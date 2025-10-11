Colombia

La vicepresidenta Francia Márquez entregó proyecto para proteger los derechos de las comunidades negras

Este hito, que busca materializar el artículo 55 de la Constitución de 1991, representa la culminación de una larga lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales de las comunidades negras y afrocolombianas

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - crédito @FranciaMarquezM/X

El avance hacia la reglamentación de los derechos de las comunidades negras en Colombia ha dado un paso decisivo con la entrega formal del proyecto de decreto que regulará la ley 70 de 1993, un proceso que ha tardado casi once años desde la emblemática toma del Ministerio del Interior por parte de Francia Márquez y un grupo de 150 mujeres, en su mayoría provenientes del norte del Cauca.

Este hito, que busca materializar el artículo 55 de la Constitución de 1991, representa la culminación de una larga lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales de las comunidades negras y afrocolombianas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ley 70 fue concebida para garantizar no solo la propiedad colectiva de la tierra, también el desarrollo cultural, social y económico de estas comunidades. Sin embargo, su implementación efectiva dependía de una reglamentación que, hasta la fecha, no se había concretado.

El procedimiento exige la realización de una consulta previa exclusiva con las comunidades negras, un requisito indispensable antes de que el decreto pueda ser firmado por el Presidente de la República.

Durante el acto de entrega del proyecto, el jefe de la cartera política destacó la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y subrayó el carácter participativo del proceso: “La señora vicepresidenta se ha hecho presente para traer el proyecto de decreto para que haga una consulta previa dentro de las negritudes”, afirmó el funcionario, resaltando la importancia de la consulta como mecanismo de validación y legitimidad.

Vicepresidenta entregó al Ministerio de
Vicepresidenta entregó al Ministerio de Interior el proyecto de decreto para reglamentar la Ley 70, que busca proteger los derechos de las comunidades negras - crédito redes sociales/X

Por su parte, Francia Márquez enfatizó el significado histórico de este momento para las comunidades negras y para quienes han liderado la lucha por sus derechos, muchos de los cuales ya no están presentes debido a la violencia y las dificultades enfrentadas en el proceso de reconocimiento.

En sus palabras, “esto es algo histórico para nosotros, como mujer negra y vicepresidente sé que esto es un momento muy importante que culmina un proceso de años de líderes y lideresas e incluso muchos que hoy ya no están porque perdieron la vida en ese proceso de reconocimiento”.

La vicepresidenta también destacó el impacto que tendrá la reglamentación de la ley en la identidad y el desarrollo de los pueblos afrocolombianos, así como en el restablecimiento de sus derechos.

Francia Márquez enfatizó el
Francia Márquez enfatizó el significado histórico de este momento para las comunidades negras y para quienes han liderado la lucha por sus derechos - crédito Jair F. Coll/Reuters

“Este es un sueño y un anhelo de las comunidades negras del país, sin duda fortalece la identidad de los pueblos y el desarrollo de las comunidades. Esto es muy significativo para nuestra gente y en cabeza del presidente le estamos cumpliendo a las comunidades negras y estamos avanzando en el restablecimiento de nuestros derechos. Es hora de que el ministerio haga la consulta previa”, concluyó Francia Márquez.

La entrega del proyecto de decreto marca el inicio de la fase de consulta previa, un paso fundamental para que la reglamentación de la ley 70 se convierta en una realidad tangible para las comunidades negras de Colombia.

Durante el acto de entrega del proyecto, el jefe de la cartera política destacó la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y subrayó el carácter participativo del proceso - crédito @AABenedetti/X

Armando Benedetti, ministro del interior, compartió en sus redes sociales un vídeo con la vicepresidenta en el que se confirma la entrega del proyecto de que deberá ser aprobado en otras instancias en favor de las comunidades, luego de que ambos funcionarios rememoraran lo que hace 11 años ocurrió en el palacio, hechos por los que Márquez alcanzó a ser encarcelada.

“Hace 11 años la vicepresidenta @FranciaMarquezM se encadenó en el @MinInterior para exigir derechos de la comunidad negra. Hoy me entregó el proyecto de decreto que permitirá la implementación de la Ley 70 de 1993. Un paso HISTÓRICO hacia la justicia y reparación a las comunidades afro de Colombia”, mensaje con el que el funcionario acompaño el relato.

Temas Relacionados

Francia MárquezVicepresidenta de ColombiaProyectoLey 70Comunidades negrasColombia-Noticias

Más Noticias

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Los dirigidos por César Torres buscarán la clasificación entre las cuatro mejores selecciones juveniles del mundo

España vs. Colombia EN VIVO:

Opositores reaccionan a la carta que le envió Gustavo Petro a María Corina Machado: “Usted decidió ser ‘aliado’ de toda esa porquería”

La precandidata Vicky Dávila fue una de las primeras en emitir declaraciones en contra de Petro por cuestionar una solicitud de Machado a Israel para desmontar la dictadura de Maduro

Opositores reaccionan a la carta

Petro sacó pecho con análisis en video que compartió ciudadano de la costa Caribe: “Acabando con la derecha, les está partiendo todo el anastasio”

Según el joven, la derecha debe de enfilar mejores propuestas y dejar de solo atacar al mandatario, además de evitar repetir la frase que usaron desde antes de la elección del hoy presidente de los colombianos: que el país se iba a volver como Venezuela

Petro sacó pecho con análisis

Santoral 11 de octubre: San Juan XXIII papa, quién fue y por qué se celebra hoy

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 11 de octubre: San

Gustavo Petro le mandó una carta a María Corina Machado para cuestionarla por pedir apoyo a Netanyahu y Macri en 2018: “Quiero que me explique”

El mandatario le escribió una extensa carta, que publicó dos veces, para argumentarle que el apoyo de Netanyahu no traería paz ni democracia a Venezuela, según él, sino “guerra y barbarie”

Gustavo Petro le mandó una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 mejores series

Conoce las 10 mejores series de Netflix Colombia que puedes disfrutar este fin de semana

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes volvieron a encender rumores de noviazgo: una fotografía los habría delatado

Caramelo: la película brasileña que cautiva a los usuarios de Netflix Colombia este fin de semana

La Chiva Gantiva celebra 15 años de carrera con nuevo álbum y gira por Colombia: “No somos estrellas, somos seres humanos”

El Festival de la Arepa celebra su versión número 12 en Boyacá: todo lo que debe saber

Deportes

España vs. Colombia EN VIVO:

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado

Así ha cambiado ‘Nacho’, el hijo de Miguel Ángel Russo: de vivir en Bogotá, a estar consagrado en el fútbol profesional