Colombia

Vuelve importante Feria de Empleo en toda Bogotá ofrecerá 15.000 vacantes en Corferias: conozca los detalles

Las vacantes estarán disponibles en el evento organizado por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que reunirá a 150 empresas en Corferias este 17 de octubre de 2025

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Personas presentan sus solicitudes
Personas presentan sus solicitudes de empleo mientras buscan oportunidades de trabajo en Bogotá - crédito Luisa González/Reuters

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde) presentarán una nueva edición de la Mega Feria de Empleo, el viernes 17 de octubre en Corferias, con más de 15.000 vacantes laborales disponibles.

El evento, que contará con la participación de 150 empresas aliadas, está dirigido a personas jóvenes, profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y adultos mayores de 50 años que buscan oportunidades en el mercado laboral local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada se desarrollará desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. y hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’ operada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas del sector privado.

El acceso es gratuito, aunque requiere inscripción previa a través del sitio oficial desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/, donde los interesados pueden seleccionar el turno más conveniente entre cuatro franjas horarias: 7 a 9 a. m., 9 a 11 a. m., 11 a. m. a 1 p. m. y 2 a 4 p. m.

Durante la jornada, los asistentes podrán postularse directamente a vacantes en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística y manufactura.

Adicionalmente, la Agencia Distrital ofrece orientación laboral personalizada y, en algunos casos, los participantes podrán completar entrevistas y exámenes médicos en el lugar.

Importante Feria de Empleo se
Importante Feria de Empleo se hará en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

María del Pilar López Uribe, secretaria de la SDDE, destacó que “esta Mega Feria de Empleo representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”.

Para participar, se recomienda llevar varias hojas de vida impresas y el documento de identidad. No se requieren intermediarios ni pagos para acceder a las vacantes de la feria, por lo que la organización recuerda a los interesados no dejarse engañar por ofertas fraudulentas.

Además, los ciudadanos pueden seguir recibiendo información y asesoría sobre procesos de selección, formación gratuita y elaboración de hojas de vida a través de los canales oficiales de WhatsApp y redes sociales de la ciudad.

Megaferia De Empleo Vol. 2 en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Mega Feria de Empleo forma parte de las acciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SDDE para estimular la generación de empleo y consolidar a Bogotá como referencia nacional en oportunidades laborales y formación para el trabajo.

Bogotá ofrece 727 vacantes laborales con postulación virtual hasta el 11 de octubre

La Alcaldía Mayor de Bogotá habilitó 727 vacantes laborales para bachilleres y profesionales con aplicación virtual, abiertas hasta el 11 de octubre de 2025. La convocatoria, impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde) bajo la estrategia ‘Talento Capital’, busca ampliar el acceso al empleo formal en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, más del 60% de las posiciones están dirigidas a personas con estudios de bachillerato.

Hay Mega Feria de Empleo
Hay Mega Feria de Empleo en Chapinero, este 10 de octubre de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

Según la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, se han priorizado perfiles desde formación básica hasta especialización.

Un total de 450 empleos están destinados a quienes cuentan con título de bachiller, con remuneración de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv). Los salarios para perfiles técnicos, profesionales y especialistas pueden alcanzar los seis mínimos. El resto de las plazas cubre alternativas para candidatos sin estudios formales, con formación primaria, técnica o profesional.

Algunas de las vacantes son:

  • Ingeniero preventa.
  • Técnico mecánico.
  • Técnico eléctrico.
  • Auxiliar de metrología calibración.
  • Profesional en enfermería para los servicios de urgencias y hospitalización.
  • Vendedor supernumerario / asesor / promotor / preventista.
  • Operario CNC.
  • Jefe de zona.
  • Técnico en taller de maquinaria amarilla.
  • Administrador.
  • Asesor comercial - mercaimpulsador (escuela comercial).
  • Representante de venta canal TAT con moto.
  • Operador logístico.
  • Asesor de cartera call center cobranza.
  • Mercaderista con moto.
  • Asesor de tiendas.
  • Asesor de tecnología.
  • Mercaimpulsador.
  • Asesor comercial.
  • Agente call center.
  • Customer engagement I (español – A2).
  • Customer engagement II (semibilingüe – B1).
  • Asistente contable.
  • Asistente administrativo contable bilingüe.
  • Operario de máquinas inyectoras o termoformadoras.
  • Coordinador de punto de venta.
  • Ayudante de planta.
  • Auxiliar de almacenamiento.
  • Encargado de máquina.
  • Conductor - operario.
  • Auxiliar de punto de información.
  • Oficial de construcción.
  • Agente call center bilingüe avanzado.
  • Analista junior de servicios al asociado.
  • Vendedor TAT externo.
  • Mercaderista.
  • Arquitecto de software.
  • Líder técnico de desarrollo.
  • Asesor comercial repuestos.
  • Operario de máquina flexográfica.
  • Operario de producción.
  • Coordinador de calidad.
  • Líder comercial.
  • Manager comercial.
  • Jefe de bodega.
  • Jefe de inventarios.
  • Coordinador de exportación e importación.
  • Coordinador de aduanas.
  • Supervisor logístico.
  • Digitador logístico.
  • Digitador - analista de datos.
  • Auxiliar administrativo.
  • Auxiliar de facturación.
  • Conductor vehículo pesado 2.5 toneladas.
  • Profesional universitario en administración, contaduría o economía.
  • Profesional universitario abogado.
  • Analista de mesa de ayuda.
  • Auxiliar contable.
  • Presentador de juegos en portugués.
  • Presentador de juegos inglés - español.
  • Especialista/técnico de audio y video.
  • Almacenista bilingüe.
  • Agente de seguridad.
  • Todero.
  • Solucionador - asesor de cartera de cobranzas.
  • Asesor de cobranza.
  • Asesor de cartera.
  • Auxiliar de mantenimiento.

Temas Relacionados

Mega Feria de EmpleoCorferias17 de octubre de 2025Empleos BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos

En algunas ocasiones, los empleados que trabajan en casas de familia desconocen cuáles son sus derechos, por eso, es clave conocer lo que dice la ley

Ley en Colombia favorece a

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

La difusión de imágenes en las que la mexicana práctica boxeo generó inquietud entre seguidores y aumentó la tensión antes del combate en el Coliseo Medplus

Así es el exigente entrenamiento

Cancelaron Live Session de Ryan Castro, en Bogotá, por incumplimiento de normas de espectáculos públicos: qué pasó

En los aparentes incumplimientos, las autoridades previeron una asistencia mayor a la autorizada en el permiso otorgado para la sesión en vivo del artista

Cancelaron Live Session de Ryan

Esteban Santos le respondió a Abelardo de la Espriella tras apoyo a María Corina Machado por el Nobel de Paz

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos cuestionó la legitimidad del abogado para opinar sobre Venezuela, recordando su vínculo profesional con Álex Saab, cercano al régimen de Maduro

Esteban Santos le respondió a

Este es el significado de la bandera utilizada por manifestantes que hostigaron a la periodista en Medellín: usada por esclavistas estadounidenses, Milei, Metallica y hasta un concejal en Antioquia

El recorrido histórico de la bandera de Gadsden revela cómo un ícono de resistencia colonial se transforma en un punto de encuentro y conflicto para movimientos políticos actuales en América y el mundo

Este es el significado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Así es el exigente entrenamiento

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está en un proceso espiritual”

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Valentina Lizcano se fue contra Yina Calderón y les pidió a las celebridades tomar acciones legales: “Hay gente que está destruyendo personas”

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”