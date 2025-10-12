Colombia

Rescataron a perrito tras creciente del rio Otún en Pereira: todo quedó en video

Varios jóvenes actuaron para sacar al animal que se quedó atrapado tras las intensas lluvias que se presentaron durante los últimos días

Varios jóvenes se coordinaron para entrar al río por el animal - crédito @diarioriente_ / TikTok

Las imágenes del rescate de un perro en el río Otún, en la ciudad de Pereira, provocaron en pocas horas un intenso movimiento en internet, donde miles de usuarios destacaron la solidaridad y el compromiso de quienes participaron en la acción.

El episodio quedó documentado por varios testigos que presenciaron cómo un grupo de jóvenes se acercó a ayudar al animal, inmóvil sobre una roca y rodeado de aguas turbulentas.

El animal, que había caído cerca de la calle 46, permanecía inmóvil y asustado dentro del cauce, incapaz de salir por sí mismo. La escena atrajo a peatones que, al notar la angustia del perro, decidieron detenerse. Algunos comenzaron a grabar la situación con sus teléfonos, mientras otros solicitaban auxilio desde la vía pública.

La comunidad no solo se agolpó para ver el hecho, sino para ayudar al perro - crédito @diarioriente_ / TikTok

Tras unos minutos de incertidumbre, varios jóvenes optaron por intervenir directamente. Uno de ellos sostuvo una cuerda desde la orilla, y el resto se acercó con cautela al perro. Durante el acercamiento, hablaron suavemente al animal con la intención de tranquilizarlo y, así, lograr que confiara en sus intenciones, todo ello mientras el ruido de la corriente dificultaba la comunicación.

Mientras intentaban el rescate, los transeúntes observaron atentos. Finalmente, y después de varios intentos, el joven que se metió al río, logro sujetar al perro con una cuerda por el cuello aunque varios le gritaban “lo va a ahorcar”, pero logró sacarlo a un área segura sin hacerle daño. En ese momento, tanto los testigos como el propio animal manifestaron alivio: aplausos espontáneos y ladridos rompieron el tenso silencio que se había instalado en el lugar.

Poco después, el video que capturó la operación circuló rápidamente a través de redes sociales, acompañado de numerosas manifestaciones de reconocimiento hacia los protagonistas del rescate. Entre los mensajes, uno de los comentarios más compartidos insistía en la importancia de que “haya más personas dispuestas a actuar y no permanezcan indiferentes ante el sufrimiento animal”, eco de lo que muchos usuarios percibieron como una lección de humanidad.

Tras el susto inicial, varias personas acudieron al cuidado del animal dándole agua y comida - crédito Freepik

Aunque la identidad de quienes participaron en el rescate no se dio a conocer, residentes de la zona resaltaron el valor y el trabajo en equipo demostrado por los jóvenes. Tras llevar al animal fuera de peligro, estos permanecieron en el sitio algunos minutos junto con vecinos del sector, hidratando al perro, cubriéndolo con una toalla y verificando su estado de salud. El animal, aunque a salvo, aún evidenciaba el impacto del suceso a través de temblores y signos de nerviosismo.

La noticia se difundió rápidamente en Pereira y motivó múltiples reflexiones en torno a la empatía y la capacidad de ayudar a otros, dos cualidades que muchos internautas consideraron esenciales ante la circulación frecuente de indiferencia en espacios digitales.

El video difundido en distintas redes sociales ha generado una ola de comentarios apoyando, condenando y haciendo burla de la situación. “Bien bruto el flaco pero al menos se salvaron”, “La gente es bien atrevida, tras de que está ayudando lo insultan”, “Que buena obra pero que bruto!!” además, “se salvó de milagro, el río casi se lleva a los dos”.

Muchas personas alabaron la valentía del joven, pero coincidieron en que se arriesgo mucho - crédito TikTok

Cabe recordar que en casos como el del video es mejor acudir a los organismos de emergencia. Para rescate animal en Pereira, se pueden reportar los casos de maltrato, animales en la vía pública o heridos llamando a la línea de emergencia 123 o al número 323-2648888. Esta línea está conectada a la Patrulla de Rescate Animal (PRA) de la Policía Nacional, encargada de atender estas emergencias.

También se puede acudir al cuerpo de bomberos de la ciudad llamado desde la línea 123 o al 63290100.

