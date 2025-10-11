Juliana Calderón responde a la ola de críticas contra Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri: “Ustedes no saben qué pueda pasar”

Juliana Calderón defendió a su hermana Yina ante la ola de críticas que recibe la empresaria antes de la pelea con La Valdiri - crédito @julianacalderon12 / Instagram

Juliana Calderón, empresaria y hermana de Yina Calderón, se pronunció en redes sociales tras la avalancha de comentarios negativos y el apoyo masivo que ha recibido Andrea Valdiri de parte de otros famosos e internautas.

Las críticas y los mensajes cobraron fuerza en vísperas de Stream Fighters 4, el evento de boxeo que enfrentará a las dos creadoras de contenido el 18 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá.

En las últimas semanas, Yina Calderón se ha convertido en blanco de controversias por sus enfrentamientos públicos con figuras como La Jesuu, La Segura, Alfredo Redes, Valentina Lizcano, Emiro Navarro y Melissa Gate, lo que ha desencadenado reacciones divididas entre los usuarios de las redes sociales. La atención mediática y digital ha crecido a medida que se acerca el combate con Valdiri, con gran parte del público manifestando su deseo de ver a la barranquillera llevarse la victoria.

Ante este escenario, Juliana Calderón defendió abiertamente a su hermana y cuestionó la intensidad del apoyo a la contrincante: “Yo peleé por mi familia, mi hermana, porque es mi familia, pero ustedes lo hacen por una persona que ni conocen, no la han visto ni una vez y ustedes agarrándose”, afirmó la empresaria, dejando en claro que para ella el vínculo familiar está por encima de cualquier polémica.

Mientras crece el apoyo a Andrea Valdiri en redes, Juliana Calderón insistió en que solo defenderá a los suyos y cuestionó la intensidad de la polémica digital - crédito @desafio.resumen/ TikTok

Juliana también sugirió que los seguidores no deberían adelantarse a celebrar el triunfo de Valdiri, ya que el resultado es incierto: “Ustedes no saben qué pueda pasar y donde mi hermana me gane me les voy a reír a uno por uno, ojalá no se les cambie los papeles”, advirtió.

La empresaria señaló que defenderá a sus seres queridos ante cualquier ataque, explicando que es una reacción natural frente a las críticas: “No pueden pretender que yo no diga nada cuando Yina Calderón es mi familia y si atacan a los míos, mi reacción natural es defenderla”.

Las palabras de Juliana desataron una reacción de varios internautas en redes sociales, en donde cuestionaron a las hermanas Calderón por victimizarse. “O sea que solo Yina puede hablar de todo el mundo”, “Las Calderón tienen la realidad tan alterada”, “ojalá la Valdiri le pudiera pegar también a Juliana”, “la inteligencia persigue a Juliana, pero ella es más rápida”, “¿esta no es la misma que es abogada?“, fueron algunas de las apreciaciones.

Juliana Calderón fue criticada en redes sociales por defender a su hermana - crédito @julianacalderon12/Instagram

Actualmente, Yina Calderón se encuentra alejada de las redes sociales, enfocada en su preparación física y mental para el esperado desafío, mientras Andrea Valdiri se adapta a la altura de Bogotá para el evento. El enfrentamiento genera expectativa y sigue encendiendo el debate entre seguidores y detractores de ambas influencers.

Yina Calderón enfrenta denuncia ante la Fiscalía tras declaraciones consideradas discriminatorias en redes sociales

Yina Calderón, empresaria y figura pública, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tras declaraciones consideradas discriminatorias sobre La Jesuu, influenciadora y excompañera en la segunda temporada de La casa de los famosos. El proceso legal se oficializó el 9 de octubre, cuando La Jesuu hizo pública la denuncia mediante un documento expedido por la autoridad judicial y difundido en sus redes sociales.

El conflicto entre ambas creadoras de contenido se intensificó luego de enfrentamientos públicos y mensajes en redes sociales, donde Calderón realizó comentarios señalados como racistas y despectivos.

La empresaria de fajas fue acusada por La Jesuu de comentarios racistas y discriminatorios, por lo que la caleña llevó el altercado a instancias legales - crédito @lajesuu/ Instagram

En una entrevista, al referirse a la persona con la que peor se relacionó dentro del medio, Calderón afirmó: “La Jesuu es la famosa que peor me cae. Bueno, no es que me caiga mal, me da asco porque no se bañaba, olía feo en la casa, ella tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban. Yo creo que ese mal aliento que carga, incluso, después de la cámara se le notaba, me da fastidio”. Agregó: “Me da asco”, expresión que generó repudio inmediato en línea y desencadenó una oleada de comentarios críticos hacia la empresaria de fajas.

La Jesuu respondió abiertamente: “Hermanas Calderón están atrapadas en el racismo más patético y barato. Lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad, disfrazado de chiste (…) El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”, y subrayó que acudió a la justicia como forma de rechazo a este tipo de conductas. Compartió: “El racismo se acaba, se enfrenta, se denuncia y se acaba”, junto al registro de la denuncia.

La Jesuu respondió las amenazas de Yina y Juliana Calderón y detalló acciones legales - crédito @tuprimalajesu @yinacalderontv/ Instagram

En Colombia, según la Ley 1482 de 2011, los actos de discriminación pueden acarrear hasta 36 meses de prisión y multas económicas que equivalen hasta 10 o 15 salarios mínimos legales, según lo establecido en el artículo 134A del Código Penal.

Hasta el momento, Yina Calderón no ha emitido comentarios públicos sobre la denuncia presentada por La Jesuu. La controversia continuó escalando con otras afirmaciones difundidas, entre ellas una advertencia por parte de su hermana Juliana: “Jesuu, ten cuidado tú porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí le voy a dar su traque y es una advertencia”, hecho que fue interpretado por los usuarios como amenaza directa.