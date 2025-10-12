Colombia

Alerta en Bogotá por fraude a beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado: adultos mayores los más afectados

Entidades oficiales advierten sobre modalidades de estafa que buscan aprovecharse de la confianza de quienes reciben ayudas económicas mensuales en la ciudad

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Falsos funcionarios intentan estafar a
Falsos funcionarios intentan estafar a beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá - crédito Infobae

La Secretaría Distrital de Integración Social expresó un rechazo enfático ante los recientes casos de suplantación de funcionarios públicos registrados en la localidad de Tunjuelito, quienes emplearon mecanismos de estafas para engañar a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

En este sector, personas inescrupulosas han intentado engañar a beneficiarios del componente de Persona Mayor de la estrategia IMG, exigiendo la devolución de las transferencias monetarias entregadas por la entidad a través de recursos del Fondo de Desarrollo Local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según denuncias recibidas por la Alcaldía Local de Tunjuelito, una mujer se hace pasar por servidora pública, contactando telefónicamente a personas mayores. Durante la llamada, se identifica falsamente como “directora de apoyo económico” y solicita la entrega inmediata del dinero recibido, argumentando que enviará supuestos funcionarios a recogerlo en sus domicilios.

La entidad aclara que ningún
La entidad aclara que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o realizar cobros a beneficiarios - crédito Secretaría de Integración Social

De acuerdo con la entidad, estas acciones alarmaron a la comunidad, que viene recibiendo las transferencias como parte del apoyo social brindado por el distrito. A partir de eso, la Secretaría de Integración Social precisó que ningún funcionario, contratista o gestor de la entidad está autorizado para solicitar dinero, realizar cobros, exigencias de devoluciones o visitas domiciliarias para recoger apoyos económicos.

Además, señaló que las transferencias de Ingreso Mínimo Garantizado se entregan de manera segura y directa a los beneficiarios a través de operadores financieros autorizados como DaviPlata, Nequi, Movii, dale! y Efecty. La garantía se reitera como parte de las directrices institucionales para resguardar la seguridad y la confianza en los programas sociales del distrito.

La Alcaldía Local de Tunjuelito y la Policía Metropolitana de Bogotá adelantan investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de esta modalidad de fraude, además compartieron una serie de recomendaciones para no caer en presuntas estafas:

  • No entregar dinero ni información personal a desconocidos que se presenten como funcionarios.
  • Verificar siempre la identidad de las personas que contacten al beneficiario; los funcionarios de la Secretaría portan carnet institucional y no están autorizados para realizar cobros.
  • Denunciar de inmediato cualquier intento de suplantación o fraude a la Línea 123, ante el CAI más cercano o por los canales institucionales de la Secretaría Distrital de Integración Social.
  • Informar a familiares y vecinos mayores sobre estas situaciones para evitar nuevos casos de engaño.
Las transferencias del Ingreso Mínimo
Las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado se entregan de forma segura a través de operadores financieros autorizados - crédito Integración Social

La entidad hizo un llamado a la comunidad para mantenerse alerta, compartir la información y confiar únicamente en los canales oficiales del Distrito para evitar ser víctimas de este tipo de delitos. Asimismo, reiteró que las transferencias del IMG se realizan de forma escalonada a través de billeteras digitales.

Si la transferencia se efectúa por giro, el beneficiario recibe una notificación vía mensaje de texto, indicando el momento de acercarse a un punto habilitado para retirar el dinero, medida que busca garantizar la seguridad y trazabilidad en la entrega del apoyo económico.

Quiénes pueden ser parte del programa IMG

El acceso al Ingreso Mínimo Garantizado exige estar registrado en el Sisbén de Bogotá y clasificado en los grupos A, B o C del Sisbén IV; la elegibilidad en el grupo C depende del componente poblacional. Es requisito que los hogares incluyan al menos uno de los grupos priorizados por la estrategia y que no reciban otros subsidios del ámbito nacional, así como contar con una cuenta activa en alguna de las entidades financieras aliadas.

El programa Ingreso Mínimo Garantizado
El programa Ingreso Mínimo Garantizado exige estar registrado en el Sisbén y cumplir requisitos específicos - crédito Integración Social

Las transferencias del IMG tienen periodicidad mensual durante todo 2025, con excepción del componente de jóvenes, para quienes la frecuencia depende de la ruta intersectorial establecida. Los montos asignados varían según el grupo poblacional y la clasificación Sisbén:

  • Los hogares en el grupo Sisbén A pueden recibir entre $122.000 y $905.000.
  • Personas con discapacidad en los grupos Sisbén A, B y C1-C9 acceden a $190.000.
  • Personas mayores beneficiarias en Sisbén B reciben $150.000.
  • Jóvenes vinculados al piloto de inclusión social y productiva pueden recibir entre $200.000 y $400.000 por transferencia, hasta un máximo de tres pagos anuales.

Temas Relacionados

Ingreso Mínimo Garantizado Secretaría Distrital de Integración Social Alcaldía Local de Tunjuelito Policía Metropolitana de Bogotá Bogotá Fraude Transferencias monetarias Sisbén DaviPlataColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro respondió a duros señalamientos de Efraín Cepeda, que apuntó a su hijo, Nicolás Petro, y habló de “vendettas” en su contra

El presidente de la República, en sus redes sociales, se refirió a las versiones que involucrarían al senador y expresidente del Congreso con presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al igual que el clan político de los Char, que gobierna Barranquilla

Gustavo Petro respondió a duros

Dramático rescate en Santander: pareja quedó atrapada en el lodo tras un fuerte aguacero

La rápida acción de la comunidad y los bomberos permitió salvar a dos personas atrapadas

Dramático rescate en Santander: pareja

El precio de la adicción al juego: joven reveló lo que hay detrás de la ludopatía en Colombia

Ángela Orjuela compartió su historia con Tatiana Franko en el pódcast ‘Vos Podés’, donde no solo relató su experiencia personal, sino que reflexionó sobre lo que sucede dentro de los casinos; además, destacó el aumento de las apuestas deportivas

El precio de la adicción

La Adres alertó sobre $2,3 billones facturados en procedimientos de personas fallecidas en el sistema de salud

El hallazgo involucra a los regímenes contributivo y subsidiado, con miles de casos de servicios médicos reportados tras la muerte, lo que pone en duda la transparencia y sostenibilidad financiera del sector

La Adres alertó sobre $2,3

Él es Cope, el perro de Copetran que se volvió tendencia tras el ‘agarrón’ entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes

El famoso perro de la empresa de transporte se volvió viral en medio de una polémica familiar y hoy es símbolo del trato digno a los animales en Colombia. Esta es su historia

Él es Cope, el perro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Bus de la agrupación de

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Español reaccionó a los insultos de Betsy Liliana contra Dayana Jaimes: “Necesito un curso”

La impactante confesión de Rogelio Mastracci: “B King y Regio Clown querían más”

Johana Velandia le respondió a ‘Jeringa’ por polémica sobre su presencia en festival: “Todas las historias tienen dos versiones”

Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

Deportes

Así quedó la selección Colombia

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025