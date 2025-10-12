Gustavo Petro respondió a duros señalamientos de Efraín Cepeda, que apuntó a su hijo, Nicolás Petro, y habló de “vendettas” en su contra

En redes sociales se registró un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el extitular del Congreso Efraín Cepeda - crédito @EfrainCepeda/X y @TrianaCongreso/X

En un nuevo cruce de mensajes a través de la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió el domingo 12 de octubre de 2025 a los señalamientos del senador y extitular del Congreso Efraín Cepeda Sarabia, relacionados con el proceso judicial contra su hijo, Nicolás Petro, e hizo referencia a supuestos nexos de la clase política del Atlántico, y de él en sí, con el paramilitarismo.

La controversia entre ambos surgió luego de que el primer mandatario diera a conocer sus reacciones tras la declaración del exsenador Álvaro Ashton ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que mencionó a Cepeda y a otros dirigentes en presuntas alianzas con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); cuando algunos de sus líderes harían parte de la intención del mandatario de reabrir los diálogos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La dura respuesta de Gustavo Petro a los ‘dardos’ de Efraín Cepeda

En el más reciente en su perfil de X frente al caso, Petro acusó a Cepeda de impulsar una “vendetta” política utilizando el caso judicial sobre su hijo mayor y las implicaciones en las finanzas estatales. El presidente argumentó que estos ataques se remontan a sus debates parlamentarios sobre el paramilitarismo en el Atlántico, en los que él denunció lo que serían estas preocupantes alianzas con la criminalidad.

“Dicho y hecho, Efraín Cepeda: vengabas mi debate sobre la verdad del paramilitarismo en Atlántico, con mi hijo y con la estabilidad financiera de Colombia. Mi hijo que sea juzgado en derecho y de acuerdo a sus verdaderas conductas y no a las que lo quieren someter por vendetta”, afirmó Petro en la red social X, en la que lo siguen más de 8,3 millones de personas, y que se convirtió en su medio de comunicación preferido.

El presidente Gustavo Petro enfatizó en su respuesta al senador Efraín Cepeda sobre el interés del congresista de atajar los debates del primer mandatario sobre los nexos paramilitares - crédito @petrogustavo/X

A su vez, en otro de sus mensajes, publicados en la mañana del 12 de octubre, el mandatario también respondió a las acusaciones sobre supuestos intentos de manipular la opinión pública y defendió la legitimidad del proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro. Y volvió a acusar al veterano congresista de oponerse al trámite de la reforma tributaria 2.0, en 2024, a motivos personales y no técnicos.

“Lo que hizo Efraín Cepeda, el año pasado, es de un daño inmenso a Colombia. Lo hizo por Vendetta, creyendo que me destruía, al no dejar que se aprobara la ley de financiación del estado que dejó muy mal paradas las finanzas públicas, pero golpeó fue a Colombia, entre los aplausos ignorantes de los gremios”, expresó el primer mandatario en su publicación, en la que arremetió contra el también precandidato.

Petro indicó que la motivación para bloquear la reforma estuvo ligada a los intereses en el sector de los juegos de suerte y azar en línea. “El motor y excusa para hundir la ley de financiamiento fueron las utilidades de las compañías de juegos de suerte y azar en línea a las que elevaba impuestos. Les diré que los críticos de subir el impuesto a los juegos de azar legales tienen razón y no fue lo que ordené a la Dian”, puntualizó.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro había arremetido contra el senador Efraín Cepeda, tras la audiencia de Álvaro Ashton ante la JEP - crédito @petrogustavo/X

El presidente también afirmó haber detectado, en torno a Cepeda, alianzas entre capos y compañías de seguridad privada asociadas con redes de delincuencia organizada. “En esta fijación en los juegos en línea, me encontré que en las cercanías de Cepeda, había una alianza adecuada capos, igual que antes como en el paramilitarismo de Don Antonio… así empezó la investigación sobre Atenea, que la fiscalía debe precisar”.

La respuesta de Efraín Cepeda

Ante las insinuaciones y acusaciones vertidas por Petro y por el testimonio de Ashton en la JEP, Cepeda negó cualquier vínculo con estructuras ilegales y calificó de falsas y manipuladoras las versiones que buscan implicarlo a él y a otros dirigentes de la región Caribe; entre ellos la familia que gobierna a Barranquilla, Char, que también resultó salpicada en estas declaraciones en la jurisdicción especial.

“Es evidente la manipulación que hace de delincuentes desesperados que hoy actúan como sus aliados políticos, buscando alguna prebenda a cambio. Utilizar a un personaje como Ashton para levantar un parapeto y construir el relato de que todos somos culpables menos su familia es una maniobra tan burda como predecible”, afirmó Cepeda en su cuenta de X.

Esta fue la dura respuesta del expresidente del Congreso Efraín Cepeda al presidente Gustavo Petro, tras declaraciones en su contra - crédito @EfrainCepeda/X

Además, Cepeda acusó al presidente de querer desviar la atención del caso contra su hijo, que fue imputado de la presunta comisión de nuevos delitos, en el caso en el que inicialmente se le sindicaba por los punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al haber suscrito cuestionados contratos con la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

“Usted ataca a todos —a la justicia, a la prensa, a los empresarios y a la oposición— con el único propósito de victimizar a su hijo y desviar la atención de la verdad. Pero la verdad no se oculta con discursos ni con ridículas teorías conspirativas. No le va a funcionar: contra nosotros no existe una sola prueba, mientras que contra su hijo cada día surgen nuevas evidencias”, sostuvo el senador en redes sociales.

Y anunció que tomará acciones legales contra el exsenador Ashton por injuria y calumnia al atribuirle nexos con grupos armados ilegales, y reiteró que su trayectoria política ha estado desligada de las AUC y de cualquier organización delictiva.

El exsenador Álvaro Ashton encendió el 'ventilador' en su comparecencia ante la JEP - crédito Camila Andrea Díaz/Colprensa

El trasfondo del testimonio de Álvaro Ashton ante la JEP

La controversia tomó fuerza luego del testimonio del exsenador liberal Ashton, en el que indicó la existencia de acuerdos entre políticos, empresarios y el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC para manipular instituciones y canalizar recursos públicos hacia actividades criminales. E involucró a Cepeda y a miembros de la familia Char, así como a dirigentes como David Char Navas y Jorge Gerlein.

Lo anterior, al afirmar que “presionaron la inclusión de partidas en el presupuesto nacional destinadas al Frente José Pablo Díaz y la Alcaldía de Barranquilla”. La JEP valoró los aportes de Ashton y remitió copias de sus declaraciones a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que se evalúe si procede la apertura de investigaciones.