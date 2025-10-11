Colombia

Cien años de la Plaza Las Cruces: el legado de las mujeres comerciantes y la persistencia de la economía popular

El edificio histórico de La Candelaria enfrenta desafíos de conservación y expectativas de la comunidad por acciones concretas para su futuro

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El mercado más antiguo de
El mercado más antiguo de la capital conmemora su centenario con actividades culturales y gastronómicas, resaltando la importancia de sus comerciantes y el legado patrimonial que representa para la comunidad bogotana - crédito Sergio Grandas Medina

La Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, reconocida como la más antigua de Bogotá y declarada Monumento Nacional, cumple cien años y despliega una agenda de actividades que subraya su legado histórico y el papel que ejerce para quienes habitan la capital.

La celebración enfatiza el vínculo con la comunidad, la tradición de sus comerciantes y la permanencia de prácticas culturales y gastronómicas.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

El evento implica “un homenaje a quienes han contribuido a la construcción de Bogotá”, promovido desde la gestión conjunta del Instituto para la Economía Social (Ipes) y la Alcaldía de Bogotá.

Las conmemoraciones se iniciaron el viernes 10 de octubre con una jornada de voluntariado dedicada a embellecer las fachadas de viviendas cercanas. Esta primera acción, organizada por el Ipes, buscó destacar la memoria barrial, en coincidencia con el centenario de la plaza, que mantiene su epicentro social en la localidad de La Candelaria, en la carrera Quinta #7F-9A.

El domingo 12 de octubre, la plaza será sede de una misa solemne, acompañada por “el repique de 100 campanadas”, ritual religioso que, como constató El Tiempo, pretendió simbolizar cada año de vida de este enclave urbano.

Elsa Castellanos, ha hecho parte
Elsa Castellanos, ha hecho parte de la Plaza Distrital de Mercado Las Cruces por 54 años. - crédito Ipes

Luego de la ceremonia, la comunidad participó de una fiesta popular: música en directo, feria campesina y degustaciones de platos típicos colombianos atrajeron a familias y visitantes.

Durante todo el mes de octubre, la Alcaldía de Bogotá mantiene la convocatoria a jornadas culturales, gastronómicas y espacios de memoria. Se programan actividades de arte y narrativas comunitarias para poner de relieve el valor patrimonial del edificio y la memoria colectiva del barrio Las Cruces.

Según el testimonio de la directora del Ipes, Catalina Arciniegas, recogido por El Tiempo, “son 100 años de historia para campesinos, vivanderos, vivanderas y para toda la ciudadanía”.

El arquitecto Gustavo Rodríguez indicó a El Tiempo que “la plaza ha conservado gran parte de sus rasgos originales, salvo intervenciones como el encalado de 1997 que alteró el ladrillo”. Desde 2007, la administración del espacio corresponde al Ipes, después de varios traspasos institucionales, incluida la gestión de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (Edis).

El relato histórico de la plaza cruza generaciones y está marcado por la labor de sus comerciantes, en su mayoría mujeres. Elsa Castellanos, que ha gestionado un puesto de abarrotes durante 54 años, compartió con El Tiempo: “Eran tiempos en los que personalidades políticas y expresidentes recorrían los pasillos del mercado”.

El aniversario de la plaza
El aniversario de la plaza más antigua de Bogotá pone en primer plano la transmisión de tradiciones y la urgencia de políticas efectivas para su conservación y proyección futura - crédito Alcaldía de Bogotá

Nubia Lotta, responsable de un local de frutas y verduras que heredó de sus padres, sostiene que “la plaza es la herencia de la vida entera”, mientras que Blanca Pulido, propietaria de una frutería, apunta que “todavía se conserva la tradición, el buen trato, los precios justos y la ñapa; cada cliente se lleva un poquito de cariño”, según cita el Ipes.

El Tiempo ha reportado cómo las mujeres comerciantes transmiten saberes y hábitos a descendientes, manteniendo vivos valores y costumbres.

