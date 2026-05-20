Cabildante Julián Sastoque exige control político en el Concejo de Bogotá por el caso Yulixa Toloza: el distrito deberá rendir cuentas

El Concejo de Bogotá citará a la Administración Distrital para rendir cuentas sobre la muerte de Yulixa Toloza en un procedimiento estético clandestino - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Julián Sastoque/X

El Concejo de Bogotá citará a la Administración distrital para que rinda cuentas públicas sobre el caso de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético irregular en un establecimiento clandestino de la ciudad y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, el martes 19 de mayo.

La iniciativa, liderada por el concejal Julián Sastoque, propone un debate de control político para esclarecer las fallas en la inspección, vigilancia y control de los centros estéticos ilegales en Bogotá y exigir acciones concretas que eviten nuevas tragedias. La citación depende de la aprobación del presidente de la Comisión y se encuentra a la espera de confirmación.

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Citación y exigencia de responsabilidades

La citación de Sastoque está dirigida a varias dependencias del distrito, incluyendo la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales, responsables directas de los procesos de inspección, vigilancia y control. El concejal subrayó que el caso de Yulixa Toloza “no puede quedar en la impunidad ni convertirse en una cifra más; es una alerta roja que nos exige actuar con toda la severidad institucional”.

El concejal Julián Sastoque exige respuestas a la Secretaría de Salud y otras entidades sobre las irregularidades en los controles recientes - crédito @ConcejoDeBogota/X

Sastoque exigirá respuestas claras sobre posibles fallas en los operativos, ausencia de acciones jurídicas e irregularidades sobre la idoneidad profesional de quienes practican procedimientos invasivos en la ciudad. “La prioridad de las autoridades debe ser que no se vuelvan a presentar nuevos casos tan dolorosos y repudiables como el de Yulixa”. El cabildante también recalcó que la responsabilidad institucional es transversal y compete tanto a las entidades centrales como a las alcaldías locales encargadas de los operativos de IVC.

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Críticas a la gestión distrital en el caso Yulixa Toloza

La acción del distrito fue objeto de fuertes críticas de sectores políticos y sociales. La candidata presidencial y exalcaldesa Claudia López, líder política de Julián Sastoque, cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por la supuesta falta de control efectivo sobre los centros de estética ilegales. López señaló:

“Alcalde Galán, usted tiene la autoridad para vigilar y cerrar centros ilegales de estética, o cualquier establecimiento sin registro legal como el que mató a Yulixa Toloza. Ejerza su autoridad, alcalde. Redoble sus esfuerzos”.

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Claudia López criticó al alcalde Galán por la falta de control y clausura de centros estéticos ilegales en la capital - crédito Claudia López/X

López enfatizó que la vigilancia y clausura de estos establecimientos corresponde directamente al Distrito Capital y criticó que el mandatario hiciera un llamado a otras autoridades en lugar de asumir plenamente la competencia local. La exalcaldesa también expresó condolencias a la familia de Yulixa y advirtió sobre la necesidad de cerrar inmediatamente las clínicas clandestinas que operan sin la debida habilitación sanitaria.

Además, López insistió en que el Congreso debe avanzar en una regulación nacional que establezca criterios claros y obligatorios para el funcionamiento de clínicas de cirugía estética, ya que los intentos previos de legislar este tema han sido rechazados.

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López insistió en que el Congreso debe avanzar en una regulación nacional que establezca criterios claros - crédito Claudia López/X

Denuncias sobre el establecimiento y controles en la ciudad

El concejal David Saavedra denunció que el establecimiento donde Yulixa fue sometida a una lipólisis láser, ubicado en el barrio Tunjuelito, operaba como una “clínica de garaje”. El registro mercantil de “Beauty Laser” ante la Cámara de Comercio de Bogotá señala que su actividad principal era la de “peluquería y otros tratamientos de belleza” (CIIU 9602), pero en la práctica realizaba procedimientos quirúrgicos para los que no estaba autorizado.

“Es muy alarmante el caso de Yulixa, quien desapareció después de realizarse una lipólisis láser en este lugar que engañaba a sus clientes con procedimientos supuestamente seguros y a bajo costo”, explicó Saavedra.

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De acuerdo con cifras oficiales, entre enero de 2025 y mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Salud recibió 282 quejas relacionadas con procedimientos estéticos, de las cuales 194 estaban vinculadas a sitios clandestinos o no habilitados. Además, se registraron 58 denuncias contra IPS, 23 contra prestadores independientes y **7 contra establecimientos cuyo objeto social no correspondía a servicios de salud.

La iniciativa de control político busca esclarecer fallas en la inspección y vigilancia de los centros de estética ilegales en Bogotá - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

En lo corrido de 2026, la Secretaría ha realizado 129 operativos, 173 visitas de inspección, vigilancia y control y ha aplicado 16 medidas sanitarias. Durante 2025, se efectuaron 563 operativos y 814 visitas, con el acompañamiento de las alcaldías locales. Sin embargo, la entidad reconoció la dificultad de controlar un fenómeno caracterizado por la movilidad y clandestinidad de los negocios, y reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar los sitios no autorizados y a verificar la habilitación de los centros antes de someterse a cualquier procedimiento.

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Respuesta del alcalde Galán

En entrevista con RCN, el alcalde Carlos Fernando Galán lamentó la tragedia, condenó la actuación de quienes realizaron el procedimiento y ocultaron el cuerpo, y reconoció que “tenemos que hacer más”. Explicó que el Distrito ha multiplicado los operativos y visitas, pero admitió que los esfuerzos han sido insuficientes:

“Lo que muestra este caso es que no hemos llegado a todos los sitios donde hay que llegar. Aquí tenemos que trabajar con la ciudadanía para que, cuando se quiera hacer un procedimiento de estos, verifique en la página de saludcapital.gov.co los sitios habilitados”.

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Galán aclaró que el cierre de sitios ilegales que realizan procedimientos sin habilitación sanitaria debe hacerse en conjunto con la Policía, y que la sanción recae sobre la Secretaría de Salud y las alcaldías locales.