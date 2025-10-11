Esposa de Elkana Bohbot, colombo-israelí secuestrado por Hamas, explicó cómo será su liberación: “Va a ser un shock”

Rebecca González aseguró que hay una preparación específica para recibir a su esposo, teniendo en cuenta los retos emocionales que se pueden presentar - crédito redes sociales

Rebecca González, esposa del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, secuestrado por el grupo terrorista palestino Hamas en octubre de 2023, se ha pronunciado varias veces en medios de comunicación con el fin de conseguir la liberación de su pareja. Dos años después de los hechos, el grupo terrorista e Israel dieron un paso hacia la paz y acordaron el cese de hostilidades.

Asimismo, Hamas se comprometió a liberar a todos los rehenes que tiene secuestrados desde 2023, entre ellos, Elkana Bohbot. La familia del ciudadano supo sobre el acuerdo a través de los medios de comunicación, y, al mismo tiempo, el Gobierno nacional, al que Rebecca González acudió en repetidas ocasiones para pedir ayuda, les informó al respecto.

Así lo reveló la esposa del ciudadano secuestrado en conversación con Blu Radio. “A la par que el mismo Gobierno nos entregó la información, salió toda la noticia en los medios, en redes sociales (…). Fue, más o menos, a la 1:00 a. m. de Israel, creo que todo el país estaba despierto (…). Duré 24 horas, no fui a dormir, pasé la noche de largo hasta ayer a las 11:00 p. m. de Israel. Mi cuerpo entró en un estado de defensa”, detalló González al medio citado.

Elkana Bohbot lleva un poco más de dos años secuestrado por Hamas - crédito Hamas Miliary Wing/Reuters

Según reveló, inmediatamente recibió asesoría por parte del Ejército, que le indicó cómo se llevaría a cabo el proceso de liberación. Le informaron que en un rango de 72 horas recibiría una llamada en la que le confirmarán que puede reencontrarse con su esposo.

Entonces, se dispuso a alistar todo lo que necesita y a informarle a su hijo sobre la noticia. No obstante, aclaró que todavía no se siente completamente tranquila; solo lo estará hasta que sepa que su pareja fue liberada y que está sana y salva.

“Puedo decir, hasta yo no ver a mi esposo en mis brazos, que lo entregan a los cuerpos del Ejército israelí o, por lo menos, que ya esté en manos de la Cruz Roja, hasta ahí no puedo cantar victoria, cualquier cosa puede pasar”, expresó.

El ciudadano Elkana Bohbot será liberado en un término de 72 horas - crédito @astralprojection/Instagram y Hamas Military Wing/UGC/Reuters

El grupo terrorista entregará a 20 rehenes vivos y también allegará los cuerpos de los demás secuestrados que fueron asesinados en cautiverio o que murieron en ese encierro, lo que permitirá a las familias recuperarse y despedirse de sus seres queridos, según precisó González.

El reencuentro con los familiares supone todo un reto. De acuerdo con la ciudadana, en su caso, deberá encontrarse con su esposo cuando haya sido liberado y mostrarle fotografías de su hijo, que ahora tiene cinco años. Elkana Bohbot vio al niño por última vez cuando este tenía tres años.

“Hay una preparación primero. Yo voy a recibir a mi esposo, mi esposo va a ver fotos del niño, va a ser un shock para los dos, va a ser un trauma. Él va a llegar a ver su hijo, un bebé que dejó, y va a llegar a encontrar un niño”, detalló.

Hamas e Israel acordaron el cese de hostilidades. El grupo terrorista liberará a 20 rehenes vivos - crédito Hannah McKay/Reuters

Asimismo, explicó que desconoce en qué estado físico va a llegar su pareja, que perdió bastante peso en el cautiverio.

El protocolo de liberación: así se reencontrará la familia

Ahora bien, teniendo en cuenta que hay un rango de 72 horas para efectuar la liberación, González preparó su equipaje, el de su hijo y el de su esposo, para poder recibirlo. Apenas reciba la llamada, irán a recogerla para llevarla hasta el sur de Israel, en una zona conocida como Reim. Allí, se encontrará con el Ejército y con sus suegros.

Mientras tanto, su hijo será trasladado al hospital del Tel Aviv, donde estará acompañado de su psicóloga y de su cuidadora. En el centro de salud también estarán los hermanos de Elkana Bohbot.

El ciudadano será entregado por Hamas a la Cruz Roja y esta, a su vez, lo entregará al Ejército de Israel. Estando protegido, tendrá un espacio para estar a solas. Después, en el tiempo que establezca, se reencontrará con su familia.

Rebecca González explicó que su esposo, Elkana Bohbot, decidirá a quién quiere ver primero, tras ser liberado - crédito redes sociales

“Él va a decidir a quién quiere ver primero, si quiere ver a su mamá, si me quiere ver a mí, es la decisión de él”, precisó.

Añadió: “Es el padre de mi hijo. No quiero decirle nada, quiero acercarme, tocarle su pecho, sentir los latidos de su corazón y decirle, contra viento y marea: ‘Aquí estoy, no me fui para ningún lado’”.