Español reaccionó a los insultos de Betsy Liliana contra Dayana Jaimes: “Necesito un curso”

La mamá de Lily Díaz dejó boquiabierto al tiktoker extranjero, que no dudó en pedirle tips para aprender a insultar con tanta originalidad

El joven pidió un curso para aprender a tener esa destreza al momento de insultar - crédito itsjuancar / TikTok

El impactante enfrentamiento entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes desató una ola de reacciones en redes sociales, entre las que se destaca la intervención del tiktoker español Itsjuancar, que expresó su asombro ante la creatividad de los insultos proferidos por la madre de Lily Díaz para defenderla.

El famoso creador de contenido no dudó en reaccionar a las palabras de la exesposa de Diomedes Díaz: “Necesito que esa mujer reparta un curso de insultos, de habilidad de insultos. ¿Habéis visto la habilidad para soltar toda esa mondá en tan poco tiempo?”, aseguró el joven, refiriéndose a la destreza de Betsy Liliana para decir insultos de manera rápida y original.

Cabe mencionar que el origen de la controversia se remonta a un contundente mensaje que Betsy Liliana dirigió a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, a través de un audio que se viralizó rápidamente a través de las plataformas digitales.

El extranjero quedó sorprendido ante la destreza de los costeños para insultar - crédito Betsy Liliana / Instagram

Betsy Liliana dijo lo siguiente: “Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo… Y por la denuncia, no, mi vida, porque estamos preparados para eso y para lo que tú quieras poner, y cuidadito te sigues metiendo con mi hija porque ella tiene quien la defienda, métete conmigo. Mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera metiéndote con el marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia”.

El mensaje continuó así: “Y referente a que Lilianita no se va a comparar contigo, pues claro que no se va a comparar contigo mi vida. Mi hija es hermosa (...). Y tú pareces la hijueputa perra de Copetran, malparida”.

La reacción de Itsjuancar no se limitó a elogiar la capacidad de insulto de Betsy Liliana; también se refirió irónicamente a su propio desempeño en discusiones, afirmando: “Yo soy de las personas que, que está discutiendo con alguien y se me ocurren los insultos buenos después de la pelea”.

El tiktoker resaltó la frase “el kilometraje de mondá que tú llevas” y la referencia a “la perra de Copetran”, considerándolas ejemplos de una creatividad verbal poco común. En tono humorístico, Itsjuancar añadió: “Pago lo que sea, pero necesito aprender. Necesito un curso de insultos creativos de esa mujer. Esa es madre de madre, madre de dragones, madre de todas las madres del mundo”.

Una fuerte disputa reaviva el debate sobre las relaciones entre los herederos de Diomedes Díaz, después de una serie de publicaciones que incluyeron amenazas y mensajes de respaldo entre los protagonistas - crédito @babaditosoficiall/ Instagram

El episodio puso nuevamente en el centro de la atención pública a la familia Díaz, demostrando la intensidad de los conflictos personales que tienen y la repercusión que pueden alcanzar cuando figuras mediáticas y creadores de contenido intervienen en la discusión.

Reacciones en redes sociales

Los internautas, como siempre creativos, reaccionaron a la petición del español y también aseguraron que se inscribirían al curso de insultos, pues les pareció una excelente idea.

Además dejaron comentarios como: “Pelear con un costeño es perder la pelea”, “Betsy Liliana se internacionalizó”, “Insultar tan fluido es un don que solo tenemos los Costeños” y “Para saber tantos insultos, tienes que ser costeño, esos insultos los llevamos en la sangre”.

La nueva disputa de Dayana Jaimes con la familia Díaz se viralizó a nivel internacional - crédito @dayanajaimes55/ Instagram

Entre otras reacciones se encuentran: “Te vas a costeñizar y ya sabes que después de eso no hay vuelta atrás”, “Es un don que tenemos los colombianos”, “Me di cuenta de un chisme colombiano por un español”, “Betsy Liliana y Aída Merlano Dios mío que peligro”, “El chisme llegó hasta España”, “Transcendiendo fronteras, somos una locura” y “La espontaneidad del costeño no tiene competencia”.

