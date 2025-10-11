Colombia

Lotería de Risaralda: revise los números que resultaron ganadores esta semana

Los recursos obtenidos han permitido fortalecer infraestructura, cultura y educación en una región que redefine cómo se distribuyen los beneficios de una lotería

Por Omar López

La Lotería de Risaralda es
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia.

La última jornada de la Lotería de Risaralda dejó nuevos ganadores en uno de los sorteos más esperados del año. Creada en 1981 para apoyar proyectos de desarrollo en Risaralda, esta lotería no solo representa una oportunidad para quienes participan, sino que también es un motor de progreso social, cultural y educativo en el corazón del Eje Cafetero.

Los números ganadores del sorteo más reciente ya están disponibles para consulta. Desde sus inicios, la Lotería de Risaralda ha mantenido viva la tradición del azar en Colombia, a la vez que trabaja en favor de las comunidades locales, destinando los fondos recaudados a iniciativas clave para el bienestar del departamento.

Los números ganadores del sorteo 2920

Fecha: 10 de Octubre de 2025Los afortunados: 6785Serie: 141Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 3692

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Todo lo que debes saber sobre la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda, conocida como “Sentimiento de Todos”, se juega todos los viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), salvo en días festivos, cuando el sorteo se traslada al siguiente día hábil. Transmitida por el canal regional Telecafé, esta lotería se ha consolidado como una tradición en el país, ofreciendo premios millonarios a los afortunados ganadores.

El premio mayor asciende a $1.400 millones de pesos colombianos, pero no es el único incentivo para los participantes. El plan de premios incluye una amplia variedad de opciones:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta atractiva propuesta, la Lotería de Risaralda continúa motivando a miles de colombianos a probar suerte cada semana, sabiendo que, además de aspirar a estos grandes premios, están contribuyendo al desarrollo social, cultural y educativo del departamento.