Ejemplo de ello es Blanca Agudelo Díaz, que junto a sus hermanos creció bajo el cuidado de su madre, Vitalia Díaz Ardila, integrada al entorno del mercado y su actividad cotidiana. Nubia Lota Huertas, ahora al frente de tres puestos, continúa con esa tradición familiar.

Elsa Castillo Jiménez, con medio siglo de trayectoria en la plaza, recuerda la llegada regular de productos agrícolas en camiones y zorras de caballos, y la costumbre de consagrar el mercado a la Virgen del Carmen.

La plaza mantiene desde sus inicios una función clave de abastecimiento y socialización. El Ipes resalta que “la economía popular, la ñapa y los días de mercado han articulado la cotidianidad capitalina durante un siglo”. El espacio detalla el medio mencionado, fue punto de convergencia para comerciantes, intelectuales y figuras políticas, así como sede de industrias y locales que impulsaron el desarrollo económico del centro histórico.

El aniversario de la plaza se presenta con desafíos en materia de conservación y gestión. El Tiempo informó del deterioro del edificio, la reducción del número de locales y el reclamo reiterado de comerciantes sobre acciones institucionales limitadas.

Han intervenido algunas fachadas de casas aledañas. Programaron recorridos por la plaza, mostraron fotos antiguas, promovieron charlas, pero del embellecimiento de la plaza de mercado para la celebración de su centenario, ¿qué?”, cuestionó Elsa Castillo Jiménez en diálogo con el diario.

Frente a las inquietudes, el director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), Diego Parra, anunció a El Tiempo la próxima organización de talleres con cal, arena y fique, enfocados en el resguardo de muros y fachadas.

Temas Relacionados

Plaza Distrital de Mercado Las CrucesBogotáCentenario Plaza Las CrucesPatrimonio cultural BogotáInstituto para la Economía SocialComerciantes de mercadoInstituto Distrital de Patrimonio CulturalColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día 11 de octubre, resultados últimos sorteo 8214

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día 11 de octubre,

Ejército activa en Boyacá su primer batallón de drones para enfrentar los ataques aéreos de disidencias y del ELN

La nueva unidad, con sede en Sogamoso y Firavitoba, operará más de 300 drones y sistemas antidrones con tecnología de inteligencia artificial para reforzar la seguridad ante el aumento de ataques con aeronaves no tripuladas en el país

Ejército activa en Boyacá su

Pareja resultó gravemente herida luego de que ser golpeados por una deuda ajena

Los agresores estarían bajo los efectos del alcohol y destruyeron el puesto de trabajo de las víctimas

Pareja resultó gravemente herida luego

La reacción del jefe de un colombiano en Australia que se hizo viral en redes luego de que lo pilló ‘tirando paso’ al ritmo de Pastor López: “Parrandera music”

Daniel Ocampo comparte cómo es su vida en el país oceánico, al que migró hace más de tres años, y donde muestra cómo se la guerrea, visto desde los ojos de un “montañero”, como él mismo se describe en redes

La reacción del jefe de

Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

Dayana Jaimes respondió con ironía a la comparación que le hizo Betsy Liliana, madre de Lily Díaz, durante una polémica familiar

Dayana Jaimes responde a Betsy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes responde a Betsy

Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

Yina Calderón confiesa temor antes de Stream Fighters 4: “Mi mamá está preocupada”

Melissa Gate revive la rivalidad con Yina Calderón tras fuertes declaraciones en redes sociales: “Fiona, te di la oportunidad”

Violeta y Michelle tienen tenso cruce en ‘MasterChef Celebrity’ tras reto de postres: “Groserita”

Conoce las 10 mejores series de Netflix Colombia que puedes disfrutar este fin de semana

Deportes

España vs. Colombia EN VIVO:

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Bolillo Gómez se mostró furioso tras la derrota de El Salvador en las Eliminatorias Concacaf: “Quedé berraco”

Este fue el último partido de David Ospina con la selección Colombia: regresó al arco al año tras superar dura lesión

Técnico de México elogió el nivel de la selección Colombia: “Queremos rivales de talla mundial y que nos exijan”

La Comisión Disciplinaria de Dimayor abrió proceso a Alfredo Morelos por el polémico penal en el Boyacá Chicó vs. Nacional