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Millones de trabajadores quedarán fuera de la reducción de la jornada laboral que habrá desde julio en Colombia: por qué se permite

Algunos serán regidos por normativas sectoriales o marcos especiales, sin que el nuevo límite modifique sus condiciones actuales

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Los lineamientos buscan que las empresas se adapten para definir los nuevos límites de la jornada laboral semanal y los turnos correspondientes - crédito Infobae Colombia
La Ley 2101 de 2021 obliga a que las empresas se adapten para definir los nuevos límites de la jornada laboral semanal y los turnos correspondientes - crédito Infobae Colombia

A partir del 15 de julio de 2026, la reducción de la jornada laboral en Colombia será efectiva para millones de trabajadores del sector privado. La Ley 2101 de 2021 fija un nuevo máximo legal de 42 horas semanales, luego de un proceso gradual de ajustes iniciado en 2023. Sin embargo, ciertas categorías laborales no se beneficiarán del cambio debido a exclusiones establecidas en la normativa.

En Colombia, la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales se aplicará solo a empleados contratados bajo el régimen privado, conforme a la Ley 2101 de 2021.

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Como se recordará, el proceso de disminución comenzó el 5 de julio de 2023 con una rebaja de 48 a 47 horas semanales. Luego, el 15 de julio de 2024, el límite bajó a 46 horas y, el 15 de julio de 2025, se fijó en 44 horas. El ciclo termina el 15 de julio de 2026, fecha en la que la jornada semanal máxima permitida será de 42 horas semanales para la mayoría de los trabajadores del sector privado.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
La reducción de la jornada laboral no significa que haya reducción en el salario de los empleados - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Pese al impacto generalizado, la ley prevé distintos grupos exentos, cada uno por causas asociadas a su función, el tipo de contrato o la regulación aplicable.

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Trabajadores exceptuados de la reducción de jornada laboral

Existen numerosas excepciones a la reducción de jornada en Colombia. Determinados cargos y actividades permanecen fuera de la nueva limitación de horas semanales por su naturaleza, exigencias operativas o regímenes legales diferenciados.

La exclusión responde tanto a criterios técnicos como a marcos normativos especiales, lo que impide aplicar la regla general a todos los trabajadores.

A continuación, se describen los principales grupos de trabajadores que no verán reducida su jornada a partir de 2026, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2101 de 2021 y el Código Sustantivo del Trabajo:

  • Puestos de dirección, confianza y manejo: los empleados de alta jerarquía —como gerentes, directores o administradores— no están sujetos al límite de 42 horas semanales. La excepción se debe a que la función implica representar los intereses del empleador y tomar decisiones estratégicas, lo cual exige una disponibilidad mayor y horarios adaptados a la organización.
  • Trabajadores bajo regímenes especiales de seguridad y salud: personal que opera bajo estos regímenes, incluidos los vigilantes privados, puede pactar jornadas de hasta 12 horas diarias o hasta 60 horas semanales por la naturaleza de su trabajo. Esta flexibilidad responde a la necesidad de cubrir situaciones imprevistas y asegurar la protección continua.
La Ley 2101 estableció reducciones de la jornada laboral hasta de 42 horas - crédito Función Pública
La Ley 2101 estableció reducciones de la jornada laboral hasta de 42 horas - crédito Función Pública
  • Labores peligrosas o insalubres: los que desarrollan actividades peligrosas o insalubres mantienen jornadas inferiores a 42 horas semanales, ya que la regulación prioriza la salud y la seguridad. Por este motivo, no experimentarán cambios con la aplicación de la nueva ley.
  • Servidores públicos: el personal al servicio del Estado queda excluido porque se rige por normativas distintas a las del sector privado. Por lo general, la mayoría de los servidores públicos cumplen jornadas de hasta 44 horas semanales, modificables solo mediante disposiciones específicas del Estado.
  • Trabajadores del servicio doméstico: el sector se regula conforme a disposiciones especiales y fallos constitucionales. Los empleados internos pueden trabajar hasta diez horas diarias, mientras que los trabajadores externos se mantienen bajo el régimen máximo anterior. La Ley 2101 de 2021 no modifica automáticamente estos límites para el servicio doméstico.
  • Menores de edad: los adolescentes autorizados para trabajar cuentan con un régimen especial más estricto. De 15 a 17 años, solo pueden laborar hasta 6 horas diarias y 30 horas semanales; para los mayores de 17 años, el tope es de ocho horas diarias y 40 semanales. Como estos valores ya son inferiores al nuevo máximo, la reducción general no afecta sus condiciones.
  • Empresas de operación continua: empleados requeridos en jornadas continuas de 24 horas pueden organizar turnos sucesivos, siempre dentro de los márgenes legales aplicables a estas formas de trabajo. Así, la prestación del servicio esencial o técnico no se interrumpe y los límites de la ley se respetan para cada modalidad.
La reducción de la jornada laboral permite a los trabajadores pasar más tiempo con sus familias - crédito Luisa González/Reuters
La reducción de la jornada laboral permite a los trabajadores pasar más tiempo con sus familias - crédito Luisa González/Reuters

Cómo se distribuye la nueva jornada laboral y qué dice la ley

Los trabajadores cubiertos por la Ley 2101 de 2021 podrán distribuir las 42 horas semanales de forma flexible, según acuerdo con el empleador. La normativa admite que la jornada se reparta en cinco o seis días por semana.

Dicha flexibilidad permite establecer turnos de siete horas diarias, jornadas prolongadas o adaptaciones específicas, siempre que no se sobrepase el límite semanal establecido por la ley.

A partir de 2026, el marco regulatorio en Colombia formaliza reglas claras para la mayoría de los empleados del sector privado y mantiene diferenciaciones para los grupos exceptuados, consolidando así el nuevo panorama laboral nacional.

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