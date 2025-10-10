Vuelve importante Feria de Empleo en toda Bogotá ofrecerá 15.000 vacantes en Corferias: conozca los detalles

Personas presentan sus solicitudes de empleo mientras buscan oportunidades de trabajo en Bogotá - crédito Luisa González/Reuters

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde) presentarán una nueva edición de la Mega Feria de Empleo, el viernes 17 de octubre en Corferias, con más de 15.000 vacantes laborales disponibles.

El evento, que contará con la participación de 150 empresas aliadas, está dirigido a personas jóvenes, profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y adultos mayores de 50 años que buscan oportunidades en el mercado laboral local.

La jornada se desarrollará desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. y hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’ operada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas del sector privado.

El acceso es gratuito, aunque requiere inscripción previa a través del sitio oficial desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/, donde los interesados pueden seleccionar el turno más conveniente entre cuatro franjas horarias: 7 a 9 a. m., 9 a 11 a. m., 11 a. m. a 1 p. m. y 2 a 4 p. m.

Durante la jornada, los asistentes podrán postularse directamente a vacantes en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística y manufactura.

Adicionalmente, la Agencia Distrital ofrece orientación laboral personalizada y, en algunos casos, los participantes podrán completar entrevistas y exámenes médicos en el lugar.

Importante Feria de Empleo se hará en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

María del Pilar López Uribe, secretaria de la SDDE, destacó que “esta Mega Feria de Empleo representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”.

Para participar, se recomienda llevar varias hojas de vida impresas y el documento de identidad. No se requieren intermediarios ni pagos para acceder a las vacantes de la feria, por lo que la organización recuerda a los interesados no dejarse engañar por ofertas fraudulentas.

Además, los ciudadanos pueden seguir recibiendo información y asesoría sobre procesos de selección, formación gratuita y elaboración de hojas de vida a través de los canales oficiales de WhatsApp y redes sociales de la ciudad.

Megaferia De Empleo Vol. 2 en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Mega Feria de Empleo forma parte de las acciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SDDE para estimular la generación de empleo y consolidar a Bogotá como referencia nacional en oportunidades laborales y formación para el trabajo.

Bogotá ofrece 727 vacantes laborales con postulación virtual hasta el 11 de octubre

La Alcaldía Mayor de Bogotá habilitó 727 vacantes laborales para bachilleres y profesionales con aplicación virtual, abiertas hasta el 11 de octubre de 2025. La convocatoria, impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde) bajo la estrategia ‘Talento Capital’, busca ampliar el acceso al empleo formal en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, más del 60% de las posiciones están dirigidas a personas con estudios de bachillerato.

Hay Mega Feria de Empleo en Chapinero, este 10 de octubre de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

Según la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, se han priorizado perfiles desde formación básica hasta especialización.

Un total de 450 empleos están destinados a quienes cuentan con título de bachiller, con remuneración de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv). Los salarios para perfiles técnicos, profesionales y especialistas pueden alcanzar los seis mínimos. El resto de las plazas cubre alternativas para candidatos sin estudios formales, con formación primaria, técnica o profesional.

Algunas de las vacantes son:

Ingeniero preventa.

Técnico mecánico.

Técnico eléctrico.

Auxiliar de metrología calibración.

Profesional en enfermería para los servicios de urgencias y hospitalización.

Vendedor supernumerario / asesor / promotor / preventista.

Operario CNC.

Jefe de zona.

Técnico en taller de maquinaria amarilla.

Administrador.

Asesor comercial - mercaimpulsador (escuela comercial).

Representante de venta canal TAT con moto.

Operador logístico.

Asesor de cartera call center cobranza.

Mercaderista con moto.

Asesor de tiendas.

Asesor de tecnología.

Mercaimpulsador.

Asesor comercial.

Agente call center.

Customer engagement I (español – A2).

Customer engagement II (semibilingüe – B1).

Asistente contable.

Asistente administrativo contable bilingüe.

Operario de máquinas inyectoras o termoformadoras.

Coordinador de punto de venta.

Ayudante de planta.

Auxiliar de almacenamiento.

Encargado de máquina.

Conductor - operario.

Auxiliar de punto de información.

Oficial de construcción.

Agente call center bilingüe avanzado.

Analista junior de servicios al asociado.

Vendedor TAT externo.

Mercaderista.

Arquitecto de software.

Líder técnico de desarrollo.

Asesor comercial repuestos.

Operario de máquina flexográfica.

Operario de producción.

Coordinador de calidad.

Líder comercial.

Manager comercial.

Jefe de bodega.

Jefe de inventarios.

Coordinador de exportación e importación.

Coordinador de aduanas.

Supervisor logístico.

Digitador logístico.

Digitador - analista de datos.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar de facturación.

Conductor vehículo pesado 2.5 toneladas.

Profesional universitario en administración, contaduría o economía.

Profesional universitario abogado.

Analista de mesa de ayuda.

Auxiliar contable.

Presentador de juegos en portugués.

Presentador de juegos inglés - español.

Especialista/técnico de audio y video.

Almacenista bilingüe.

Agente de seguridad.

Todero.

Solucionador - asesor de cartera de cobranzas.

Asesor de cobranza.

Asesor de cartera.

Auxiliar de mantenimiento.