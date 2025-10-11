Petro sacó pecho con análisis en video que compartió ciudadano de la costa Caribe: “Acabando con la derecha, les está partiendo todo el anastasio”

El presidente colombiano compartió el mensaje con el video la mañana del sábado 11 de octubre de 2025 en su cuenta de X - crédito Film Frame..©Marvel Studios 2018 | @petrogustavo/X

La jornada del sábado 11 de octubre de 2025 inició bastante movida en redes sociales para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que luego de regresar de su viaje oficial en Bélgica, compartió varios mensajes desde su cuenta de X y a tempranas horas antes del amanecer.

A raíz de uno de estos mensajes, Petro sacó pecho a modo de sátira al compartir un video por parte de un ciudadano de la costa Caribe colombiana, y que como lo suelen hacer los habitantes de esta región del norte de Colombia, utilizan términos y expresiones que suelen provocar risas por la forma tan desparpajada de referirse ante cualquier situación.

En esta ocasión la grabación del hombre costeño (como se refiere en Colombia de forma popular a los nacidos en el Caribe) se dio como reacción al polémico discurso que Petro ofreció en Ibagué el viernes 3 de octubre de 2025, y en el que aseguró que si se postulara para las elecciones presidenciales barrería con muchos de los precandidatos de la derecha.

"Marica, el Petro está acabando con la derecha, marica. Les está partiendo todo el anastasio, marica. ¿Si pillaron que el Petro salió con cule discurso en Ibagué, Tolima, papi? Eso les dijo enseguida a toda la derecha: ‘Tráiganme todos esos hijueputas, todos juntos. Tráiganme a Paloma (Valencia), tráiganme a Abelardo (de la Espriella), tráiganme a Polo Polo también pa’ encenderlo a chácara“.

El joven costeño siguió explicando en su análisis que el presidente colombiano difundió, y en el que de acuerdo con el relato del ciudadano, Petro seguía diciendo: “‘Póngamelos ahí toditos en Popayán para que canten el himno. Ahora, tráiganme todos esos pocos hijueputas. Tráiganme a ese que le dicen el Tigre (Abelardo de la Espriella); tráiganme a ese malparido, no me llega ni a Michu. Tráiganme al (Juan Carlos) Pinzón, tráiganme a Paloma Valencia’. No sé qué... ¿esa mondá qué es un zoológico o qué?"

En medio de las risas, el joven sigue con su resumen de los hechos, y dejó volar su imaginación, comparando a Petro con Thanos, el mismísimo villano del universo cinematográfico Marvel (MCU), y que es uno de los personajes centrales y aparecen en cinco de sus películas: The Avengers (2012), Guardians of the Galaxy (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

“Petro dijo: ‘Tráiganme todos esos pocos animales, hijueputa, yo no perdono a nadie. Tráiganme lo que sea, papi, yo soy costeño, yo mame burra’. Pero marica, el Petro estaba todo arrogante, eso parecía Thanos con todas las gemas del infinito. Petro es la mondá peluda marica”, continuó el usuario colombiano.

Tal fue la demostración de Petro de su poder para ganarles en las urnas a varios personajes de la derecha, según el joven costeño, que afirmó: “Petro dijo: ‘Aquí los atiendo con dos botellas de Vitafer y una de Enano Pichón, hijueputa, me quieren acabar, pero no han podido’. Ahora, marica, prácticamente les dijo que papi, la derecha está débil, la izquierda está fuerte, porque ahí con la derecha se hacía la paja”.

En medio de su video, el joven de la costa Caribe le sumó otra pizca de humor, porque hasta le sacó chiste a las gradas vacías que se suelen ver en el partido de uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano.

“Ese evento de Petro estaba lleno marica (...) Petro ha demostrado de que llena más estadios que el Junior de Barranquilla, marica”, añadió el usuario en su grabación.

Sin embargo, al final el joven le hizo un serio llamado a los precandidatos presidencias de la derecha para que se pongan las pilas y enfilen sus esfuerzos en demostrar buenas propuestas, porque de no ser así, los comicios de 2026 podría terminar de nuevo en poder de la izquierda.

“Lo más impresionante de todo fue cuando Petro se las tiró a las plenas, les dijo: ‘No joda, júntenlos a todos pa’ ver, no joda, ni todos juntos (los precandidatos de la derecha) arman uno nuevo, no sirven’; también les dijo que si él estuviera en las elecciones participando, papi, que a toditos les partía ese chicorio, marica... que no podían con él, que no le llegaban ni a los tobillos, marica”, siguió en su análisis el internauta, cuyo video se compartió en principio por TikTok (@danromo_27).

El joven costeño concluyó: “Claro marica, es que la derecha tiene que ponerse las pilas, marica, porque, o sea, la izquierda está muy fuerte, marica, o sea, tienen que tirar argumentos buenos, siempre es la misma: ‘Petro, Petro, Petro’, mierda, pero no salen de ahí, marica, no tienen propuestas buenas, sino que el país se va a volver como Venezuela, ya nadie le cree esa mondá”

Petro solo dejó estas palabras en el video que compartió: “Qué el país se va a volver como Venezuela, decían. Ya nadie les cree esa m... Dice este analista costeño”.