Colombia

Nueva medida de Gustavo Petro meterá en un gran lío a quienes venden ropa: norma no permitirá exportar a Estados Unidos

La decisión del presidente busca dinamizar la cadena de valor y aumentar el valor agregado de los productos nacionales en un contexto de caída exportadora, pero generó alerta en los empresarios

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
En 2024 los sectores de
En 2024 los sectores de calzado, confecciones, cosmética, marroquinería y textil generaron 738.000 empleos directos - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El presidente Gustavo Petro anunció la decisión de eliminar todos los aranceles a las telas y cueros importados con el objetivo de fortalecer la industria nacional, reducir los costos de producción y aumentar el valor agregado de los productos colombianos. El sector emplea a cientos de miles de personas y enfrenta una competencia creciente de importaciones asiáticas.

El mandatario, por medio de X, explicó que la eliminación de aranceles busca “proteger y expandir las confecciones textiles y con cuero que dan más riqueza, más valor agregado y más trabajo”. Según dijo, la reducción de estos gravámenes permitiría consolidar a Colombia como un país exportador de productos textiles de alta calidad, en respuesta a las demandas del sector, que manifestó estar en desventaja frente a grandes industriales extranjeros y plataformas internacionales que ofrecen precios bajos y una oferta difícil de igualar para la industria local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, la reacción de los empresarios del sector moda no tardó en llegar. El empresario Guillermo Elías Criado hizo un llamado al mandatario. En la red social escribió: “Llamado urgente y respetuoso, presidente Gustavo Petro: el Gobierno enfrenta una decisión crucial para la reindustrialización. ¿Favorecer a 142.000 empresas populares, que representan el 99% del empleo del sector moda, o proteger a dos empresas afiliadas a un gremio que se oponen sistemáticamente a todas sus reformas y no representan al sistema moda colombiano?“.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, pidió a la ministra de Comercio que quite todos los aranceles a telas y cueros - crédito @PetroGustavo/X

Además envió un mensaje a la ministra de Comercio, Industria y Turismo: “Ministra Diana Morales, eliminar los aranceles a los hilos es una decisión urgente para la economía popular y para la justicia social del sistema moda colombiano, frente a los productos de Temu, Shein y AliExpress, que no pagan impuestos ni generan empleo en Colombia, mientras las importaciones de telas y confecciones crecen a doble dígito”.

Incumplimiento de norma exigida en Estados Unidos

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, hizo una dura advertencia. “La decisión de Gustavo Petro de eliminar el arancel a la hilaza e hilos acaba con la hilatura nacional y no permite entonces cumplir con la norma de origen para exportar confecciones al mercado de los Estados Unidos”.

Díaz alertó que la apertura total podría debilitar la base productiva local y dificultar el acceso a mercados internacionales, especialmente el estadounidense, donde las reglas de origen exigen un porcentaje de insumos nacionales.

Javier Díaz, presidente de Analdex,
Javier Díaz, presidente de Analdex, anotó que eliminar el arancel a la hilaza acaba con la hilatura nacional - crédito @JavierDiazMo/X

Sobre el tema, el Ministerio de Comercio había propuesto en principio una reducción temporal de aranceles a diez insumos textiles y del calzado con el argumento de un “desabastecimiento coyuntural” de materias primas como hilos de algodón, fibras sintéticas y filamentos artificiales. La propuesta contemplaba la importación sin aranceles durante un año de subpartidas específicas provenientes de países sin acuerdos comerciales vigentes con Colombia.

Controles a la verificación de origen

Por su parte, el Ministerio de Agricultura respaldó la agenda de reindustrialización, pero planteó la necesidad de controles a la subvaloración, verificación de origen y mecanismos anti-elusión, con el fin de evitar que la apertura indiscriminada del mercado de hilos importados debilite la cadena productiva nacional.

El impacto de la decisión presidencial podría sentirse en toda la cadena de valor, desde la hilatura local hasta las exportaciones de confecciones. Colombia intentó durante décadas reactivar su cadena textil–algodonera, una de las pocas que aún integra agricultura e industria dentro del territorio. Eliminar los aranceles puede reducir los costos a corto plazo, pero también podría desincentivar la siembra nacional y aumentar la dependencia de insumos importados si no se implementan los controles sugeridos por el Ministerio de Agricultura.

César Pardo Villalba, presidente de Conalgodón, advirtió que “el algodón enfrenta la más crítica situación de los últimos 20 años" - crédito Conalgodón

Magnitud del desafío

Las cifras del sector reflejan la magnitud del desafío. Según el observatorio de la industria textil Inexmoda, en 2024 los sectores de calzado, confecciones, cosmética, marroquinería y textil generaron 738.000 empleos directos, cifra que podría llegar a 1,6 millones al sumar los empleos indirectos, con un crecimiento del 3% respecto a 2023. La producción de textiles, confección de prendas de vestir, curtido de cueros y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería representó el 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

No obstante, las exportaciones de moda alcanzaron USD743 millones entre enero y noviembre de 2024, lo que significó una disminución del 7,3% frente al mismo periodo del año anterior.

El sector moda colombiano enfrenta una competencia estructural frente a las importaciones de Asia, en especial, de plataformas como Temu, Shein y AliExpress, cuyos productos ingresan al país con costos y condiciones fiscales más favorables. Mientras tanto, las empresas nacionales deben asumir sobrecostos que afectan su competitividad. La producción local de hilos no cubre ni el 5% de la demanda del sector, lo que llevó a empresarios y gremios como CCConfección, Acicam y Asoinducalz a insistir en la urgencia de eliminar los aranceles para proteger el empleo y la economía popular. Al mismo tiempo, el sector presenció el cierre de más de 30 empresas emblemáticas y la entrada en ley de insolvencia de otras tantas, como Fabricato, Textilia y Protela.

Temas Relacionados

Gustavo PetroRopaExportaciónEstados UnidosArancelColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Daddy Yankee recuperó el control total de sus marcas tras acuerdo legal con su exesposa Mireddys González

El pacto también establece restricciones para evitar futuros conflictos con el nombre del artista

Daddy Yankee recuperó el control

Estudiantes en Bogotá recibirán pasajes gratis de TransMilenio y transferencias para subsidio de transporte escolar: así puede reclamarlos

Más de 19.000 estudiantes podrán acceder al beneficio económico, siguiendo el proceso detallado por la Secretaría de Educación, que busca garantizar la permanencia y equidad en el sistema educativo oficial de la ciudad

Estudiantes en Bogotá recibirán pasajes

Petro generó polémica con su opinión del intento de asesinato hacia Piedad Córdoba en 1999: “La verdad os hará libres”

El presidente aseguró que la verdad sobre el secuestro de la exsenadora se revelará bajo su liderazgo; sin embargo, la comunidad digital se pregunta si sus intervenciones están sobrepasando su rol como presidente y afectando la imparcialidad de las instituciones judiciales

Petro generó polémica con su

Le robaron el celular y la extorsionaron para no publicar fotos y videos íntimos: así fue capturado el hombre por sextorsión

La Policía insistió en la necesidad de proteger la información personal y los contenidos digitales para evitar delitos informáticos

Le robaron el celular y

Estas son las 20 obras de infraestructura vial en Colombia que serán intervenidas con urgencia por Invías del 2026 al 2035

El plan Vías para la Paz, avalado por Conpes y Confis, busca mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de viaje y dinamizar economías locales en territorios históricamente marginados

Estas son las 20 obras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee recuperó el control

Daddy Yankee recuperó el control total de sus marcas tras acuerdo legal con su exesposa Mireddys González

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Deportes

Así quedó la selección Colombia

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025