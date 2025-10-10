Petro y viceministro de Diálogo Social reaccionaron a denuncia de Fico Gutiérrez sobre supuesta “encerrona”: “No me importa”

El presidente Gustavo Petro y el viceministro Gabriel Rondón informaron sobre la visita de la Misión Internacional a Medellín para investigar lo ocurrido en las protestas - crédito Colprensa, Presidencia y @MinInterior/X

El Gobierno nacional reprochó el accionar de integrantes de la fuerza pública y de miembros de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín en las manifestaciones que se llevaron a cabo el 7 de octubre de 2025 en favor de Palestina. Esto, debido a desmanes que se registraron en medio de las marchas, que, según algunas denuncias, fueron controlados con un uso excesivo de la fuerza por parte de quienes estaban representando la autoridad en las calles de Medellín.

No obstante, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, defendió a los funcionarios implicados en los hechos, asegurando que su actuación se centró en recuperar el orden público, alterado por “los violentos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La “encerrona” que denunció Federico Gutiérrez

Aunado a ello, advirtió sobre una supuesta “encerrona” del Gobierno, que estaría buscando crear una comisión a nivel nacional para “intervenir en las decisiones de Medellín” e impedir que tomen decisiones con respecto a la defensa de la ciudad. Posteriormente, informó que fueron citados para ejecutar esa estrategia.

La Defensoría del Pueblo advirtió que los gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín no están facultados para usar la fuerza ni intervenir en la disolución de protestas - crédito red social X

“Resulta que ahora desde el Ministerio del interior nos citan al Politécnico, desde donde salieron y terminaron el recorrido los encapuchados de antier. Y justo de manera muy “coincidencial” han citado a marchas para el día de mañana, terminando en el Politécnico”, señaló.

El alcalde aseguró que ordenó a los funcionarios de la Alcaldía no asistir al encuentro e instó a los integrantes de la cartera a presentarse en la sede de la alcaldía e, incluso, participar en el PMU que se instaló para dar seguimiento a las marchas. “Hago responsable a Petro y a sus funcionarios de lo que pueda ocurrir mañana en Medellín. Dejen de incitar al odio. Dejen tranquila a Medellín y a Colombia entera”, añadió.

El alcalde Federico Gutiérrez advirtió sobre citación del Ministerio del Interior que sería una “encerrona” - crédito @FicoGutierrez/X

Respuesta del Gobierno: viceministro y presidente criticaron al alcalde

El viceministro del Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, publicó un mensaje en su cuenta de X en respuesta a los señalamientos y críticas del alcalde de Medellín, asegurando que la citación en cuestión tiene que ver con una visita de verificación sobre los hechos de violencia que se registraron en las manifestaciones.

El encuentro contará con el acompañamiento del Ministerio Público y de la Misión Internacional, que ha recibido denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido agredidos por contratistas de la alcaldía. Aclaró, además, que se debe contar con la presencia con funcionarios de la Alcaldía de Medellín, pero advirtió que cualquier anomalía que se identifique en el desarrollo de la diligencia será atribuida al mandatario local.

“Lo hago responsable por la seguridad de la misión, ya que es usted quien incita a la violencia. Sigo inquieto por su preocupación porque la ciudadanía de Medellín denuncia posibles violaciones de derechos humanos. Cuál es el motivo de la molestia por la misión de verificación de derechos humanos con acompañamiento de mision internacional? (sic)”, señaló.

El viceministro Gabriel Rondón cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por asegurar que el Gobierno está gestando una “encerrona” en su contra - crédito @GabrielRondonO/X

Al igual que el viceministro, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la red social informando que la Misión Internacional y la veeduría de derechos humanos se dirigirán a Medellín para investigar lo ocurrido. Asimismo, advirtió a Federico Gutiérrez que la ley se aplicará en la ciudad y desvinculó al Gobierno de cualquier responsabilidad sobre las manifestaciones que se desarrollaron el 7 de octubre.

“Si lenguaje grosero con la presidencia no me importa. En Medellín se aplica lamley y la Constitución. Noamdamos a hacer marchas a menos que sean para dialogar con la presidencia. El.derecho a reunión se respeta. Y si hay una parapolicía rompiendo violentamente ese derecho, se investigará penalmente (sic)”, anunció el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro respondió al alcalde Federico Gutiérrez por señalamientos contra el Gobierno - crédito @petrogustavo/X

El alcalde de Medellín reaccionó a las advertencias del presidente Petro, indicando que las autoridades de la ciudad continuarán actuando en contra de los violentos en las protestas con el fin de poner orden. “Medellín no caerá en tus garras. Medellín seguirá resistiendo”, escribió.

Asimismo, recordó el pasado guerrillero del primer mandatario, que hizo parte del M-19, para hacer una comparación. ″Y entre los dos existe una gran diferencia. Yo jamás he hecho parte de un grupo criminal como sí lo hiciste vos. Y desde allí violaban los derechos humanos. Yo jamás he violado ni violaré los derechos humanos de nadie, en su lugar, los garantizo!”, aseveró.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que Medellín no está alineada con el Gobierno nacional e hizo señalamientos contra el presidente Petro - crédito @FicoGutierrez/X