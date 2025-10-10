Petro destacó la carrera política del senador y precandidato Iván Cepeda: “compañero mío en el Congreso de la República y periodista parresiasta”

crédito archivo Colprensa | Álvaro Tavera/Colprensa | Lina Gasca / Colprensa

Las declaraciones que ofreció el abogado de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, sobre el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro, fueron repelidas por parte del presidente Gustavo Petro, que recordó cómo fue que inició su carrera en el mundo de la política, desvirtuando lo que el jurista le contó en diálogo a la revista Semana.

A raíz del artículo La carrera política de Iván Cepeda la montó sobre la idea de desprestigiar a Álvaro Uribe, y en el que Granados aseguró que Cepeda estructuró su trayectoria política con el objetivo central de afectar la imagen del exmandatario, Petro aseguró que esto no fue así, y que esta no se da por la simple finalidad de arremeter contra el expresidente.

Granados se refirió a la aspiración presidencial de Cepeda, destacando que no le sorprendió su postulación porque, según sus palabras, “toda la carrera política de Iván Cepeda la montó sobre la idea de desprestigiar y atacar a Uribe”.

Petro señaló en un mensaje de su cuenta de X su respuesta a lo anterior: “La carrera política de Iván Cepeda surgió después que asesinaran a su padre el senador Manuel Cepeda, compañero mío en el Congreso de la República y periodista parresiasta”

La candidatura presidencial de Cepeda, figura destacada de la izquierda, tomó fuerza luego de la condena, en primera instancia, contra el expresidente Uribe.

Según Granados, el senador inició esa estrategia desde su etapa en organizaciones no gubernamentales relacionadas con víctimas de delitos de Estado. Entre las acciones mencionadas se encuentra la solicitud de testimonios en Estados Unidos a figuras como Salvatore Mancuso y alias el Tuso Sierra sobre los hermanos Uribe Vélez.

En la publicación se señaló que como representante a la Cámara, Cepeda promovió debates centrados en el posible vínculo de Uribe con el paramilitarismo.

Durante estos episodios, el exjefe de Estado interpuso denuncias en contra de Cepeda por supuestamente buscar pruebas en su contra, pero esas denuncias derivaron en procesos judiciales que afectaron la posición del propio Uribe.

Granados expresó: “Ciertamente no tendrá mi voto, pero él decidió montar una carrera para desprestigiar a Uribe, para atacarlo y, sobre eso, llegar al Congreso, ser senador después y, montado en eso, ser precandidato presidencial”. El jurista añadió que Cepeda tiene derecho a contender por la Presidencia, aunque cuestionó abiertamente su trayectoria.

El abogado señaló en su análisis que la condena a Uribe dinamizó el panorama político y abrió nuevas posibilidades para la campaña de Cepeda, aunque queda pendiente la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Granados puntualizó que la decisión de ese tribunal “es de la mayor importancia, porque es un hito indiscutible en el proceso”, lo cual podría tener repercusiones en la candidatura presidencial del senador.

La expectativa crece ante la inminente decisión judicial, mientras que las tensiones entre los seguidores de Uribe Vélez y Cepeda Castro continúan marcando el debate público en Colombia, a pocos días de celebrarse la consulta interna del Pacto Histórico (26 de octubre), y en la que Cepeda se medirá ante Daniel Quintero y Carolina Corcho.