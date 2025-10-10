Colombia

Un árbol cayó sobre varias viviendas en Bogotá: fuertes lluvias habrían ocasionado la emergencia

La emergencia se presentó luego de varias horas de fuertes lluvias y vientos, que habrían acelerado la caída del árbol que, al parecer, ya presentaba signos de inestabilidad

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Caída de árbol en Kennedy
Caída de árbol en Kennedy afecto a dos viviendas - crédito captura de pantalla City TV

En horas de la noche del 9 de octubre de 2025, la comunidad del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, se llevó un gran susto, luego de que un árbol cediera y cayera sobre algunas viviendas.

La emergencia se presentó luego de varias horas de fuertes lluvias y varias ráfagas de vientos, que habrían acelerado la caída del arbóreo que, al parecer, ya presentaba algunos signos de inestabilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tan pronto se escuchó el estruendo, varios residentes salieron a evacuar el lugar para prevenir una emergencia mientras llegaban los bomberos para hacer el retiro del árbol.

Blanca Rodríguez, habitante del sector, narró en Citytv que se llevaron un gran susto, pero que la situación ya estaba siendo anticipada, habían referenciado la problemática y transmitida a las entidades competentes.

“Cuando se cayó el árbol, que fue terrible, muy, muy terrible. Independiente de todo esto, se ha llamado al Jardín Botánico, se ha hablado con la energía y nadie soluciona nada, hasta que no ocurren las cosas (...)”.

La emergencia ocasionó afectaciones en el cableado de la energía, la caída de uno de los postes del alumbrado y la pérdida del servicio por varias horas en algunas viviendas de la zona.

En horas de la noche
En horas de la noche del 9 de octubre de 2025, la comunidad del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, se llevó un gran susto, luego de que un árbol cediera y cayera sobre algunas viviendas del lugar - crédito captura de pantalla City Tv

Darío Fernando Alba Rodríguez, líder gestión del riesgo, fue el encargado de entregar el informe oficial de la situación.

“Una emergencia presentada en el barrio Mandalay. Un individuo arbóreo cayó sobre una de las viviendas del sector, lo cual afectó las redes eléctricas y generó el volcamiento de un poste y pérdida de verticalidad de otro. Continuaremos atendiendo la emergencia, garantizando el bienestar de todos”.

La Alcaldía local de Kennedy estuvo presente durante la situación para que en las siguientes horas pudieran restablecer la normalidad en al zona.

Asi puede reportar emergencias en Bogotá por afectaciones de lluvias o de clima

La Línea de Emergencias 123 se ha consolidado como el canal principal para reportar afectaciones por lluvias y emergencias climáticas en Bogotá, permitiendo una respuesta inmediata y coordinada ante situaciones críticas.

La coordinación entre entidades resulta
La coordinación entre entidades resulta fundamental para el control urbano y la prevención de nuevas ocupaciones en zonas vulnerables - crédito Bomberos de Bogotá

Este servicio, gestionado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj), opera desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), donde convergen seis entidades clave: la Policía de Bogotá, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer). Además, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), como entidad adscrita, también participa en la articulación de la respuesta.

El Idiger mantiene un monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas, evaluando el estado del tiempo, la precipitación y los niveles de agua en la ciudad. Este seguimiento permite que el instituto permanezca en alerta y brinde asistencia técnica y profesional ante emergencias derivadas de movimientos en masa o inundaciones.

La articulación de estos organismos
La articulación de estos organismos permite que la Línea de Emergencias 123 funcione como un sistema integral, capaz de canalizar reportes ciudadanos y activar protocolos de atención inmediata. - crédito Idiger

En este contexto, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y el Idiger han instado a la ciudadanía a seguir recomendaciones específicas para reducir riesgos y facilitar la gestión de incidentes. La coordinación entre entidades resulta fundamental para el control urbano y la prevención de nuevas ocupaciones en zonas vulnerables.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y las alcaldías locales desempeñan un papel esencial al aplicar medidas de evacuación o restricción de uso en predios ubicados en áreas de riesgo, ya sea por remoción en masa o por su proximidad a cuerpos de agua susceptibles de inundación o desbordamiento. Por su parte, la Secretaría Distrital del Hábitat (Sdht) se encarga de monitorear los polígonos de ocupación, reforzando la vigilancia en sectores críticos.

La articulación de estos organismos permite que la Línea de Emergencias 123 funcione como un sistema integral, capaz de canalizar reportes ciudadanos y activar protocolos de atención inmediata.

La coordinación y articulación con las diferentes entidades es clave, según información difundida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj), para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad relacionada con el clima.

El acceso a la Línea de Emergencias 123 está disponible para toda la ciudadanía, y se recomienda utilizarla sin dudar ante cualquier situación que represente un peligro para la integridad de las personas o la infraestructura urbana.

Temas Relacionados

Caída de árbolKennedyEmergencia por lluviasDos viviendas afectadasColombia-Noticias

Más Noticias

España vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

El equipo de César Torres se enfrenta a una de las mejores selecciones del torneo y que hace 22 años eliminó a Colombia en su mejor participación en mundiales de la categoría hace 22 años

España vs. Colombia: hora y

Por secuestro, tortura y violación a mujer indígena en Bogotá, hombre fue enviado a la cárcel

El acusado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra, por los supuestos abusos cometidos contra su pareja sentimental

Por secuestro, tortura y violación

Euro en Colombia 10 de octubre: cuál es su valor en pesos

El tipo de cambio registró movimientos en las últimas horas, esta es la cotización de la moneda euro tras la apertura de mercados

Euro en Colombia 10 de

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO

El ministro del Interior no acreditó el dominio de una lengua oficial de Naciones Unidas ni del italiano, además de no certificar un título de posgrado, ambos requisitos indispensables para el cargo diplomático

Infobae

Fantasía de las Estrellas sobre Hielo deslumbra en Bogotá

El evento, con funciones hasta el próximo lunes 13 en el teatro Cassia de la capital, invita a grandes y pequeños a sumergirse en un universo de fantasía, música y patinaje artístico con personajes icónicos

Fantasía de las Estrellas sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

Mánager de B King pidió

Mánager de B King pidió perdón en medio del llanto a la familia del cantante tras su muerte en México: “Lo siento mucho, no fue mi intención”

Luto en la televisión colombiana por la partida de Carlos Barbosa Romero: celebridades y fans rinden homenaje al actor

La ola de cancelaciones en la agenda musical en Colombia: estos son los conciertos que ya no se realizarán en el país en 2025

Juan David Tejada dio detalles de la separación de Aida Victoria Merlano: “Cosas que como no cuadran”

Violeta Bergonzi es la primera en pasar al top 10 de ‘MasterChef Celebrity 2025′: “Soñaba con este momento”

Deportes

España vs. Colombia: hora y

España vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

México vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en su primer amistoso camino al Mundial 2026

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios: “Fue una cosa única”

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay