Colombia

Estas son las 20 obras de infraestructura vial en Colombia que serán intervenidas con urgencia por Invías del 2026 al 2035

El plan Vías para la Paz, avalado por Conpes y Confis, busca mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de viaje y dinamizar economías locales en territorios históricamente marginados

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La inversión de 15 billones
La inversión de 15 billones de pesos permitirá intervenir 527 kilómetros de vías y crear cerca de 417.000 empleos en todo el país - crédito Invías

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el documento que declara de importancia estratégica a 13 proyectos del programa Vías para la Paz, los cuales comprenden 20 ejes viales a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), para ser financiados y ejecutados entre 2026 y 2035.

Estas obras han recibido el aval fiscal por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), lo que permite avanzar con seguridad jurídica y financiera en la modernización de la infraestructura vial nacional. El programa Vías para la Paz fue priorizado por el Ministerio de Transporte y está enfocado en corredores de la red primaria y regional que requieren intervención para mejorar la movilidad y la conectividad de las regiones y sus habitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el director general (e) de Invías, Jhon Jairo González, se destinarán 15 billones de pesos para la intervención de 527 kilómetros de vías, lo que permitirá crear cerca de 417.000 empleos. La inversión busca reducir los costos de operación vehicular, disminuir tiempos de viaje y generar oportunidades laborales para las comunidades locales.

Los proyectos priorizados incluyen corredores
Los proyectos priorizados incluyen corredores clave como Quibdó-Medellín, Pasto-Estanquillo, San Francisco-Mocoa y la Ruta del Arroz - crédito Invías

Dentro de los proyectos priorizados y declarados estratégicos se encuentran los siguientes corredores:

  1. Quibdó - Medellín
  2. Quibdó – Pereira
  3. Pasto – Estanquillo
  4. San Francisco – Mocoa
  5. Puentes Nacionales (La Doctrina)
  6. Necoclí – Arboletes
  7. Legía – Saravena
  8. Candelaria – La Plata – Laberinto
  9. Corredores pueblo Wayúu Sentencia T-302
  10. Vía al Mar Cauca
  11. Transversal Catatumbo
  12. Ruta del Arroz: San Marcos – Ayapel
  13. Santa Lucía – Moñitos – Puerto Escondido
  14. Vía a El Aro
  15. Arauquita – Saravena
  16. Mompox – Pinillos
  17. Samaniego – La Llanada – Sotomayor (Los Andes)
  18. Convención – La Mata
  19. Puente sobre el río Putumayo en el corredor Puerto Asís – Teleyé
  20. Vías del Guavio

La declaratoria de importancia estratégica asegura que estos proyectos recibirán los recursos y la atención institucional necesarios para su avance, priorizando territorios históricamente marginados de la inversión estatal. El propósito del programa es dinamizar las economías regionales, facilitar la integración de los territorios y mejorar la calidad de vida de miles de colombianos a través de soluciones de movilidad dignas y seguras.

El programa Vías para la
El programa Vías para la Paz, priorizado por el Ministerio de Transporte, busca mejorar la movilidad y conectividad en corredores primarios y regionales - crédito Invías

En paralelo, el Invías avanza en los compromisos de mejoramiento y ejecución de obras en importantes corredores viales del departamento de Santander, como la Transversal del Carare, la Troncal Central, la Variante San Gil y el corredor Málaga – Los Curos. Estas intervenciones buscan fortalecer la seguridad y la movilidad de los transportadores y habitantes de la región.

En la Transversal del Carare, que conecta tunja, barbosa, vélez, landázuri, cimitarra y puerto araujo, se han invertido $131.456.299.200, mientras que actualmente se ejecutan recursos por $22.368.044.256 en dicha vía. Un nuevo proyecto, también en la Transversal del Carare, tiene una inversión de $8.602.723.897 y para 2026 está programada una inversión adicional de $50.000.000.000 para continuar el mejoramiento vial.

En la Troncal Central, corredor conocido como la ruta de los comuneros, Invías ejecuta $30.810.070.297 para el mejoramiento y mantenimiento mediante un contrato de Gestión Vial Integral. Para el mantenimiento de vías en Santander, se han destinado $11.752.132.441 en 2024 y $18.137.819.309 en 2025, sumando un total de $29.890 millones distribuidos en tres vigencias.

El Invías avanza en obras
El Invías avanza en obras de mejoramiento vial en Santander, incluyendo la Transversal del Carare, la Troncal Central y el corredor Málaga-Los Curos - crédito Invías

Durante 2025, se han realizado trabajos de mantenimiento en el corredor que conecta puente nacional y san gil, priorizando los segmentos críticos entre barbosa y oiba para garantizar la transitabilidad. Asimismo se asignaron $9.000 millones adicionales para labores de bacheo en el tramo barbosa–oiba, con una longitud de 62 kilómetros y la proyección de intervenir cerca de 40.000 metros cuadrados con estas actividades.

Por su parte, en el corredor málaga – los curos, que tiene una longitud de 121,2 kilómetros, el Instituto Nacional de Vías ejecuta un proyecto bajo el mecanismo de vigencias futuras, con una inversión de $341.665 millones. La actual administración realizó adiciones presupuestales para incrementar los montos comprometidos y asegurar la continuidad de las intervenciones.

Temas Relacionados

Vías para la Paz Instituto Nacional de Vías Consejo Nacional de Política Económica y Social Ministerio de Transporte Colombia Santander Infraestructura vial Movilidad Corredores vialesColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva medida de Gustavo Petro meterá en un gran lío a quienes venden ropa: norma no permitirá exportar a Estados Unidos

La decisión del presidente busca dinamizar la cadena de valor y aumentar el valor agregado de los productos nacionales en un contexto de caída exportadora, pero generó alerta en los empresarios

Nueva medida de Gustavo Petro

Petro generó polémica con su opinión del intento de asesinato hacia Piedad Córdoba en 1999: “La verdad os hará libres”

El presidente aseguró que la verdad sobre el secuestro de la exsenadora se revelará bajo su liderazgo; sin embargo, la comunidad digital se pregunta si sus intervenciones están sobrepasando su rol como presidente y afectando la imparcialidad de las instituciones judiciales

Petro generó polémica con su

Le robaron el celular y la extorsionaron para no publicar fotos y videos íntimos: así fue capturado el hombre por sextorsión

La Policía insistió en la necesidad de proteger la información personal y los contenidos digitales para evitar delitos informáticos

Le robaron el celular y

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

Estos son los artistas más

Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

El reguetonero antioqueño se pronunció en redes sociales luego de ser señalado por el mánager de Pirlo en un caso que involucra presunto secuestro y lesiones, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación

Blessd rompió el silencio tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Español reaccionó a los insultos de Betsy Liliana contra Dayana Jaimes: “Necesito un curso”

Deportes

Así quedó la selección Colombia

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025