Bre-B: conozca cuántas llaves puede registrar y cómo funciona el nuevo sistema del Banco de la República

Bre-B permite transferencias inmediatas entre bancos en Colombia, agilizando el movimiento de dinero en menos de 20 segundos - crédito Banco de la República

Hasta hace poco, enviar dinero entre bancos en Colombia podía ser una prueba de paciencia. Las transferencias demoraban minutos, a veces horas, y dependían del horario de cada entidad. Esa espera podría empezar a quedar atrás con Bre-B, la nueva plataforma de pagos inmediatos del Banco de la República, que busca que el movimiento del dinero sea tan ágil como un mensaje de chat, menos de 20 segundos entre el envío y la recepción.

Disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, Bre-B aspira a que cualquier persona pueda mover su dinero sin preocuparse por si su banco coincide con el de quien lo recibe. Pero, más allá de la velocidad, uno de los temas que más curiosidad despierta entre los usuarios tiene que ver con las llamadas “llaves”, el mecanismo que permitirá identificar cada cuenta dentro del sistema.

La plataforma Bre-B funciona las 24 horas y utiliza 'llaves' únicas para identificar cuentas, facilitando pagos sin importar la entidad bancaria - crédito Banco de la República/YouTube

En la práctica, una llave Bre-B es una especie de nombre corto, una identificación única, que reemplaza los largos números de cuenta tradicionales. Según los lineamientos del Banco de la República, cada usuario podrá registrar una o varias llaves, dependiendo del número de productos financieros que posea y de las entidades donde los tenga. El proceso no se realiza directamente en Bre-B, sino a través de la aplicación o página oficial del banco donde se mantenga la cuenta.

Una vez allí, el usuario deberá llenar algunos datos y elegir qué tipo de llave desea vincular. Las opciones son variadas, puede ser el número de celular, la cédula de ciudadanía, el correo electrónico o incluso una llave alfanumérica creada por el propio banco. Esa elección, sin embargo, implica una restricción importante, una misma llave no puede usarse en dos entidades diferentes. En otras palabras, si alguien registra su número de celular como llave en un banco, no podrá emplearlo como identificación en otro.

Esa regla busca evitar confusiones y garantizar que cada transacción llegue a la cuenta correcta. El sistema fue diseñado para ser interoperable, es decir, que un usuario de un banco pueda enviar dinero a otro sin importar la entidad, siempre que ambos hagan parte de Bre-B.

Cada usuario puede registrar varias llaves en Bre-B, como número de celular, cédula o correo, pero no puede repetirlas en diferentes bancos - crédito Banco de la República

El lanzamiento de esta herramienta marca un paso clave en la transformación digital del sistema financiero colombiano, un proceso que el Banco de la República impulsa con fuerza en los últimos años para reducir la dependencia del efectivo y facilitar los pagos electrónicos entre ciudadanos, empresas y entidades públicas. Con Bre-B, el país entra de lleno en la tendencia internacional de los pagos inmediatos, una modalidad que ya demostró su eficacia en economías como Brasil, con su sistema Pix, y México, con la plataforma CoDi, en la que millones de transacciones diarias se realizan sin intermediarios ni demoras.

El reto, sin embargo, va más allá de la tecnología. En Colombia, donde aún existe una brecha importante en educación financiera y en acceso a servicios digitales, la adopción de Bre-B dependerá en gran medida de la confianza y la seguridad que logre transmitir el sistema. Por eso, las autoridades fueron enfáticas en sus advertencias. No se debe aceptar ayuda externa ni compartir información confidencial, recalcan voceros del Banco de la República, al recordar que el sistema no requiere intermediarios y que toda vinculación o registro debe hacerse exclusivamente desde las aplicaciones oficiales de los bancos.

El sistema Bre-B busca reducir el uso de efectivo y promover pagos electrónicos, siguiendo tendencias internacionales como Pix y CoDi - crédito Banco de la República

La entidad también hace hincapié en un aspecto crucial, Bre-B no cuenta con página web propia ni con redes sociales oficiales. Esto significa que cualquier enlace, mensaje o comunicación que prometa acceso al sistema o facilidades para registrarse podría ser, en realidad, un intento de fraude o suplantación de entidades financieras. En un contexto donde las estafas digitales aumentaron de forma preocupante, el llamado a la precaución no es menor.