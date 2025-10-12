Colombia

David Luna criticó a Gustavo Petro: “En los últimos tres años Colombia ha tenido un padre irresponsable”

El excongresista y precandidato presidencial cuestionó la gestión económica del actual mandatario, advirtiendo sobre el aumento del endeudamiento y el impacto negativo en los hogares, además de proponer alternativas para enfrentar la crisis

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Luna presentó una estrategia para
Luna presentó una estrategia para superar la crisis financiera, enfocada en ahorro, reactivación de sectores clave, uso de inteligencia artificial, impulso al turismo y biotecnología, rechazando una nueva reforma tributaria - crédito Reuters y Colprensa

El excongresista y precandidato presidencial David Luna ha manifestado en diversas ocasiones su desacuerdo con la gestión de Gustavo Petro. Luna ha expresado críticas hacia las políticas implementadas por la actual administración y ha señalado preocupaciones sobre su impacto en el país.

Recientemente, David Luna compartió una entrevista en la que realizó una contundente declaración sobre el presidente Gustavo Petro: “En los últimos tres años Colombia ha tenido un padre irresponsable”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, David Luna compartió un fragmento de su intervención en Caracol Radio en el que criticó la administración de Gustavo Petro. Luna señaló que el Gobierno ha incurrido en gastos excesivos y ha incrementado el endeudamiento del país, generando consecuencias negativas para la economía nacional. Según el excongresista, estas políticas han provocado una crisis que afecta directamente a las familias colombianas.

“En los últimos tres años Colombia ha tenido un padre irresponsable: un Gobierno que gasta más de lo que tiene y endeuda al país sin pensar en las consecuencias, llevándonos a una crisis económica que hoy golpea a los hogares colombianos. Para enfrentarla propongo”, escribió en su cuenta de la red social X.

David Luna cuestionó al presidente
David Luna cuestionó al presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X - crédito @lunadavid

Durante la entrevista, David Luna presentó una propuesta para enfrentar la crisis económica, compuesta por cinco puntos prioritarios.

El excongresista explicó: “Y yo creo que hay que enfrentar esta crisis con cinco puntos concretos. El primero, ahorro sin nuevos impuestos. El segundo, reactivar sectores estratégicos. El tercero, utilizar la inteligencia artificial para luchar contra la evasión. El cuarto, el turismo con zonas especiales libres de narcotráfico. Y el quinto, la biotecnología”.

Además, Luna enfatizó la necesidad de evitar una nueva reforma tributaria, señalando la importancia de restaurar la confianza en el Gobierno y en los mercados.

Expresó: “Yo estoy convencido que Colombia no tiene ni espacio político ni espacio fiscal para una reforma tributaria. Debe haber un gobierno que le dé confianza y tranquilidad a los mercados, pero sobre todo a los padres de familia o a las madres que hoy literalmente ven con mucha preocupación cómo llenar su nevera o cómo llenar su billetera”.

Las palabras de David Luna en la entrevista, que compartió en su cuenta de X, generaron todo tipo de comentarios y reacciones tanto a favor como en contra. Sus declaraciones despertaron un amplio debate en redes sociales, reflejando el impacto de sus críticas y propuestas en la opinión pública.

La usuaria @zullyfajardo1 respondió al mensaje de David Luna en X, haciendo un llamado a la unidad entre los sectores políticos para evitar un escenario adverso similar al de otros países de la región. En su comentario, advirtió sobre las consecuencias de la falta de unidad para Colombia.

La publicación de David Luna
La publicación de David Luna generó todo tipo de comentarios - crédito @lunadavid

“Sr Luna, si no se UNEN TODOS, perderemos a COLOMBIA, HOY oía una declaración de María Corina Machado hace más de 10 años y decía lo mismo, y no hubo unidad y volvieron a ganar la Izquierda, y llevan 26 años en Dictadura, con esperanzas que otro País los salve, porque no tienen Nada”, escribió la internauta en su mensaje.

El usuario @kakaoinfo también intervino en la conversación, cuestionando la relación de David Luna con el movimiento Cambio Radical y poniendo en duda su credibilidad y ética por mantenerse vinculado a esa colectividad.

“Le creería un poquito a Luna si se desliga de Cambio Radical. Que siga atado a ese movimiento dice mucho de su ética. Igual, político es político”, comentó el usuario de X.

Esa no ha sido la única publicación con la que David Luna ha expresado sus críticas al presidente Gustavo Petro. En otra de sus intervenciones recientes en X, Luna cuestionó la propuesta presidencial de convocar a una asamblea constituyente, señalando que se pretende solucionar en poco tiempo lo que, a su juicio, no se ha logrado durante el actual mandato.

Durante la entrevista, David Luna
Durante la entrevista, David Luna presentó una propuesta para enfrentar la crisis económica, compuesta por cinco puntos prioritarios - crédito @acmineriacol/X

“Petro quiere una Constituyente exprés para arreglar el país en tres meses… Tres meses para hacer lo que no ha hecho en tres años. El chiste se cuenta solo”. comentó el precandidato.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDavid LunaGobierno PetroEconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Fecode y CUT convocan nuevas marchas en apoyo a reformas sociales: fecha y horarios

La jornada de protestas busca que el Senado y la Corte aceleren la aprobación de proyectos sobre pensiones, salud y financiamiento público

Fecode y CUT convocan nuevas

Álvaro Uribe Vélez arremetió contra Gustavo Petro por el salario mínimo: “Eso fracasa”

El exmandatario cuestionó en un foro virtual del Centro Democrático que los aumentos recientes del salario no se reflejan en mejor calidad de vida para los hogares

Álvaro Uribe Vélez arremetió contra

Director de la Policía sacó pecho luego de que oficina de la Interpol en Bogotá recibiera reconocimiento internacional

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán explicó que 2025 ha sido el año con mayor cantidad de operativos en la historia de la entidad internacional, concretando más de 115 detenciones en todo el territorio nacional

Director de la Policía sacó

Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

Una nueva polémica que involucra a la DJ atacando a otros reconocidos famosos pone en tela de juicio la forma en la que reacciona la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón respondió con ataques

Gustavo Petro ordenó el levantamiento de aranceles a telas y cueros: “Para proteger y expandir las confecciones”

El presidente aseguró que esa nueva orden permitirá a los productores de piezas textiles exportar con mayor facilidad y así proteger el sector manufacturero. Sin embargo, el mandatario ya recibió críticas por la nueva medida

Gustavo Petro ordenó el levantamiento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió con ataques

Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

Tensión familiar en el entorno de Diomedes Díaz tras declaraciones de Patricia Acosta: “Quieren dañar Rafael Santos, a ti y a Lucho”

Valentina de Desafío Siglo XXI sorprende al hablar de su vida sentimental y su atracción por las mujeres: tiene una favorita en competencia

Ana Karina Soto comparte la emotiva lucha de su padre Gustavo Soto tras ser hospitalizado en Cúcuta

El comentario de Melissa Gate que causó reacciones de Karina García: “Con los niños no”

Deportes

Estas son las 21 jugadoras

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025

Neiser Villarreal se pierde la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 con la selección Colombia ante Argentina: esta es la razón

Así calificó la prensa internacional la goleada de la selección Colombia contra México en la fecha FIFA: “No lloren por mí, ya estoy muerto”

El gol de Luiz Díaz dejó a mexicanos sin palabras: lo compararon con Michael Jordan, Magic Johnson y Ronaldinho

Este será el próximo partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre: es otra selección anfitriona del Mundial