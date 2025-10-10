Colombia

Video: un hombre apuntó con una escopeta desde una ventana y desató alarma entre sus vecinos en Girón, Santander

El sujeto, identificado como Gustavo Porras Pinilla, alteró la tranquilidad de un barrio. La intervención de la Policía y la reacción de los vecinos fue fundamental para evitar una posible tragedia

Por Paula Naranjo

Este es el momento en que un sujeto intimida con un arma de fuego a sus vecinos - crédito Redes sociales/X

Un episodio de violencia e intolerancia se registró en la tarde del martes 7 de octubre, luego de que un sujeto armado protagonizara un altercado con sus vecinos.

El hombre de 48 años fue arrestado en el barrio Aldea Alta, de Girón (Santander), tras amenazar con un arma de fuego a varios vecinos desde la ventana de un segundo piso, según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

En las imágenes registradas hacia las 5:00 p. m., se observa al sujeto, identificado como Gustavo Porras Pinilla, sin camisa y discutiendo con una persona fuera de cámara. Durante la confrontación, el hombre apunta un arma hacia la calle y advierte en voz alta: “no me toree, no me toree”, antes de bajar el arma y continuar la discusión.

El conflictivo hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes - crédito Redes sociales/Facebook

Desde el andén de la vivienda, una mujer, aparentemente familiar del sujeto, intentaba calmarlo para evitar una tragedia; sin embargo, el hombre no prestó atención de lo que le decía.

De acuerdo con declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero, el rápido aviso de los ciudadanos permitió la intervención policial. Quintero señaló: “Gracias a la oportuna información de los ciudadanos, se logró la captura de un hombre que estaba generando zozobra entre los habitantes del sector. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que altere la tranquilidad y seguridad de sus barrios”.

Las autoridades informaron que, al llegar a la residencia, la esposa del implicado permitió el ingreso voluntario de los uniformados, quienes hallaron una escopeta marca Winchester calibre 41g y un cartucho. Tras la requisa, Porras Pinilla, que no presentaba antecedentes judiciales, fue detenido y trasladado a la sede de la Policía de Girón. Las autoridades lo acusan de los delitos de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego.

Un hombre armado fue arrestado en Girón tras amenazar a vecinos desde la ventana de su casa - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/X)

Capturan a presunto implicado en ataque armado que dejó dos muertos y tres heridos en Girón

Reinaldo Rangel Rondón fue capturado por las autoridades tras ser señalado como uno de los presuntos responsables de un ataque armado ocurrido el 14 de agosto de 2022 en el barrio Convivir, por la vía Chimita, en Girón.

La detención se produjo luego de más de dos años de investigación y seguimiento por parte de las agencias judiciales, según información suministrada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

El caso remonta a la noche en que, de acuerdo con las pesquisas desarrolladas por el CTI, cuatro personas llegaron hasta la vía principal del sector, específicamente frente a la casa número 148, donde varias personas se encontraban reunidas. Luego, en cuestión de segundos, los atacantes abrieron fuego contra el grupo, desencadenando una escena de violencia que conmocionó a los habitantes del barrio.

El hombre fue señalado de doble homicidio ocurrido en 2022 - crédito Colprensa

En el ataque murieron Jeffy Arley Estrada Márquez, de 29 años, conocido por el alias de Morocho, y Juan Camilo Vásquez Maza, de 17 años. Según el relato de vecinos, Estrada Márquez era apreciado en la comunidad como un hombre dedicado a labores como cotero y arenero; no obstante, las autoridades precisaron que sobre él pesaban varias anotaciones judiciales por delitos como hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Además de las dos víctimas mortales, otros tres adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años, resultaron heridos a consecuencia de los disparos hechos por los agresores. La Fiscalía aclaró que los lesionados fueron atendidos en centros asistenciales y que la gravedad de sus heridas mantuvo en alerta a las familias del sector.

Tras analizar los elementos materiales probatorios y testimonios recabados a lo largo de la investigación, las autoridades señalaron a Rangel Rondón como uno de los presuntos partícipes del múltiple homicidio. Su paradero fue objeto de búsqueda durante más de dos años y, una vez hallado, fue puesto a disposición de la Fiscalía Sexta Seccional de Vida de Bucaramanga, donde un juez de control de garantías decidirá su situación jurídica frente a los cargos que pesan en su contra.

La comunidad de Convivir expresó su expectativa frente al avance de este proceso y reiteró el llamado a la justicia para que casos como este sean esclarecidos, asegurando mayor tranquilidad en el sector.

