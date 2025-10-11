Golpe a Los Shottas en Buenaventura: capturaron en flagrancia a cuatro integrantes e incautaron arsenal de guerra

Declaraciones capitán de Infantería de Marina Carlos Torres, comandante (e) del Gaula Militar de Buenaventura - crédito prensa Armada de Colombia

La reciente incautación de material de guerra y la detención de cuatro presuntos miembros del Grupo Delincuencial Organizado Los Shottas en Buenaventura ha representa un golpe significativo para las estructuras criminales que operan en el Valle del Cauca.

Las autoridades informaron que los elementos decomisados estaban destinados a ser utilizados tanto contra la fuerza pública como contra la población civil, lo que evidencia la magnitud de la amenaza que enfrentan los habitantes de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la primera fase de la operación, desarrollada en la comuna 12, específicamente en los barrios Nueva Granada y Nueva Frontera, unidades del Gaula Militar y la Policía Nacional ejecutaron órdenes de allanamiento en cuatro inmuebles, emitidas por la Fiscalía 38 Seccional de Buenaventura.

En este procedimiento, se logró la captura en flagrancia de dos individuos identificados como alias Firy y alias Sebas que, según las autoridades, acumulan más de siete años de actividad delictiva dentro de la organización.

Los operativos se realizaron en las comunas seis y doce, debilitando la estructura criminal en el Valle del Cauca - crédito prensa Armada de Colombia

En su poder se hallaron dos granadas artesanales, una pistola, un proveedor, un cartucho calibre 9 milímetros y un paquete de estupefacientes con características similares al clorhidrato de cocaína.

Las investigaciones apuntan a que estos sujetos desempeñaban roles clave en la estructura criminal, encargándose de actividades como minería ilegal, tráfico de estupefacientes, homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en las comunas ocho, nueve, diez, once y doce de Buenaventura.

En una segunda intervención, realizada en la comuna seis, el Gaula Militar de Buenaventura y la Policía ejecutaron una orden de allanamiento de la Fiscalía Cuarta Especializada de Buenaventura en dos viviendas.

Allí fueron capturados en flagrancia otros dos sujetos, conocidos como alias Chanda y alias Pollo, que, de acuerdo con los reportes oficiales, se dedicaban a actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes, hurtos, extorsiones y desplazamientos forzados en la zona.

Entre los capturados figuran alias Firy, Sebas, Chanda y Pollo, con más de siete años de actividad delictiva - crédito prensa Armada de Colombia

Durante el registro de estos inmuebles, las autoridades incautaron una pistola, dos proveedores, 16 cartuchos de varios calibres, 39 bolsas plásticas transparentes con sustancias que, por su color y olor, se asemejarían a estupefacientes, prendas de uso privativo de la Armada de Colombia y equipos de comunicaciones.

Tanto los capturados como el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que dictaron medida de aseguramiento intramural. Los detenidos deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones, explosivos y estupefacientes, así como por concierto para delinquir.

A través de un comunicado, las autoridades subrayaron que estas operaciones ofensivas debilitan el accionar delictivo, las economías ilícitas y el control delincuencial de Los Shottas en la región, lo que contribuía a generar zozobra y temor entre los habitantes de los sectores afectados.

Otro operativo en el Pacífico colombiano

La Armada de Colombia incauta casi una tonelada de drogas en el Pacífico y asesta un duro golpe al narcotráfico - crédito prensa Armada de Colombia

Recientemente, la Armada de Colombia incautó cerca de una tonelada de estupefacientes, impidiendo el ingreso de más de 11 millones de dólares a las finanzas de organizaciones del narcotráfico, y evitando la distribución de más de 477.000 dosis de drogas en mercados internacionales.

La operación se desarrolló en el sector Agua Dulce de la Bahía Interna de Buenaventura, donde unidades de la Estación de Guardacostas, apoyadas por información de Inteligencia Naval, detectaron una embarcación de cabotaje identificada como “Don Claudio III”.

La motonave, tripulada por dos ciudadanos colombianos, fue interceptada tras ser observada desplazándose de manera sospechosa. Durante la inspección, los marinos hallaron 29 cajas que, por sus características, sugerían contener sustancias ilícitas.

En ese lugar, funcionarios del CTI realizaron la prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), que confirmó la presencia de 725 kilogramos de marihuana y 143 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sumando un total de 868 paquetes.

Tanto los tripulantes como la embarcación y el material incautado fueron trasladados a las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Buenaventura.