliana hacia La Jesuu.

El enfrentamiento surgió por comentarios racistas y amenazas lanzadas por Juliana Calderón contra la creadora de contenido, hechos que provocaron rechazo en redes sociales y llevaron a la reacción de Lizcano.

La actriz resaltó la responsabilidad ética de quienes generan material digital de alcance masivo, lo que provocó una respuesta airada de la DJ en medio de una transmisión de su programa El Escándalo Tv.

En estas declaraciones, Yina Calderón dirigió críticas a Lizcano y la acusó de estar, supuestamente, sin proyectos laborales. "Estás apagada. Estás sonriendo por los pasillos del canal RCN y buscando acercamientos para entrar a la casa de los famosos, porque como actriz ya nadie te da trabajo“, sostuvo Calderón.

Además, planteó que el interés de Lizcano en opinar sobre la polémica responde a una estrategia para ingresar a dicho reality, espacio que Calderón asoció insistentemente con la falta de oportunidades para los actores.

En otra parte de su intervención, Yina Calderón insistió en que su conflicto principal es con los influencers, no con los actores ni músicos.

“Mi problema no es casi con los actores ni con los cantantes”, expresó, aunque después restó mérito a la carrera de Lizcano: “Doña fracasada como actriz (…), si criticas la polémica, ¿qué haces intentando llamar la atención de la casa de los famosos Colombia?”.

La respuesta continuó con Calderón deslegitimando el respaldo de Lizcano a La Jesuu e insinuando que la actriz desconoce el trasfondo de la disputa.

“No defiendas a alguien si no sabes cuál es el problema (...). A mí me atacó la Jesuu y dijo que iba a hacer yo no sé qué, no sé qué en Stream Fighter“, relató Calderón. Señaló además que solicitó a los organizadores de eventos mantener separación entre ella y La Jesuu para evitar enfrentamientos.

Desde la perspectiva de Valentina Lizcano, el foco de la polémica es el aumento de contenidos que, bajo el paraguas del entretenimiento, vulneran la dignidad de los implicados y promueven dinámicas peligrosas en la esfera pública.

Lizcano exhortó al gremio artístico a formar un frente común ante situaciones de amenaza y ataque.

Por su lado, Yina Calderón cerró su postura con nuevas referencias a la vida personal de la actriz y a su situación económica, dejando claro que el conflicto entre ambas podría extenderse tanto en medios digitales como en instancias legales.

Calderón afirmó: “Consíguete un novio que te mantenga, porque estás tan quebrada que te vas pa’ un reality“, intensificando el tono del intercambio.

La controversia sigue generando impacto en la opinión pública sobre los límites del entretenimiento digital, la ética en la creación de contenidos y el comportamiento de los personajes públicos ante episodios de discriminación o violencia simbólica.