Colombia

Exámenes del Icfes serán gratuitos para estudiantes de bajos recursos tras aval del Senado: a quiénes aplica

La iniciativa, impulsada por Claudia Pérez Giraldo, busca garantizar acceso igualitario a la educación superior, eliminando tarifas para jóvenes vulnerables y financiando el costo desde el Presupuesto General de la Nación

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El beneficio cubre el 100% del costo en la primera presentación y el 50% en la segunda - crédito @ClaudiaPerezGi/X/Canal del Congreso

El Senado de la República de Colombia dio un paso decisivo hacia la eliminación del pago de los exámenes Icfes (pruebas de Estado) para los jóvenes de menores recursos, al aprobar en segundo debate el Proyecto de Ley 013 de 2024.

Esta iniciativa, impulsada por la senadora Claudia Pérez Giraldo y con ponencia del senador Julio Alberto Elías Vidal, establece que “por medio de la cual se establece la gratuidad en el pago para la presentación de los exámenes de Estado ICFES Pre Saber e ICFES Saber 11°, así como, la prueba de validación de bachillerato, requisitos para la admisión a las instituciones de educación superior, para los estudiantes acreditados en los Grupos A, B y C del Sisbén IV con sus respectivos subgrupos y se dictan otras disposiciones”, según consta en el documento del proyecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida beneficiará a quienes estén clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV, que corresponden a los sectores de la población con menores ingresos o en condición de vulnerabilidad.

El senador Elías Vidal subrayó durante el debate que “con esta aprobación avanzamos en garantizar que el acceso a la educación superior no tenga barreras económicas para miles de jóvenes. Seguimos comprometidos con una Colombia con más oportunidades y equidad”, según declaraciones recogidas por El Tiempo.

Hasta ahora, los estudiantes de colegios públicos debían pagar alrededor de $68.000 por presentar el examen Saber 11°, mientras que los de colegios privados con pensiones más altas cancelaban entre $114.000 y $136.000.

La medida, del no pago
La medida, del no pago del examen del Icfes, beneficiará a estudiantes de los grupos A, B y C del Sisbén IV - crédito Icfes

Los bachilleres graduados enfrentaban tarifas aún mayores, especialmente si repetían la prueba. Con la aprobación de este proyecto, “todas esas tarifas desaparecerán para los jóvenes que estén debidamente registrados en el Sisbén IV dentro de los grupos A, B o C”, explicó el senador Elías Vidal.

El beneficio será total para quienes presenten el examen por primera vez. Si un estudiante repite la prueba, deberá pagar el 50% del valor en la segunda oportunidad, y el 100% si la presenta por tercera vez o más.

En el caso del Icfes Pre Saber, la gratuidad será permanente, ya que esta evaluación es de carácter preparatorio y no constituye un requisito obligatorio para graduarse.

La senadora del Partido Liberal,
La senadora del Partido Liberal, Claudia Pérez Giraldo, es una de las ponentes del proyecto que busca la gratuidad en el costo del examen del Icfes para los menores que pertenezcan a los estratos más bajos - crédito www.congresovisible.uniandes.edu.co

La senadora Claudia Pérez Giraldo enfatizó el alcance social de la medida: “esta no es solo una decisión económica, sino un paso hacia la equidad educativa. El examen Icfes es el punto de partida para ingresar a la universidad, y no debe ser un obstáculo por falta de dinero”, afirmó en el debate.

El proyecto establece que los recursos para cubrir los costos de aplicación y procesamiento de las pruebas provendrán del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Educación. El Icfes mantendrá la responsabilidad técnica, logística y de evaluación de los exámenes, asegurando la continuidad y calidad de los procesos, sin que la gratuidad afecte su autonomía institucional.

El Senado de Colombia aprueba
El Senado de Colombia aprueba la gratuidad del examen ICFES para jóvenes de bajos recursos - crédito Colprensa

La verificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Educación, el Icfes y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que deberán coordinar un sistema de información para cruzar las bases de datos del Sisbén con los registros de los estudiantes inscritos.

El proyecto también señala que el Gobierno Nacional tendrá la responsabilidad de garantizar la cobertura presupuestal necesaria para su aplicación, así como de definir los mecanismos de seguimiento y evaluación de la política una vez entre en vigencia.

La propuesta fue aprobada en segundo debate por el Senado el jueves 9 de octubre y ahora continuará su trámite en la Cámara de Representantes.

Una vez sancionada por el presidente, la ley entraría en vigor a partir del año siguiente a su promulgación, permitiendo que los estudiantes se beneficien desde la primera aplicación del calendario académico posterior.

Temas Relacionados

Eliminación pago IcfesSenado de la RepúblicaJulio Alberto Elías VidalIcfesMinisterio de EducaciónSisbén IVEducación superiorDepartamento Nacional de PlaneaciónClaudia Pérez GiraldoColombia-noticias

Más Noticias

Sinuano Día resultados 11 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados 11 de

Colombiana advierte nueva modalidad de robo en Miami “Con el solo hecho de tocarla ya la sustancia se impregna”

El testimonio de una joven que experimentó mareos y visión borrosa tras manipular una flor en su vehículo ha encendido las alarmas para los extranjeros

Colombiana advierte nueva modalidad de

Fecode confirmó que liberaron a docente del Catatumbo que estuvo una semana secuestrada: “Exigimos respeto por la vida”

La organización sindical ratificó que la profesora fue devuelta a su familia y reiteró la petición de condiciones seguras para quienes enseñan

Fecode confirmó que liberaron a

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Las “Azucareras” sueñan con dar el golpe sobre la mesa ante una de las grandes favoritas a llevarse el título

Deportivo Cali vs. São Paulo:

Familiares de guardianes del Inpec hacen plantón en La Picota para exigir al Gobierno medidas urgentes contra la violencia: “Queremos que lleguen vivos a casa”

Tras los recientes atentados que dejaron tres funcionarios muertos, familiares de guardianes del Inpec se manifestaron frente a la cárcel La Picota para exigir medidas de protección efectivas y rechazar la violencia contra el personal penitenciario

Familiares de guardianes del Inpec
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón responde a la

Juliana Calderón responde a la ola de críticas contra Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri: “Ustedes no saben qué pueda pasar”

Halloween 2025 llega con actividades gratuitas y culturales para toda la familia en Bogotá

Expectativas por colaboración entre Beéle y Shakira: fans crearon una versión preliminar de cómo sonaría la canción

Hermana de Karol G responde a críticas por compartir canción de Anuel AA, ex de ‘La Bichota’: “Por qué les perjudicó tanto”

Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

Deportes

Deportivo Cali vs. São Paulo:

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Jornada histórica para el fútbol colombiano: cuatro selecciones compiten el 11 de octubre a nivel internacional

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, formaciones confirmadas en Talca

Fuertes críticas del periodismo mexicano a la selección Colombia en la previa del amistoso: “Son mediocres”

Asistente colombiano de Miguel Ángel Russo se confesó tras su muerte: “Quería terminar en Boca”