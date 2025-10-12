Colombia

María José Pizarro revela qué se votará en las elecciones internas del Pacto Histórico: insiste en su apoyo a Iván Cepeda

La legisladora resaltó que la coalición oficialista presentará una lista cerrada con alternancia de género, buscando una representación equitativa de hombres y mujeres en el Congreso de la República

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
María José Pizarro instó a los militantes del Pacto Histórico a ejercer su derecho al voto el 26 de octubre - crédito @PizarroMariaJo/X

El 26 de octubre de 2025, Colombia vivirá un momento crucial para el futuro de su política interna con las elecciones interpartidistas del Pacto Histórico. Este bloque de izquierda, que surgió con la coalición que impulsó la candidatura de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022, se enfrenta a un proceso que definirá su rumbo de cara a los comicios presidenciales de 2026.

La senadora María José Pizarro, una de las figuras clave del Pacto Histórico, explicó a través de su cuenta en la red social X qué se votará ese día y cómo los ciudadanos pueden participar en este proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 26 de octubre, los militantes del Pacto Histórico tendrán la oportunidad de elegir, de forma directa y democrática, a sus candidatos presidenciales, así como a los representantes que integrarán las listas del Congreso.

La senadora explicó que el
La senadora explicó que el 26 de octubre los colombianos deberán decidir quién representará al Pacto Histórico en 2026 para los comicios presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Este 26 de octubre se votará por dos cosas muy importantes: la candidatura presidencial dentro del Pacto Histórico y las listas al Congreso de la República”, afirmó Pizarro. Según la senadora, este es un paso fundamental para consolidar una bancada sólida y comprometida con los ideales del cambio que propone el bloque progresista.

La votación se centrará principalmente en dos aspectos clave; en primer lugar, se elegirá al candidato presidencial que representará al Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de 2026; en segundo lugar, los votantes decidirán qué nombres formarán parte de las listas al Congreso de la coalición, un proceso que la senadora Pizarro destacó como esencial para asegurar que los próximos representantes sean verdaderos reflejos de las aspiraciones del pueblo colombiano.

Pizarro no dejó de lado el énfasis en la importancia de Iván Cepeda, actual senador y uno de los principales impulsores del cambio dentro del Pacto Histórico.

“Estamos impulsando a Iván Cepeda como el candidato presidencial, pero lo más importante es que la decisión no se tome desde un escritorio, sino desde las urnas. Queremos que la gente sea quien decida quién será el candidato”, resaltó la senadora.

La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro destacó a Iván Cepeda como el candidato presidencial impulsado por el Pacto Histórico - crédito @PizarroMariaJo/X

En cuanto al mecanismo de votación, Pizarro hizo énfasis en que los votantes recibirán tres papeletas: “Un tarjetón será para el Senado, otro para la Cámara de Representantes y, por último, el tarjetón para elegir al candidato presidencial dentro del Pacto Histórico”.

Esta modalidad busca garantizar que el proceso sea claro y accesible para todos los militantes y ciudadanos seguidores de este, que deberán elegir a los candidatos que consideren más alineados con los ideales de la coalición.

Uno de los puntos que Pizarro también destacó fue la importancia de la paridad de género en las listas al Congreso; la senadora afirmó que el Pacto Histórico presentará una lista cerrada con alternancia de género, es decir, que las listas estarán conformadas por un número igual de hombres y mujeres.

El 26 de octubre no
El 26 de octubre no solo se elegirá al candidato presidencial del Pacto Histórico, sino que también se decidirán los futuros representantes del Senado y la Cámara de Representante - crédito @SenadoGovCo/X

“Nosotros vamos a presentar una lista cerrada con alternancia, para que lleguen tanto hombres como mujeres de manera equitativa. Así, no estaremos en competencia interna, sino que vamos a lograr una representación más justa”, detalló la senadora. Este compromiso con la paridad es uno de los aspectos que resalta la lucha por la inclusión y la representación equitativa en la política colombiana.

“La idea es que, a través de estas elecciones internas, la gente no solo decida quién va a ser el candidato presidencial, sino también quiénes formarán parte del Congreso. Queremos que sea la gente quien decida a quiénes quiere en el Congreso, no una cúpula política que determine las candidaturas a puertas cerradas”, afirmó la legisladora, al tiempo que invitó a los ciudadanos a ser parte activa de este proceso de transformación.

La senadora insistió en la importancia de estos comicios, no solo por el resultado inmediato, sino por el impacto que tendrá en la configuración de las futuras políticas del país.

Temas Relacionados

María José PizarroIván CepedaPacto HistóricoEleccionesElecciones 26 de cotubrePrecandidatos presidencialesElecciones legislativasColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero le respondió a Margarita Rosa por ‘sacarlo’ de la consulta interna del Pacto Histórico: “Demuestra tu inocencia”

El precandidato presidencial recordó un polémico episodio de la actriz, involucrada en un presunto uso indebido de subsidios del Gobierno para aliviar las matrículas universitarias de jóvenes vulnerables

Daniel Quintero le respondió a

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

El colombiano, al servicio del Club León, ha manifestado abiertamente su deseo de retirarse a temprana edad, por lo que la Copa del Mundo 2026 sería la última oportunidad de sumar en este ránking

James Rodríguez en el top

Gobierno aprobó prima de riesgo para personal del Inpec y adoptó nuevas medidas tras ola de violencia contra guardias

El sistema penitenciario colombiano implementa medidas extraordinarias luego de una serie de ataques mortales contra personal del Inpec, suspendiendo visitas y traslados en varias regiones para proteger a los trabajadores penitenciarios

Gobierno aprobó prima de riesgo

“Extorsión al Congreso”: la advertencia contra la nueva medida que busca Petro para que los colombianos paguen más impuestos

Juan Espinal, representante a la Cámara, habló con Infobae Colombia, del pulso político por el presupuesto de 2026 y la presión sobre el Legislativo que marcarán el camino de los debates que se darán en la corporación en las próximas semanas

“Extorsión al Congreso”: la advertencia

Anuncian suspensión temporal de agua en Bogotá y Cundinamarca desde el 14 al 17 de octubre: conozca los sectores afectados

La Eaab sugiere almacenar líquido y priorizar el uso doméstico esencial, mientras se realizan labores de mantenimiento, empates de redes y cambios de válvulas en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos

Anuncian suspensión temporal de agua
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Español reaccionó a los insultos

Español reaccionó a los insultos de Betsy Liliana contra Dayana Jaimes: “Necesito un curso”

La impactante confesión de Rogelio Mastracci: “B King y Regio Clown querían más”

Johana Velandia le respondió a ‘Jeringa’ por polémica sobre su presencia en festival: “Todas las historias tienen dos versiones”

Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

Tensión familiar en el entorno de Diomedes Díaz tras declaraciones de Patricia Acosta: “Quieren dañar Rafael Santos, a ti y a Lucho”

Deportes

James Rodríguez en el top

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025

Neiser Villarreal se pierde la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 con la selección Colombia ante Argentina: esta es la razón