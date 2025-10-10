Un árbol cayó sobre varias viviendas en Bogotá: fuertes lluvias habrían ocasionado la emergencia

Caída de árbol en Kennedy afecto a dos viviendas - crédito captura de pantalla City TV

En horas de la noche del 9 de octubre de 2025, la comunidad del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, se llevó un gran susto, luego de que un árbol cediera y cayera sobre algunas viviendas.

La emergencia se presentó luego de varias horas de fuertes lluvias y varias ráfagas de vientos, que habrían acelerado la caída del arbóreo que, al parecer, ya presentaba algunos signos de inestabilidad.

Tan pronto se escuchó el estruendo, varios residentes salieron a evacuar el lugar para prevenir una emergencia mientras llegaban los bomberos para hacer el retiro del árbol.

Blanca Rodríguez, habitante del sector, narró en Citytv que se llevaron un gran susto, pero que la situación ya estaba siendo anticipada, habían referenciado la problemática y transmitida a las entidades competentes.

“Cuando se cayó el árbol, que fue terrible, muy, muy terrible. Independiente de todo esto, se ha llamado al Jardín Botánico, se ha hablado con la energía y nadie soluciona nada, hasta que no ocurren las cosas (...)”.

La emergencia ocasionó afectaciones en el cableado de la energía, la caída de uno de los postes del alumbrado y la pérdida del servicio por varias horas en algunas viviendas de la zona.

Darío Fernando Alba Rodríguez, líder gestión del riesgo, fue el encargado de entregar el informe oficial de la situación.

“Una emergencia presentada en el barrio Mandalay. Un individuo arbóreo cayó sobre una de las viviendas del sector, lo cual afectó las redes eléctricas y generó el volcamiento de un poste y pérdida de verticalidad de otro. Continuaremos atendiendo la emergencia, garantizando el bienestar de todos”.

La Alcaldía local de Kennedy estuvo presente durante la situación para que en las siguientes horas pudieran restablecer la normalidad en al zona.

Asi puede reportar emergencias en Bogotá por afectaciones de lluvias o de clima

La Línea de Emergencias 123 se ha consolidado como el canal principal para reportar afectaciones por lluvias y emergencias climáticas en Bogotá, permitiendo una respuesta inmediata y coordinada ante situaciones críticas.

La coordinación entre entidades resulta fundamental para el control urbano y la prevención de nuevas ocupaciones en zonas vulnerables - crédito Bomberos de Bogotá

Este servicio, gestionado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj), opera desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), donde convergen seis entidades clave: la Policía de Bogotá, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer). Además, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), como entidad adscrita, también participa en la articulación de la respuesta.

El Idiger mantiene un monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas, evaluando el estado del tiempo, la precipitación y los niveles de agua en la ciudad. Este seguimiento permite que el instituto permanezca en alerta y brinde asistencia técnica y profesional ante emergencias derivadas de movimientos en masa o inundaciones.

La articulación de estos organismos permite que la Línea de Emergencias 123 funcione como un sistema integral, capaz de canalizar reportes ciudadanos y activar protocolos de atención inmediata. - crédito Idiger

En este contexto, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y el Idiger han instado a la ciudadanía a seguir recomendaciones específicas para reducir riesgos y facilitar la gestión de incidentes. La coordinación entre entidades resulta fundamental para el control urbano y la prevención de nuevas ocupaciones en zonas vulnerables.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y las alcaldías locales desempeñan un papel esencial al aplicar medidas de evacuación o restricción de uso en predios ubicados en áreas de riesgo, ya sea por remoción en masa o por su proximidad a cuerpos de agua susceptibles de inundación o desbordamiento. Por su parte, la Secretaría Distrital del Hábitat (Sdht) se encarga de monitorear los polígonos de ocupación, reforzando la vigilancia en sectores críticos.

La articulación de estos organismos permite que la Línea de Emergencias 123 funcione como un sistema integral, capaz de canalizar reportes ciudadanos y activar protocolos de atención inmediata.

La coordinación y articulación con las diferentes entidades es clave, según información difundida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj), para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad relacionada con el clima.

El acceso a la Línea de Emergencias 123 está disponible para toda la ciudadanía, y se recomienda utilizarla sin dudar ante cualquier situación que represente un peligro para la integridad de las personas o la infraestructura urbana.