El Premio Nobel de Paz debió haberlo ganado Petro y no María Corina Machado, aseguró Daniel Quintero: “Se lo merecía”

El precandidato presidencial se refirió a Petro y al Nobel de Paz en sus redes sociales - crédito Daniel Quintero/Facebook

Daniel Quintero afirmó en sus redes sociales que el premio Nobel debió ser otorgado a Gustavo Petro y no la política venezolana de oposición María Corina Machado.

El exalcalde resaltó la labor del presidente colombiano, enfatizando que su defensa de los derechos humanos y su papel en busca de la paz han tenido impacto global.

Quintero consideró que tales acciones justifican plenamente el reconocimiento internacional que representa la distinción sueca, señalando que Petro logró visibilizar estas causas en el escenario internacional como pocos líderes latinoamericanos.

“El Premio Nobel se lo merecía Petro por su lucha mundial contra el genocidio en Gaza y sus esfuerzos por la paz en Colombia”, afirmó Quintero.

Daniel quintero sobre el premio de Nobel de Paz - captura de pantalla / X

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático. El congresista aprovechó el anuncio para dirigir una contundente crítica al presidente Gustavo Petro, resaltando en su mensaje:“Gustavo Petro se quedó sin visa y sin Nobel de Paz”, según publicó en su cuenta de X.

Desde la perspectiva de Forero, el reconocimiento internacional a la líder opositora venezolana profundiza la frustración del mandatario colombiano. Para el representante, el presidente Petro “debe estar muy frustrado porque María Corina Machado recibió el premio que él tanto ambicionaba”, enfatizó en redes sociales, según citó Semana.

Forero sostuvo: “Trump logró abrir la puerta para la paz en Palestina”, atribuyendo a la administración estadounidense un rol clave en el proceso de negociación en la Franja de Gaza.

Andrés Forero en su cuenta de x - crédito captura de pantalla / X

El discurso del congresista continuó con críticas al presidente colombiano por su desempeño diplomático fuera del país. En alusión a la última visita de Petro a Nueva York, Forero sentenció: “Al final su show en las calles de Nueva York fue estéril”.

Pasado el medio día, Forero compartió el mensaje de Quinteró en X y con burla, celebró su “lamboneria” para con el presidente.

“¡Qué nivel de lambonería!Ni Pinturita se cree ese cuentazo de la paz en Colombia y debió escribir ese mensaje servil muerto de la risa", afirmó el representante.

Respuesta de Forero a Daniel Quintero sobre el premio Nobel de Paz - crédito captura de pantalla / X

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 y políticos colombianos reaccionan

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, provocó una ola de reacciones entre los principales políticos de Colombia, quienes destacaron su papel en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela.

El galardón fue interpretado como un mensaje de aliento para quienes luchan por los derechos humanos en contextos adversos, y como un símbolo de esperanza para la región.

Ingrid Betancourt calificó el Nobel como “la antesala de la liberación del pueblo venezolano”, resaltando el sufrimiento y la lucha de la sociedad venezolana. Angélica Lozano subrayó el impacto de la diáspora forzada y elogió el liderazgo de Machado, considerándolo un homenaje al sacrificio de los venezolanos.

Álvaro Uribe Vélez expresó su entusiasmo con un mensaje enfático: “Viva María Corina, Viva la Democracia, Viva Venezuela, Viva Colombia”. Por su parte, Juan Manuel Santos, también laureado con el Nobel de la Paz, felicitó a Machado y calificó el premio como “un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela”.

El reconocimiento internacional a la líder opositora venezolana ha generado mensajes de apoyo, esperanza y críticas entre figuras políticas colombianas, reflejando la compleja relación bilateral y el impacto regional del galardón - crédito Gaby Oraa / Reuters

Fico Gutiérrez describió a la dirigente venezolana como “una mujer extraordinaria” y manifestó su deseo de verla “dirigiendo y reconstruyendo su país”. Iván Duque consideró que la “incansable lucha” de Machado constituye un ejemplo para la región y el mundo, y que el Nobel honra tanto su coraje como el espíritu del pueblo venezolano.

La periodista Vicky Dávila celebró el reconocimiento, destacando que Machado es una inspiración para las mujeres del mundo por su valentía y entrega. Dávila enfatizó el sacrificio personal de la líder venezolana, quien ha debido mantenerse alejada de sus hijos durante la defensa de sus principios: “Así hablamos, hace un año, sobre los hijos y el sacrificio de tenerlos lejos mientras lucha por la libertad de su pueblo”, recordó.